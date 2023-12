Bōken presentó su colección de verano en el nuevo local de Unicenter con Chloé Bello

La marca Bōken lanzó su colección de verano y realizó una campaña con la modelo Chloé Bello

La moda argentina es vibrante y dinámica, y sus protagonistas lo saben. Estancarse no es un concepto que esté en el repertorio del estilo y el glamour que la caracterizan. Al mismo tiempo, este contexto propone desafíos que van desde adaptarse hasta innovar.

En este escenario emerge una insignia que, a esta altura, es un faro de creatividad: Bōken. Desde su lanzamiento en 2015, la firma ha trazado un camino distintivo, marcado por su compromiso con la calidad y un diseño atemporal. Su nombre, que significa “aventura” en japonés, encapsula perfectamente su filosofía: una fusión de materiales exquisitos y la nobleza del cuero en todas sus variantes y colores.

Recientemente, de cara a 2024, Bōken presentó su colección de verano en el nuevo local de Unicenter con la modelo argentina Chloé Bello. Reconocida por su estilo inconfundible y su presencia magnética, Bello encarna a la perfección el espíritu de Bōken, con una mezcla de elegancia atemporal y una audacia moderna. Así, se complementa armoniosamente con la calidad y el diseño excepcional de la marca, creando una narrativa visual cautivadora que resuena tanto en las pasarelas como en las calles.

Chloé Bello posó en Bōken de Unicenter con looks de la nueva colección

“La idea de mostrar a Chloé en Bōken es porque la consideramos un icono de moda en Argentina y, además, nos encanta ver nuestras prendas lookeadas con su estilo personal”, contaron a Infobae desde el equipo de Bōken.

Y revelaron detalles de la nueva colección de verano: “Tenemos, como siempre, cuero y lino 100% italiano. Incorporamos una paleta de color amplia y vibrante, con peltre, plateado, celeste, manteca, verde y los clásicos atemporales como el negro, dulce de leche y marrón”.

Para la marca, se trata de looks que, sin dudas, “son rockeros y atemporales, desde la combinación de texturas, tipologías y colores”.

Se destaca el short con textura plisada y la camisa caro manga corta manteca, con short manteca plisse y la cartera dalila”; el segundo, se formó con un "chaleco sendai tiza, con la falda manzur tiza y la campera gianna charol naranja; completa la cartera nadia negra

Chloé Bello llegó a la sede de Bōken en Unicenter y, una vez allí, el despliegue comprendió una serie de looks que fueron minuciosamente pensados. Comenzando, según relató el equipo de la firma, por un “total cuero en color manteca, que es ideal para un día de reuniones o de salida, y estar cómoda y canchera”.

Posteriormente, pasaron por un conjunto “de lino 100% italiano, perfecto para un verano fresco; la campera de charol le da el toque de color y resalta el look para la noche”.

Campera tina blanca y pantalón dutti blanco

La tercera combinación analizada fue una suerte de oda a las Fiestas: “Es un look de año nuevo, ideal para esta época. La campera con detalles en tachas y brillos, combinada con el pantalón de lino que descontractura lo hace ideal para una noche de verano”, observó el equipo de Bōken.

"Es un look de dia, prendas frescas y cómodas. La campera maccio, una bomber con estampas artesanales, es una de las prendas más buscadas de la temporada, que no deja de impactar por su originalidad y versatilidad para vestir", destacó Chloé Bello

El cuarto look llevó, entre otras prendas, “una campera Diana -que después cambió por una campera Maccio blanca- con un diseño único en sus mangas y palazzo Ámbar marrón. Con el cuero calado se convierte en una prenda atemporal pero única”, contaron.

En este look de Bōken, apuntaron a un "blazer Carlo peltre y falda Zai peltre arrugada"

Y reflexionaron sobre una quinta propuesta: “Es un look total peltre. El blazer carlo con la falda Zai forman una combinación elegante y perfecta para una ocasión especial. Con tipologías sastreras en cuero ovino arrugado y en color peltre, es una de las tendencias de la temporada”.

Campera kenya negra y pantalón ori plata para un look rockero de la insignia

“Es solo rock and roll, pero me gusta”, rezaron los Rolling Stones en uno de sus himnos atemporales que marcaron el pulso del glamour de los años 70 hasta la actualidad. En esa línea fue el sexto look de Chloé.

”La campera kenya, una de las estrellas de la temporada, acompañada con un calce oversize y entrelazado con argollas de strass se lleva el protagonismo; otro complemento es el pantalón ori de color plata”, repasaron.

Vestido terra en verde con una campera zai, otro de los atuendos de Bōken que lució Chloé Bello

El séptimo vestuario “fue un juego de tipologías que no falla: el vestido mini con la campera oversize forman un look nochero cómodo y original; no solo por los colores sino también por el despliegue de argollas y entrelazados que lo caracterizan”.

El octavo look que lleva Chloé es el pantalón moran rojo, campera stone negra y musculosa megan básica

Finalmente, el octavo look de la serie: “Este elegido de Chloé, se caracteriza por la comodidad, y el palazzo moran rojo de lino 100% italiano se vuelve un componente que no puede faltar para las fiestas. Viene combinado con la campera stone negra, con un diseño de tachas y entrelazados que levantan cualquier outfit”.

Bōken y su sello indeleble en la moda Argentina

La historia de Bōken es una de meticulosa artesanía y atención al detalle. Cada pieza de la colección es el resultado de un proceso cuidadosamente supervisado, desde la selección de los mejores cueros de origen italiano hasta la confección final. Este enfoque garantiza que cada prenda no solo sea estéticamente atractiva, sino también duradera y de alta calidad.

“Buscamos inspirarnos en tendencias sin dejar de lado nuestra identidad, tomando recursos como colores y texturas que reinventan las camperas icónicas de Bōken”, reflexionó el equipo de diseño, dejando al pasar un leitmotiv que mueve el arte diario de la marca. “Pensamos en detalles que distingan nuestras prendas, por lo que esta temporada incorporamos cuero perforado, arrugado, estampas personalizadas y plissado, acompañado, como siempre, de nuevas tipologías”, agregaron.

Así las cosas, Bōken se ha ganado un lugar en los vestuarios de celebridades argentinas como la China Suárez, Zaira Nara, Angie Landaburu, Celeste Cid, Luisana Lopilato, Eva De Dominici, Emilia Attias y Valentina Zenere, entre otras, quienes han encontrado un reflejo de su propio estilo sofisticado y elegante.

Looks frescos y sofisticados en la nueva casa de la insignia en Unicenter

El ethos de la firma se centra en la creación de prendas que trascienden las dinámicas pasajeras. Su enfoque en la atemporalidad y la feminidad se refleja en cada diseño, desplegando piezas que no solo son hermosas hoy, sino que prometen ser igualmente relevantes y elegantes en los años venideros. Esta filosofía se extiende a su paleta de colores, desarrollada internamente, que complementa la textura y el carácter únicos de los cueros italianos.

La marca no solo se destaca por su uso del cuero, sino también por su habilidad para incorporar una variedad de materiales de alta gama. Desde sedas hasta linos, tejidos y algodones, Bōken combina estos elementos para crear piezas que son tanto versátiles como lujosas. Esta diversidad garantiza que haya propuestas para cada gusto y ocasión.

Para subirse a la ola de la moda -y para hacer cualquier cosa en la vida- hay que saber leer los contextos y los momentos. Bōken parece tener un doctorado en el tema, comprendiendo que una prenda no es solo un artículo de vestir, sino un reflejo de la personalidad y el estilo de quien la lleva. Esta filosofía se refleja en cada colección bajo el axioma de que la individualidad y la expresión personal son siempre celebradas y están a tono con los ecos de la sociedad.

* Fotos: Alejandro Beltrame y Bōken