Viaje al mundo de las células: un manual imprescindible sobre los componentes básicos de la vida

Siddhartha Mukherjee, un oncólogo apasionado por la biología celular, revela en su libro cómo las células son la base de toda la vida, una perspectiva que cambia nuestra visión de la medicina (Imagen ilustrativa Infobae)

No me gustaba la biología cuando era niño. Recuerdo haber disecado un platelminto en la escuela secundaria y haber pensado: “¿Qué relevancia tiene esto para mi vida?” La respuesta, por supuesto, es mucha pero en ese momento no vi la conexión entre la biología de un gusano y la de una persona. No fue hasta que comencé a aprender sobre la salud global que empecé a comprender y apreciar completamente el tema.

Si hubiera podido leer La canción de la célula de Siddhartha Mukherjee en la escuela, tal vez me habría enamorado de la biología mucho antes. Hace un excelente trabajo al explicar en un lenguaje claro y accesible no sólo cómo funcionan las células sino también por qué son la base de toda la vida.

Aunque es un autor ganador del Premio Pulitzer, Mukherjee es principalmente un oncólogo cuya pasión por el tema de la biología celular se refleja en cada página; al principio del libro, escribe: “Me encanta mirar las células de la misma manera que a un jardinero le encanta mirar las plantas: no sólo el conjunto, sino también las partes dentro de las partes”. El resultado es tan bueno como el de sus dos libros anteriores: El emperador de todos los males (que trata sobre el cáncer), y El gen (cuyo tema probablemente puedas adivinar).

Las células madre, con su capacidad única de convertirse en casi cualquier tipo de célula, son descritas como lienzos en blanco fundamentales para la regeneración y reparación del cuerpo (Freepik)

La Canción de la Célula comienza ayudándote a comprender la evolución de la vida. Cuando la vida surgió por primera vez en nuestro planeta, fue en forma de organismos unicelulares (The Vital Question de Nick Lane es otro excelente libro que aborda este tema). Miles de millones de años después, el cuerpo humano alberga cientos de células altamente especializadas, que trabajan en armonía entre sí para ayudarlo a crecer y continuar funcionando durante toda la edad adulta. Mukherjee hace un gran trabajo al explicar cómo cada disfunción (cada enfermedad o consecuencia del envejecimiento) eventualmente se reduce a que algo anda mal con una de estas células.

Aunque han pasado casi dos siglos desde que dos científicos alemanes propusieron por primera vez la teoría celular (la idea de que todos los organismos están formados por células), nuestra comprensión de cómo manipular los componentes básicos de la vida para tratar enfermedades está todavía en su relativa infancia. Es por ello que Mukherjee dedica mucho tiempo a explorar la historia y el estado actual de la terapia celular, que implica extraer células, hacer crecer otras nuevas y luego volver a colocarlas.

El tipo de terapia celular más exitoso y conocido en la actualidad involucra células madre. A diferencia de la mayoría de las células del cuerpo humano, las madre son un lienzo en blanco. Piense en ellos como potenciales, con la capacidad de convertirse en casi cualquier célula del cuerpo. Cuando un embrión se forma por primera vez en el útero, está formado casi en su totalidad por estos lienzos en blanco. Cuando eres adulto, tienes muchas menos, pero las células madre que tienes desempeñan un papel clave en el reemplazo de las células dañadas. A medida que envejeces, ellas envejecen contigo. Su ADN se daña con el tiempo y se vuelven menos efectivos, lo que significa que el tejido tarda más en reponerse (si ha llegado a una edad en la que se necesita mucho más tiempo para recuperarse de una lesión que antes, sus células madre envejecidas merecen parte de la culpa).

El camino hacia terapias celulares efectivas, lleno de obstáculos y descubrimientos, es descrito como un viaje de optimismo y perseverancia en la medicina moderna ATS

Los científicos llevan mucho tiempo entusiasmados con el potencial terapéutico de las células madre. La esperanza es que, algún día, podamos utilizarlas para revertir sus células a un estado más joven y saludable. Todavía soy optimista de que ese será el caso eventualmente, pero creo que el entusiasmo inicial fue un poco demasiado optimista. Por ejemplo, los investigadores tuvieron grandes visiones de reparar una columna rota con células madre neurales que volverían a hacer crecer la médula espinal. Eso aún no ha dado resultado y, hasta la fecha, sólo existe una forma de terapia con células madre exitosa: el trasplante de células madre hematopoyéticas, que involucra células sanguíneas.

La historia del trasplante de células madre es a la vez sorprendente, inspiradora y desgarradora. Mukherjee dedica un capítulo entero al tema. En 1963, un equipo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson (conocido cariñosamente aquí en Seattle como Fred Hutch) sabía que la forma más eficaz de tratar la leucemia era destruir las células cancerosas con quimioterapia. Pero había un problema: el proceso destruyó el sistema inmunológico.

Si no se trata, la leucemia suele ser mortal. Entonces, se les ocurrió una solución audaz. Los médicos administrarían quimioterapia a un paciente y luego le darían células madre de un donante para reconstruir todo el sistema inmunológico desde cero. Cuando se realizó el procedimiento por primera vez, era muy riesgoso y los pacientes iniciales morían. Mukherjee entrevistó a algunas de las enfermeras que trabajaban en el ala de leucemia de Fred Hutch. Es difícil leer sus historias de cómo sus pacientes (muchos de los cuales eran niños) luchaban por recuperarse después del procedimiento.

El potencial terapéutico de las células madre, desde visiones futuristas hasta aplicaciones prácticas actuales, es un tema central en 'La Canción de la Célula' (iStock)

De manera lenta pero segura, con el tiempo, tanto la operación en sí como la tasa de supervivencia en curso mejoraron. Hoy en día, el trasplante de células madre hematopoyéticas es un tratamiento común para la leucemia y otros cánceres como el mieloma múltiple. Y se están realizando investigaciones sobre si podría usarse para tratar enfermedades mortales como el VIH y la anemia falciforme.

El camino hacia terapias celulares efectivas ha sido largo y accidentado, pero soy optimista en cuanto a que nuestra nueva comprensión de las células pronto conducirá a avances masivos. Como explica Mukherjee en el libro, apenas estamos empezando a comprender cómo interactúan las células entre sí. “Podemos nombrar células, e incluso sistemas de células, pero todavía tenemos que aprender las canciones de la biología celular”, escribe. Todavía no sabemos cómo trabajan juntas las células para crear la melodía cohesiva que impulsa el cuerpo humano. Una vez que aprendamos esas canciones, como él dice tan elegantemente, creo que desbloquearemos nuevos tratamientos transformadores que cambiarán nuestra forma de pensar sobre la medicina.

Si pudiera retroceder en el tiempo y decirle a mi yo adolescente cuán relevante es la biología en su vida, diría esto: todos nos enfermaremos en algún momento. Todos tendremos seres queridos que se enfermarán. Para comprender lo que sucede en esos momentos y sentirse optimista de que las cosas mejorarán, se necesita un conocimiento fundamental sobre los componentes básicos de la vida. Mukherjee entiende que “para localizar el corazón de la fisiología normal o de la enfermedad, primero hay que observar las células”. El mundo de la medicina avanza muy rápidamente y La canción de la célula le ayudará a apreciar hasta dónde hemos llegado para lograr cada avance.

* Bill Gates es tecnólogo, líder empresarial y filántropo, es el fundador de Microsoft y actualmente copreside la Fundación Bill y Melinda Gates. Este artículo fue publicado originalmente en “Gates Notes. The Blog of Bill Gates”.