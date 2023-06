Robin Sharma: “El trabajo de un líder es hacer más líderes e iluminar el talento de la gente”

No se sentía satisfecho, ni con su carrera, ni con su vida en general, y decidió dar un giro radical a su existencia: empezó a estudiar filosofía oriental, psicología positiva y técnicas de autoayuda

Robin Sharma es uno de los expertos en liderazgo y desarrollo personal más influyentes del siglo XXI. Sus libros, conferencias y cursos han ayudado a millones de personas a mejorar sus vidas. Su propia historia es un reflejo claro de la importancia latente de seguir los instintos para alcanzar la plenitud en cuerpo, mente y alma.

¿Quién es este hombre que se define como un “monje disfrazado de abogado”, el que vendió su Ferrari, y que ha cambiado su vida para dedicarse a su pasión?

Robin Sharma nació en 1965, y creció en Dartmouth, Nueva Escocia, una pequeña ciudad en la costa este de Canadá. Sus raíces hindúes provienen de su padre, y posiblemente ese ADN es el que lo llevó a manifestar su presente como especialista en liderazgo, motivador y autor de éxito mundial.

Estudió derecho en la Universidad de Dalhousie y se graduó con honores, para pasar a trabajar como profesor durante muchos años mientras desarrollaba una exitosa carrera como abogado litigante.

Así llegó el éxito económico y era reconocido en su rubro por su excelente performance. Posiblemente cumplía con el estereotipo social de la vida ideal de muchas personas. Todo aparentaba marchar sobre ruedas, hasta que los neumáticos de su Ferrari explotaron, según una metáfora suya.

"Se trata de actuar, no sólo de pensar. De practicar continuamente, para lograr la destreza y hasta la maestría en cualquier campo para lo que quieras de tu vida"

Primero se separó de su mujer, Alka Sharma, con quien tiene dos hijos, Colby y Bianca, que viven con él. Por entonces, no se sentía satisfecho, ni con su carrera, ni con su vida en general, y decidió dar un giro radical a su existencia: empezó a estudiar filosofía oriental, psicología positiva y técnicas de autoayuda. Fue el famoso momento de quiebre en la vida como le ocurre a muchas personas.

Tras un primer libro de distribución muy limitada, Mega-Life, en medio de esa crisis existencial escribió El monje que vendió su Ferrari, una fábula acerca de un exitoso abogado que renuncia a todo para buscar la felicidad y el sentido de la vida en el Himalaya.

La obra se convirtió en un best-seller mundial y lanzó la carrera de Sharma como escritor y conferencista. Desde entonces, ha publicado más de una docena de libros, entre los que se destacan El líder que no tenía cargo, El club de las 5 de la mañana y Manifiesto para los héroes de cada día.

Ha visitado más de 60 países formando a personas de muchas actividades y también del entorno empresarial y público, como Bill Clinton, Oprah Winfrey y Richard Branson, y líderes de Nike, Microsoft y Coca-Cola, entre otros.

"Actualmente hay millones de recursos, muchos de ellos gratuitos, disponibles si se tiene voluntad, coraje y disciplina para seguirlos"

En un reciente evento llamado Exma Holistic realizado en Ciudad de México, Sharma dialogó con Infobae sobre su línea de pensamiento, su experiencia y su visión del futuro. Llega a la entrevista tras una conferencia ante más de 2.000 personas. Tiene una mirada, directa y transparente y una voz profunda y calma.

—¿A qué llamas ser un héroe cada día?

—“Cuando imaginamos la idea de un héroe, a menudo pensamos en Nelson Mandela o en la Madre Teresa, gente famosa. No obstante, ¿qué pasa con el maestro o la maestra en una escuela que enseña a los niños y niñas? ¿Qué pasa con un bombero que va cada día a trabajar para ayudar a su comunidad? ¿Qué pasa con un barista en una cafetería que irradia positividad, y aumenta el ánimo de la gente? Quería acuñar esta idea de los héroes de cada día, que todos podemos ser”.

“Un héroe de cada día muestra el liderazgo. Lo opuesto es tener una actitud de víctima. Si eres una víctima te quejas, pones excusas, culpas a los demás. Eres negativo, eres tóxico. Así no creces”, dice Sharma.

—¿Crees que el mundo se volvió más resiliente y consciente luego de la pandemia por COVID-19?

—Aunque muchas personas no lo perciban, todos somos héroes anónimos en el contexto de cada vida. Ese ese inmenso potencial humano se vio expuesto en la respuesta resiliente que gran parte del mundo brindó al atravesar la pandemia desatada por el COVID-19. Creo que algunas personas se han vuelto algo más resilientes, y algunas personas están muy traumatizadas, la mayoría de nosotros estamos traumatizados en cierto nivel por lo que pasó, pero la adversidad sí que nos fortalece.

"Es un paso a paso. Desarrollar la paciencia es una práctica"

—¿Ese es el sentido de la frase de Nietzsche (filósofo y filólogo alemán) “Lo que no te mata te hace más fuerte”?

—Exactamente. El sufrimiento nos puede amargar, puede que nos retraiga, pero también puede abrirnos y hacernos más fuertes y más sabios. Creo que mucha gente quedó con cicatrices y muchas otras personas están cambiando sus valores. Están viendo hacia adentro, fortaleciéndose como personas.

Uno de los aspectos que se perciben en la mayoría de las personas es el “quiero, pero no puedo” o “no sé” cómo estar mejor, entendiendo que ese camino de desarrollo y superación necesita una guía u orientación. Actualmente hay millones de recursos, muchos de ellos gratuitos, disponibles si se tiene voluntad, coraje y disciplina para seguirlos. El impulso de un desarrollo interno, basado más en la dimensión humana del ser, y no sólo del hacer permanente, es el primer paso para empezar a conectar con algo mayor y encontrar un camino con menos cargas emocionales y más bienestar, en todos los planos de la vida.

—En tu experiencia, ¿de qué forma podemos desarrollar un camino de superación frente a las adversidades de la vida?

—Es importante adquirir herramientas para aprender a ver el lado positivo de cada evento. Si bien la pandemia me afectó, tuve mucho más tiempo para dedicarme a la meditación, la visualización, la oración. También, a practicar el escribir en mi diario; y hasta aspectos cotidianos como el caminar, estar cerca de mi familia; ese tipo de cosas son mis herramientas personales”.

—¿Y en tu caso, cómo hiciste este proceso de transformación personal?

—Para ponerlo en palabras simples, es un camino. Comencé con orígenes muy humildes, y sigo en mi recorrido. Sigo tratando de crecer y aprender, y ser una persona mejor, y más sabia en ese proceso. No es un mejor camino que el de nadie más, pero este es el mío.

Sharma contó que en la pandemia tuvo más tiempo para otras actividades: escribir en su diario, caminar y aspectos cotidianos

El liderazgo de servicio

¿Qué hace que Robin Sharma sea considerado una de las personas más influyentes del mundo? Quizás sea su estilo sencillo, cercano y motivador lo que le ha permitido conectar con millones de personas que buscan una guía para mejorar sus vidas.

Sharma no se limita a dar teorías o recetas mágicas, sino que comparte su propia experiencia y sus propios desafíos. Así, se muestra como un ser humano vulnerable y auténtico, que ha tenido que superar sus propios obstáculos y que sigue aprendiendo cada día.

También se caracteriza por su visión holística e integradora del liderazgo y el desarrollo personal. Para él, no se trata solo de tener éxito profesional o material, sino de cultivar todas las dimensiones de la vida: física, mental, emocional y espiritual. Por eso, sus libros y conferencias abordan temas como la salud, la felicidad, el propósito, la creatividad, la generosidad o la trascendencia.

—¿Consideras que hay un despertar de la humanidad hacia otro tipo de vida y de líderes en las empresas?

—Es interesante el despertar espiritual de la humanidad que está sucediendo. Lo veo muy positivo, mucha gente está cambiando y creciendo. Lo veo bien. Creo que algunas personas son consistentes y otras aún no. No importa lo que hayas hecho hasta ahora ni lo que te hayan dicho los demás. Lo único que importa es lo que vas a hacer desde ahora.

Establece metas claras y realistas, y trabaja para conseguirlas con disciplina y perseverancia, una de las máximas de Sharma

Se trata de actuar, no sólo de pensar. De practicar continuamente, para lograr la destreza y hasta la maestría en cualquier campo para lo que quieras de tu vida.

—¿Qué observas en las empresas respecto a los retos actuales, cada vez más vertiginosos?

—Algunas empresas son muy rápidas e innovadoras, y muchas otras están simplemente tratando de sobrevivir. Lo importante es saber que no hay una receta, y que hay muchas maneras de mejorar como líderes. Por ejemplo, creo que una rutina es muy importante, por eso propuse esa idea del club de las 5 de la mañana. Los rituales son muy buenos. Podemos mejorar leyendo en vez de jugar con el celular todo el tiempo, o reflexionando cómo podemos ser mejores, cuáles son nuestras fortalezas. También podemos mejorar con meditación, con una buena nutrición, o haciendo ejercicio. Y siendo más gentiles unos con otros. Ninguna idea funciona si no haces el trabajo. La gente si está comprometida y es paciente, mejora un poquito cada día y obtiene mejores resultados.

—¿Cómo imaginas el mundo que viene, con la inteligencia artificial cruzando todo y la reformulación de las formas de trabajo?

—Creo que el mundo que viene, es un mundo con más liderazgo, más excelencia, más creatividad, más libertad, y con más amor. El contexto de la inteligencia artificial, es como cuando salió la imprenta. Entonces, va a haber problemas y va a haber extremistas, pero vamos a encontrar nuestro camino de evolución.

"Rodéate de personas positivas y que te apoyen, y evita las que te resten energía o confianza"

El club de las 5AM

Constantemente, Sharma comparte su método para aprovechar al máximo las primeras horas del día y transformar nuestra propia vida. Según él, levantarse a esa hora y seguir una rutina de 20/20/20 (20 minutos de ejercicio, 20 minutos de reflexión y 20 minutos de aprendizaje) permite mejorar la salud, la energía, la productividad y la felicidad.

—¿Los líderes que entrenas se levantan a las 5 de la mañana?

—Es un paso a paso. Desarrollar la paciencia es una práctica. Si practicas italiano, mejoras tu forma de hablar italiano. Si practicas unirte al ‘club’ y madrugar todos los días, puedes volverte un maestro en eso. Te vuelves más sereno y contemplativo, practicando la paciencia cada vez que te sales del camino; así te vuelves a meter al camino cada vez que te desvíes. En italiano se dice ‘passo dopo passo’, paso a paso, y de esta forma, vas entrenando la paciencia.

—Compartes mucho contenido gratuito en todas las redes sociales. ¿De dónde sacas tiempo para hacerlo, y qué es lo que te inspira?

—Solo quiero ayudar a la gente. Me encanta el oficio de escribir, y compartir ideas sobre liderazgo. Quiero ayudar a que la gente mejore su vida, y es una tarea que me divierte. El trabajo de un líder es hacer más líderes; iluminar el talento de la gente. Y si no estás haciendo más líderes, no estás liderando: sólo estás teniendo a tus seguidores.

"No importa lo que hayas hecho hasta ahora ni lo que te hayan dicho los demás. Lo único que importa es lo que vas a hacer desde ahora"

Ya finalizada la entrevista, comenta que supo escuchar su voz interior y seguir su sueño de ayudar a los demás a mejorar sus vidas, renunciando a una carrera exitosa que se volvió insatisfactoria para dedicarse a lo que lo apasiona. Es un líder que inspira a millones de personas con su mensaje de esperanza, optimismo y transformación.

15 principios de Robin Sharma para potenciar la vida

1. Practica la gratitud cada día, reconociendo las cosas buenas que tienes y que te suceden.

2. Empieza el día con 20 minutos de ejercicio, para activar tu cuerpo y tu mente.

3. Lee libros que te inspiren y te enseñen algo nuevo, y domina los que más te gusten.

4. Cuida tu salud, alimentándote bien, durmiendo lo suficiente y evitando el estrés.

5. Asume la responsabilidad de tu vida, sin culpar a los demás ni a las circunstancias.

6. Sé amable y generoso con los demás, y ayuda a los que lo necesiten.

7. Busca tu propósito y tu pasión, y dedica tiempo a lo que te hace feliz.

"También podemos mejorar con meditación, con una buena nutrición, o haciendo ejercicio. Y siendo más gentiles unos con otros"

8. Aprende algo nuevo cada día, y mantén una actitud de curiosidad y apertura.

9. Establece metas claras y realistas, y trabaja para conseguirlas con disciplina y perseverancia.

10. Rodéate de personas positivas y que te apoyen, y evita las que te resten energía o confianza.

11. No vivas el mismo año 75 veces y lo llames vida.

12. Tu trabajo es tu arte. Hazlo con pasión o no lo hagas.

13. No te compares con los demás. Compárate con tu potencial.

14. Saber qué hacer y no hacerlo es lo mismo que no saber qué hacer.

15. La más pequeña de las acciones es siempre mejor que la más noble de las intenciones.

