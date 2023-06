Tener una actitud disruptiva y valorar los errores: las múltiples lecciones de los líderes de Silicon Valley

La innovación y el aprendizaje son conceptos fundamentales para el éxito (Getty Images)

La cultura de la innovación es un factor crítico de éxito. Y, al explorar esa cultura, resulta central repensar la idea del error, que se resume en una frase impresa en el techo del Centro de Entrepreneurship de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Stanford: If you don’t make mistakes, you’re not reaching far enought. Esto es, “si no cometes errores, no estás llegando lo suficientemente lejos”.

A veces cuesta entender que los errores tengan consecuencias positivas en una organización, sobre todo si se piensa que sólo entre el 3% y el 5% de los proyectos que exploran en estas empresas son caratulados de exitosos y son 10 X (la regla que propone generar un impacto 10 veces mayor que el punto de referencia vigente). Pero ¡atención!, porque el resto de los proyectos, los que en teoría “fallaron”, dejan lecciones fundamentales. A saber:

1- Las ideas no son ni buenas ni malas hasta que se las prueba

2- Todo, por definición, no fue probado previamente y más de la mitad de las inversiones en nuevos proyectos son, literalmente, plata tirada a la basura

3- Se debe aprender de los errores más que encontrar culpables de cometer esos errores

4- Como solo el 5% de las ideas son las que “triunfan”, hay que probar hasta el cansancio

A pesar de que los proyectos pueden fallar, siempre dejan lecciones fundamentales

5. No está mal cometer errores y tener problemas, lo que no está bien es ocultarlos

6- Equivocarse responsablemente siempre es bienvenido, pero hay que hacerlo rápido y barato, para poder aprender velozmente

7- Como regla general, hay que asumir que las empresas saben de los consumidores más de lo que ellos saben de sí mismos. La solución siempre tiene que estar centrada en lo humano

8- La simplicidad es la primera regla de la transformación digital

Aprender de los que marcan tendencia

Una experiencia de aprendizaje siempre es enriquecedora. ¿Cuál es la clave de las empresas que marcan tendencia a nivel mundial? Ese fue uno de los interrogantes para abordar en un viaje a Silicon Valley. Un esbozo de respuesta se me presentó luego de conocer a tres de las cinco compañías más valiosas del planeta (Amazon, Google y Microsoft) y a dos de las cuatro mejores casas de estudios del mundo (Stanford y Berkeley):

¿Qué es Silicon Valley?

Se trata del área del norte de California, desde San Francisco hasta San José (la Bahía de San Francisco). Se llama así porque en la década del ‘70 era el lugar donde se producían los chips de silicio. Hoy es un ecosistema que concentra las sedes de las principales empresas globales de alta tecnología y start-ups, universidades de primer nivel y centros de investigación.

Los avances tecnológicos son cada vez mayores y las empresas deben saber adaptarse y reinventarse para trabajar con las nuevas herramientas (Getty Images)

Recorrer las oficinas centrales de Google, AirBnB, Amazon y Salesforce o la principal aceleradora de start-ups es una auténtica clase de arquitectura, que permite descubrir cómo son y serán los espacios laborales del futuro. También es muy emocionante caminar por Stanford o Berkeley, que encarnan un paisaje universitario soñado, sólo vislumbrado en las películas.

¿Cómo influyen los modelos culturales, según sus protagonistas, de Google, Amazon, Microsoft, Netflix, AirBnB, Cisco o Nokia? ¿Qué tienen para enseñarnos los jóvenes emprendedores que están desarrollando proyectos “mentoreados” por los más importantes referentes y quienes posiblemente serán líderes de empresas que se valorizarán en millones de dólares? ¿Cuál es la clave de cada una de estas compañías para lograr esos resultados tan extraordinarios y generar tanto impacto?

Algunas de las claves son las siguientes:

1- La actitud disruptiva es clave en todos ellos, ya que todo el tiempo están intentando innovar

2- Gran parte del secreto está basado en sus modelos culturales, en su talento (aún con la contradicción que significa que en este momento todas están achicando sus dotaciones), en la actitud que tienen respecto al riesgo y en la manera en que se aproximan al error

El trabajo en equipo y la confianza son factores fundamentales para el desarrollo y éxito de una empresa (freepik)

El futuro es ahora

Algunas de las enseñanzas que me llevo de Silicon Valley son:

1- Hay muy pocos ecosistemas de start-up como éste en el mundo, aunque el de Israel, tal vez, sea otro buen ejemplo

2- Es un entorno en el que se habla mucho de “Frenemy” (friend-enemy) o competición y colaboración a la vez. Todos se potencian y tienen una filosofía alineada

3- Las empresas tienden a ser “compañías de software dedicadas a determinados temas”, desde la medicina hasta las automotrices. Ese es un cambio de mentalidad enorme. Tesla es un auto basado en software, todos los días podés tener un modelo nuevo, ¡sólo bajándote la última versión del sistema!

4- La innovación al principio nunca es perfección

5- No se pueden aplicar viejas soluciones para nuevos problemas

6- Si las empresas no se reinventan todo el tiempo, corren el riesgo de ser las próximas Blockbuster o Kodak

7- La mentalidad es la clave, aún más importante que las habilidades

8- Las reuniones duran como máximo 30 minutos, son para tomar decisiones, sólo con las personas que sí o sí deben estar (no más de 8) y con preparación previa. Muchas veces, caminando son más efectivas

Una experiencia de aprendizaje siempre es enriquecedora, a pesar de que no se logren los resultados esperados (Getty Images)

9- A las empresas se las desarrolla modularmente, no como un bloque único. Interviniendo una pequeña parte —el módulo— ya se puede impactar positivamente en todo. Por ende, no hay necesidad de corregir todo. No existen dos celulares iguales en el mundo, ya que cada uno tiene una composición de apps distinta (que son los módulos)

10- La simplicidad es la primera regla de la transformación

11- La idea de estudiar cuando somos jóvenes, luego trabajar para por fin poder disfrutar más adelante se terminó. Ahora va todo combinado entre sí, todo el tiempo

12- Las “tecnologías inmersivas” modificarán de raíz la manera en que vivimos las experiencias, pero en el momento que se mejoren los dispositivos a utilizar (los actuales aún son muy poco prácticos)

13- La omnipresencia de chat GPT y el impacto que está generando.

14- Existen muchos aspectos a los que hay que prestar atención con las nuevas tecnologías: sostener la privacidad, ciberseguridad, abusos, manipulación, protección de datos, desinformación, sesgos, adicciones, pornografía, responsabilidades penales, implicaciones tributarias, etc.

El intercambio de ideas y pensamientos conducen hacia el camino de innovación

15- Más allá de las tecnologías, las emociones y la empatía son cada vez más importantes

16- Hay un proceso de evolución respecto de qué significan los espacios laborales: muchos de ellos son enormes construcciones en los que se ven muchos espacios vacíos y una generación que se resiste a volver a la presencialidad

17- El edificio de AirBnB —que antes era un museo— replica casas de propietarios de todo el mundo: uno puede ir a una sala de reuniones y sentirse que está en Bangkok y pasar a otra de Estocolmo, conectando a cada empleado con el negocio todo el tiempo

18- Increíblemente, en varias de las empresas visitadas piden para ingresar el certificado de vacunas COVID y prohíben sacar cualquier tipo de foto o filmar

19- La presencia de mascotas acompañando a muchos de los empleados se está empezando a normalizar, al igual que los baños para todo género

Las nuevas generaciones prefieren por sobre todo el trabajo remoto o híbrido

Sintetizando, tener la mente abierta, dedicada 100% al aprendizaje, a escuchar historias de hacedores y referentes, a compartirlas con desconocidos que vienen de lugares y realidades tan distintas, invitan a inspirarse, a encontrar nuevas perspectivas, nuevas miradas y es una oportunidad enorme de crecimiento. Es darse cuenta de que ese futuro está a la vuelta de la esquina.

Más allá de ChatGPT y de los temores habituales que genera la incertidumbre de lo que vendrá, hoy más que nunca, hay un sinfín de oportunidades. La clave es hacernos las preguntas correctas para buscar el camino apropiado.

*Alejandro Melamed es Doctor en Ciencias Económicas, speaker internacional y consultor disruptivo. Autor de ocho libros, entre ellos El futuro del trabajo ya llegó (2022), Tiempos para valientes (2020), Diseña tu cambio (2019) y El futuro del trabajo y el trabajo del futuro (2017).

