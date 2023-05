Cuidado de la piel en invierno: rutinas caseras y tratamientos aliados para los meses de frío

El primer paso para empezar a cuidar la piel es la consulta con un especialista que realice un examen personalizado (Getty)

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y si bien, cada vez más, las personas toman conciencia de que su cuidado debe ser enmarcado en un estilo de vida saludable, buena alimentación y correcta hidratación, es verdad que la estacionalidad debe ser tenida en cuenta para potenciar los beneficios.

Es que durante los meses de frío hay productos y tecnologías que no están recomendados en la temporada de primavera y verano, como ocurre con determinados tipos de láser y ácidos, que tienen en el invierno su momento de más “popularidad”.

Ya sea que se busque eliminar manchas de acné, causadas por el sol o la edad, o bien atenuar arrugas y líneas de expresión, el tiempo actual es el ideal para hacer una consulta con un especialista y poner en marcha una rutina de cuidado así como procedimientos no invasivos a medida con el fin de tratar lo que cada persona desee mejorar en la piel de su rostro.

“A diferencia de lo que ocurre en el verano, que como consecuencia del calor la piel se vasodilata, algunos de los efectos del frío en el órgano más expuesto a los factores externos es la vasoconstricción de los capilares”, comenzó a explicar consultada por Infobae la médica cirujana Cristina Sciales (MN 66.744). Y ahondó: “Esto hace que no llegue el suficiente oxígeno a nuestra dermis y, por ello es tan común en esta época la tendencia a tener una piel apagada y seca. También se produce un envejecimiento prematuro y se retrasa la renovación celular”.

Las zonas más sensibles y las más expuestas al frío son las manos y el rostro, y dentro de éste, los labios (Getty)

Según aportó la médica dermatóloga Lilian Demarchi (MN 88.365), “el frío hace que los ambientes estén más calefaccionados y esto lleva a que muchas veces se seque más la piel y tienda a irritarse, sobre todo en pacientes con piel sensibles o rosácea, que es cuando más empeoran”. “El viento y el frío extremo también irritan la piel por lo que es importante rearmar la rutina de cuidado -enfatizó-. Cuidar mejillas, labios y manos con mayor hidratación ya que son las zonas más sensibles y más expuestas a las bajas temperaturas”.

En la misma línea, la dermatocosmiatra Paulina Sayd (MN 35.689) señaló que “el aire frío quema la piel, los cambios bruscos de temperatura que se producen al salir de un ambiente calefaccionado al frío y al viento hacen que la piel se deshidrate más por la pérdida de humedad que estos factores ocasionan”. Sumado a esto, según observó la especialista, “durante los meses de frío la gente se relaja con la buena hidratación y el uso del protector solar, lo cual deja a la piel más desprotegida frente a los factores que la agreden”.

¿Por dónde empezar? “El primer paso es la consulta con el dermatólogo, quien realizará un examen personalizado para evaluar el tipo de piel y sus necesidades, si está dañada por factores ambientales, si presenta manchas, si es hipersensible, si tiene acné, entre otros factores”, apuntó el médico dermatólogo Christian Sánchez Saizar (MN 97.895), para quien “no es necesario presentar una patología para utilizar ácidos, o realizar peelings. La mayoría de las veces estos procedimientos se realizan para mantener la belleza en pieles sanas”.

Tres pasos clave para la rutina en casa

Demarchi: “El pool de ácidos recomendados en esta época del año es amplio, siendo los más elegidos el mandélico, glicólico y retinoico (Getty)

Para Demarchi, en este punto “es fundamental comenzar el día con la piel limpia”. “Al levantarnos, el primer paso será lavar la cara, y esto es independiente de si a la noche se había usado maquillaje o no, porque al dormir la piel libera una serie de células muertas que deben ser removidas”, argumentó.

Después de limpiar la piel, “es momento de hidratarla, y en esta época del año los grandes aliados son los serum para utilizar previo a la crema hidratante”, recomendó la dermatóloga de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD). “Hay que hidratar con crema de día y sumar protector solar los 365 días del año, aunque esté nublado”.

Por último, “durante la noche, la piel se repara así que es el momento de nutrir y renovar en profundidad”, explicó Demarchi, y recomendó: “Debemos elegir una crema anti age adecuada a cada piel. Por la noche es importante limpiar la piel antes de acostarse, eliminar impurezas para prevenir que se tapen los poros. Luego de la piel limpia se aplica la crema antiage en todo el rostro, excepto en el área de párpados, donde lo ideal es usar una crema específica para el contorno de los ojos”.

En este punto, Sayd sumó que “hábitos poco saludables como fumar, dormir poco, la mala alimentación, hacen que la piel pierda su humedad natural, y a cierta edad, la menopausia también contribuye en ese sentido”, por lo que aconsejó que “es fundamental usar cremas o activos que ayuden a mantener la humedad en la piel, como ceramidas, cremas con liposomas, ácido hialurónico, entre otros”.

En opinión de Sociales, “el aporte de vitamina C es un gran aliado en esta época, y sus beneficios se notan tanto en el interior como en el exterior de la piel”. “Consumir alimentos ricos en vitamina C, como naranjas u otras frutas y verduras que se caracterizan por ser antioxidantes colabora con la producción de colágeno en nuestra piel -explicó la especialista-. Y puede sumarse a la rutina el uso de un sérum que tenga vitamina C, que, además de otros beneficios, reducirá mucho las manchas del sol en cualquier época del año”.

Tratamientos ideales para esta época del año

Sánchez Saizar: "Las mujeres buscan verse bien en forma natural y el invierno es la estación ideal para poder tratar la piel y recuperarla" (Getty)

En opinión de Sayd, “si la piel está deshidratada necesita recibir en gabinete todos activos que le aporten hidratación y la ayuden a mantener la humedad (y que no la pierda)”.

Asimismo, aclaró que “cuando la piel está tan seca se queratiniza, se endurece y es muy difícil hacer que penetren los activos a la hora de tratarla en el gabinete”. “Por eso antes de cada tratamiento es ideal hacer una renovación celular por distintos métodos, como puede ser la espátula ultrasonica, ácidos como el lactobiónico, glicólico, mandélico que son ideales para esta época, un renovador celular alfa + beta, también puede hacerse de manera mecánica una microdermoabrasión y ahí recién humectar con activos acordes a las necesidades de cada persona, entre los cuales no podrán faltar ácido hialurónico y siempre vitamina C, que como se sabe refuerza capilares y es antioxidante”.

Tratamientos láser, la estrella de los meses de frío

Si de hacer uso de las últimas tecnologías se trata, el invierno es la estación por excelencia de los láseres para tratar las manchas de la piel. “Lo más importante es la combinación adecuada y secuencial de los diferentes recursos con que contamos para tratar las manchas de la piel -destacó Sánchez Saizar-. Ningún método empleado aisladamente es suficiente para solucionar estos problemas, por eso, los tratamientos combinados de cremas, prácticas de baja complejidad como la microdermoabrasión y los peelings, la luz pulsada intensa y los láseres son los que dan los mejores resultados, minimizando los efectos adversos de cada uno”.

¿Sus preferidos? La luz pulsada y el láser Clarity “son ideales para eliminar manchas, rejuvenecer, aliviar el enrojecimiento y las lesiones vasculares y reafirmar la piel”, aseguró.

"Algunos de los efectos del frío en el órgano más expuesto a los factores externos es la vasoconstricción de los capilares”, explicó Sciales (Getty)

Bioestimulación para devolver la frescura perdida

Para la médica especialista en estética Valeria López Mecle (MN 110.137), “bioestimular la piel es una tendencia que llegó para quedarse”. “Productos como Profhilo, a base de ácido hialurónico ultra puro representan una nueva categoría estética que hace foco en mejorar la calidad de la piel”, sostuvo la especialista, para quien “hoy la noción de naturalidad es la que manda; las personas desean mejorar su apariencia pero de manera sutil, y esto llevó a un cambio significativo en la forma en que se trata a los pacientes en los últimos años”.

“Este es un tratamiento para pacientes de 25 a 90 años, que se destaca por su capacidad de tratar áreas que otros bioestimuladores no pueden, como el párpado inferior, la frente, y el código de barras -enfatizó-. Es un producto versátil que aporta un doble efecto, ya que de manera provee luminosidad, hidratación y brillo a la piel, mientras que de manera más profunda da firmeza a la piel”.

Estimular la producción de colágeno

De reciente arribo al país, Morpheus 8 “es el primer y único dispositivo de radiofrecuencia fraccionada del mundo que actúa sobre la grasa subdérmica, lo que permite la transformación de las facciones envejecidas de la piel en facciones rejuvenecidas”.

Los bioestimuladores permiten mejorar la apariencia y la calidad de piel del paciente sin perder su belleza natural (Getty)

“Su tecnología estimula la producción de colágeno y elastina de las capas subyacentes de la dermis”, sentenció Sciales, quien destacó que “los resultados son visibles en unos pocos días, pero típicamente después de tres semanas aparecen los cambios más notables, que podrán continuar apareciendo hasta tres meses después del tratamiento”.

Sobre la misma tecnología, la médica dermatóloga y especialista en estética Alejandra Bugallo (MN 101.151- MP 031037) observó que “el tratamiento combina la radiofrecuencia fraccionada con microagujas ultrafinas que penetran en las capas más profundas de la piel, estimulando la producción de colágeno y elastina”. “Con sus agujas recubiertas en oro logra difuminar arrugas, eliminar cicatrices de acné, corregir párpados caídos e incluso abordar el problema del ‘descolgamiento’ facial, al que muchas mujeres se refieren como ‘sentir que se te cae el rostro’ en el tercio inferior de la cara”.

“Sus ondas penetran a gran profundidad con un nivel de energía programable que permite adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente”, destacó.

Cada médico recomendará el mejor número de sesiones a realizar en función de los objetivos de cada paciente. “El tiempo y la frecuencia del tratamiento se adaptará específicamente para obtener resultados óptimos”, finalizó Sciales.

