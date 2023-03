De modelo virtual a influencer en el mundo real: quién es noonoouri, la instagrammer del momento

Esta joven parisina es un personaje digital creado por el director artístico de la agencia de diseño y branding Opium, Joerg Zuber (Instagram)

El mercado de la tecnología no sólo se ha centrado en el desarrollo de dispositivos más avanzados. La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) y del metaverso ha impulsado el mercado de los espacios digitales y, finalmente, ha llegado a las redes sociales en forma de influencers virtuales. Avatares que representan a una persona que no existe realmente, pero que influye en los hábitos de consumo.

Estos personajes, cuyo diseño se asemeja tanto a un humano, son usados por agencias de marketing para exponer productos y servicios de una forma distinta. Son figuras de ficción que necesitan guiones, programadores y diseñadores. Los seguidores saben que no son reales, pero aún así los siguen porque les permite sentirse acompañados, estar entretenidos, les producen algún tipo de gratificación, y porque las publicaciones son originales y diferentes de las que tienen las cuentas tradicionales.

“noonoouri” - de ella se trata y así en minúsculas se escribe su nombre- es la influencer virtual más famosa y fashionista del mundo. Estuvo sentada en la primera fila de las principales semanas de la moda en París, Milán, Londres y Nueva York. Es amiga de Naomi Campbell y Kim Kardashian (a quien considera su musa) y hasta se dio el lujo de trabajar para marcas como Dior, Marc Jacobs y Swarovsky, como para nombrar a algunas. Como si esto fuera poco, compartió tapas de revistas y campañas con modelos como las hermanas Bella y Gigi Hadid, Kendall Jenner y la argentina Valeria Mazza.

Zuber asegura que tarda de dos a cuatro días en realizar una imagen de noonoouri, mientras que la realización de un video puede llevar hasta ocho semanas de preparación (Instagram)

Pero, ¿quién es? Quizás para responder a esta pregunta sea más fácil hablar de lo que no es: una persona humana. Esta joven parisina de 23 años es un personaje digital creado por el diseñador gráfico alemán Joerg Zuber y la agencia de diseño y branding Opium, el 1 de febrero de 2018. Pero según el director artístico alemán, sus inicios se remontan a varios años atrás: “La había dibujado mucho antes de eso y vivía en mi cabeza desde entonces”.

“Desde que era chico me gustaba la moda. Siempre me inspiraron los grandes diseños. Me parecía impresionante como un pedazo de tela podía llamar tanto la atención y atraer las miradas de tantas personas en un solo lugar. De ahí sale la idea de impulsar a noonouri en el mundo de la moda”, detalló en una entrevista con Infobae su creador.

¿Sus intereses? La moda, el lujo, la música y el arte. “Es como una roca en el mar. Es muy tranquila y reflectiva, todas las cosas que yo no soy. Nunca excluye a nadie, sino que intenta aceptar a todos y en todas las situaciones. Vive como en una metamorfosis, le gusta interpretar distintos papeles y roles pero siempre mantiene sus valores principales”, dijo Zuber quien reveló además los tres rasgos esenciales -él lo llama la “triple C”- en los que se basa noonoouri: bonita, curiosa y hecha a mano (en inglés, cute, curious y couture).

Desde sus primeras apariciones en 2018, noonoouri no para de generar tendencia en las redes sociales y las marcas más prestigiosas la buscan. En esta imagen, el creador de la popular influencer, junto a Manfred Thierry Mugler, diseñador francés y fundador de la marca que lleva su nombre, fallecido en enero de 2022 (Instagram)

Esta influencer de metro cincuenta, se codea con firmas de primer nivel como Dior, Balmain, Gucci, Chanel, Dolce & Gabbana y Versace, entre otras marcas de lujo. E, incluso, llegó a desayunar con Carine Roitfeld o a charlar con Maria Grazia Chiuri. Pero el primer gran éxito de noonoouri -que ya acumula más de 400.000 seguidores en Instagram- fue el tutorial que protagonizó en mayo de 2018, en el que probaba los productos de belleza firmados por Kim Kardashian y que la misma figura compartió en sus redes.

“Hice el anuncio por placer porque noonoouri está inspirada en ella. Por eso, fue muy emocionante que Kim se hiciera eco del vídeo en sus cuentas de Instagram y Twitter”, remarcó. Sin embargo, aunque lo lleve a lugares extraordinarios, el trabajo de Zuber no es tan utópico como suena, pues según él es bastante complejo y “lleva de dos a cuatro días realizar una imagen, mientras que la realización de un video puede llevar hasta ocho semanas de preparación”.

“Es un proceso súper interesante porque llego a ponerme un traje de motion capture. Incluso hago las poses, los movimiento y las expresiones faciales. Todo se graba con un equipo técnico. Hay uno para el maquillaje, otro para el estilismo, otro para la música... Y luego se unifica todo en una sola pieza”, recalcó el diseñador.

La influencer acumula más de 400.000 seguidores y la mismísima Kim Kardashian llegó a mencionarla en sus redes sociales (Instagram)

Aunque vive a medio camino entre el mundo virtual y el real, la aparición de noonoouri en escena implica un cambio radical en las reglas que rigen el mundo de las redes sociales.

Respecto al eterno debate del siglo XXI, sobre cómo aunar digitalización con realidad sin que uno se coma al otro, Zuber confesó: “Para mí los humanos siempre van a estar primero. Mi intención no es sustituirlos. Tiene que haber una coexistencia entre lo real y lo digital. Es como parte del debate de la diversidad: hay gente que toma agua, gente que toma jugo, gente que toma el café con leche y otra que lo hace sin”.

En más de una ocasión, noonoouri se sumó a campañas ambientales y más recientemente a #StandUpForUkraine en redes sociales para mostrar su apoyo a las crisis humanitarias en todo el mundo.

La tecnología CGI (imágenes generadas por computadora) que hay detrás de noonoouri no es nueva pero solo recientemente se ha utilizado para crear influencers (Instagram)

La referente de la industria fashion está en Buenos Aires para cubrir desde primera fila los desfiles más representativos de la grilla de BAFWEEK Invierno 2023 que comenzó ayer con las presentaciones de nuevos diseñadores en el Centro Cultural Recoleta y continúa durante toda la semana hasta el viernes 10, momento en que cierra el BAFWEEK con un desfile show a cargo de Kosiuko en el Estadio Obras.

Con diferentes formatos como desfiles, shows performáticos y experiencias únicas, cada propuesta recorrerá puntos icónicos de Buenos Aires e invitará a redescubrir espacios de la escena urbana conectando moda, música y arquitectura.

“Creo que vamos a ver mucha creatividad y diversidad, en especial en cuanto a telas, técnicas y texturas porque cuando pienso en los argentinos pienso en energía. Vamos a ser testigos de muchas cosas nuevas e interesantes”, finalizó.

