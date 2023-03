Los sitios porteños icónicos que serán sedes de lujo del BAFWEEK 2023

El BAFWEEK 2023 promete una conjunción ideal de moda, estilo, glamour y cultura arquitectónica

Con lugares icónicos de la Ciudad de Buenos Aires como pasarela, este 6 de marzo comienza el BAFWEEK 2023. De este modo, y hasta el 10 de marzo, todo el glamour y lo mejor de la moda y el diseño para la temporada invernal se desplegará por más de 10 espacios porteños imponentes. Qué lugares emblemáticos albergarán los desfiles.

Dónde ser realizarán los desfiles del BAFWEEK

El cronograma de este lunes 6 de marzo, en el Centro Cultural Recoleta advierte que, a las 17 horas, será el turno de Traj; a las 18, Clara Pinto y a las 19, Bruno Giordano / Gentileza GCBA

Lunes 6 de marzo

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) será el ámbito que dé inicio a esta semana de glamour. Desde 17, Traj, Clara Pinto y Bruno Giordano se darán cita en este tradicional edificio que albergó originalmente al convento de los monjes recoletos. Construido en 1732 por los arquitectos jesuitas Juan Kraus y Juan Wolf, junto a Andrea Bianchi, contuvo diversas finalidades hasta que, en 1978, se proyectó como Centro Cultural. Es por eso que, de la mano de los arquitectos Jacques Bedel, Luis Benedit y Clorindo Testa, se realizaron reformas que, respetando la estructura original, le brindaron una impronta ecléctica.

El edificio cuenta con 27 salas de exposición, un microcine, un auditorio y un anfiteatro. Asimismo, según señalan desde su propia página, se trata de “un espacio vivo y participativo para adolescentes y jóvenes que apuesta a la convivencia en la diversidad y que impulsa los movimientos artísticos del país y del mundo desde hace más de tres décadas”. Una afirmación que verá todo su esplendor durante la primera jornada del BAFWEEK 2023.

Este lunes 6 de marzo, a las 20.30 horas, Undefined se presentará en el Obelisco, donde se espera la presencia de importantes traperos /

Por su parte, el Obelisco (Av. Corrientes y Av. 9 de Julio) también se vestirá de pasarela para recibir a Undefined, desde las 20,30. Este imponente monumento, que se convirtió en el ícono de la Ciudad de Buenos Aires, fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 como conmemoración del IV centenario del primer asentamiento español en el Río de la Plata y estuvo a cargo del arquitecto Alberto Prebisch. Su ubicación, además, cuenta con un aditamento extra: está emplazado donde antiguamente se erigía la iglesia San Nicolás de Bari, en cuya torre se izó por primera vez la bandera argentina en 1812.

Su altura total es de 67,5 metros y cuenta con una base de 6,8 metros por lado. Para poder ingresar, solo puede lograrse mediante una única puerta que se puede observar mirando hacia la Avenida Corrientes en dirección oeste. Por dentro, una escalera marinera de 206 escalones, con 7 descansos, permite alcanzar la cúspide que cuenta con cuatro ventanas, visibles desde la calle, y una panorámica única de la Ciudad. Su ingreso solo está habilitado para situaciones especiales

El martes 7 de marzo, a las 20.30h, Mishka presentará su colección en el Teatro San Martín

Martes 7 de marzo

Hogar de estrellas y obras maestras, el Teatro General San Martín (Av. Corrientes 1530) también se vestirá de glamour durante la segunda jornada del BAFWEEK 2023, ya que a las 20,30 recibirá a Mishka. Este espacio se ha convertido en uno de los teatros más prestigiosos y vanguardistas de América Latina. Creado el 18 de diciembre de 1943, por decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, fue objeto de muchas refacciones hasta que se inauguró, el 23 de mayo de 1944, con el nombre de Teatro Municipal.

Sin embargo, la construcción del actual edificio bajo el nombre de General San Martín, que se emplazó en el mismo lugar que el Teatro Municipal, comenzó el 24 de junio de 1954, de la mano de los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz. Su inauguración tuvo lugar el 25 de mayo de 1960, ocupa una superficie cubierta de 30 mil metros cuadrados y es visitado por cerca de un millón de personas por año, según señalaron desde el Gobierno porteño. Cuenta con tres cuerpos, divididos en 13 pisos y 4 subsuelos, y alberga tres salas teatrales, varios salones de exposición y un cine, entre otros.

El miércoles 8 de marzo, a las 11 horas, Prüne hará lo propio en Palacio Chacabuco

Miércoles 8 de marzo

Desde las 11, el Palacio Chacabuco (Chacabuco al 100) mostrará todo su glamour con el desfile de Prüne. Este lugar fue construido por el arquitecto Lorenzo Siegerist en 1912. Entre las particularidades que tiene, los expertos indican que la edificación cuenta con piezas de los talleres de herrería de Alexandre Gustave Eiffel, el responsable de la Torre que lleva su nombre en París, Francia.

Con estilo ecléctico, este edificio de 6000 metros cuadrados, se encuentra en la calle Chacabuco 163. Si estilo cuenta con una alternancia de estilos que van desde el Art Nouveau, pasando por el neoclásico y lo italianizante. Se encuentra en pleno centro porteño, a una cuadra de la Manzana de las Luces y dos del Cabildo y la Plaza de Mayo. Algunos de los aspectos más interesantes de este palacio son dos impresionantes vitraux, con una sobrecúpula protectora, que se despliega en el tercer piso, una terraza con un deck al aire libre y un salón cubierto con ventanales.

Este miércoles 8 de marzo, a las 21, será el momento de Revolver en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia / Gentileza MACNConicet

Por un momento, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Av. Patricias Argentinas 480) dejará de ser “hogar de fósiles” para convertirse en un escenario de la moda cuando, desde las 21, los diseños de Revolver ganen la noche. El origen de este edificio se remonta al año 1812, cuando el Primer Triunvirato, por inspiración del prócer que ahora forma parte de su nombre, invitó a las provincias a reunir materiales para “dar principio al establecimiento en la Capital de un Museo de Historia Natural”. Aquello que fue una idea logró llevarse a la práctica en 1823.

A casi 200 años de su origen, el Museo se alojó en distintas edificaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Su desembarco definitivo en el espacio que hoy lo alberga fue en 1937, ya que este edificio fue construido con los cánones arquitectónicos vigentes en la época para los museos de ciencias europeos. Es decir, que fue diseñado para contener a este grandioso Museo. En sus paredes, existen distintas alegorías, como son los “búhos, símbolos de la sabiduría, que flanquean las ventanas del primer piso o las arañas de bronce en sus telas que adornan las puertas”.

El jueves 9, a las 12 horas, Heidi Clair se presentará en Casa Cavia

Jueves 9 de marzo

Como ellos mismos se presentan en su página web, “Casa Cavia no es un restaurante, no es una florería, no es una librería, no es una editorial”. Sin embargo, se convertirá en pasarela para Heidi Clair, desde las 12. Erigida originalmente en 1927, de la mano del arquitecto y artista plástico noruego Alejandro Christophersen, esta residencia ubicada en la calle Cavia, del barrio de Palermo Chico, al frente de ella, se despliega una arboleda diseñada a comienzos del siglo XX por el paisajista Carlos Thays, que luego fue conocida como Plaza Alemania.

La casa de la calle Cavia al 2985 es una de las pocas residencias familiares proyectadas por él que se conservan. Es por eso que, luego de un siglo, tras fallecer su última dueña en 2011, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide protegerla “por la calidad en el estilo, la composición, los materiales y la coherencia tipológica”. Según el proyecto de ley para la protección de la vivienda, es “la esencia misma del grand siècle” y su fachada muestra “un equilibrado juego de masas y luz, sintético y refinado”.

También el jueves 9 de marzo, pero a las 19, será el momento en que Sadaels presente su colección en la Estación Central, en la Rural

El predio ferial de Palermo, La Rural, no es desconocido por los porteños. Cada año, algún evento que se realiza dentro de sus paredes convoca a grandes y chicos. Sin embargo, en el BAFWEEK 2023, será hogar de uno de los eventos más innovadores de la moda de este año. Aunque los detalles de esta presentación prometen ser más que atractivos cuando Sadaels, desde las 19, desembarque en la Estación Central, la historia de este edificio impulsa al evento hacia un nuevo horizonte.

Calificado como “el principal predio ferial de la Ciudad de Buenos Aires”, este lugar pertenece a la Sociedad Rural Argentina y fue fundado en 1878 y cuenta con una superficie cubierta de 45.000 m2, distribuidos en 6 pabellones (el Frers fue declarado Monumento Histórico Nacional), a la que se le agregan 10.000 m2 descubiertos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para mil automóviles, según detallan desde su propia página web. Anualmente, se realizan unos 300 eventos y casi 4 millones de visitantes disfrutan cada año de sus instalaciones.

Aunque esta imagen sea de archivo, algunos estiman que la colección de Bolivia transitará, desde las 20.30 de este jueves 9 de marzo, por espacios similares cuando desembarque en El Castillo de Villa Crespo

El surgimiento del Castillo de Villa Crespo (Darwin 1251) fue casi fortuito. Es que, luego de que demolieran el puente de Juan B. Justo, su impactante figura se convirtió en una suerte de viaje al pasado. Un pasado que se convertirá en presente cuando llegue la colección de Bolivia a las 20,30. Cuenta con tres torres que emulan a las que se encuentran en los castillos, las cuales sobresalen en el paisaje.

Según la última información brindada a la prensa, actualmente este edificio es propiedad del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Aunque aún existen algunos interrogantes sobre su origen, algunos expertos aseguran que habría sido erigido durante la década de 1970 y cuenta con una superficie cubierta de 1341 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas.

Este viernes 10 de marzo, a las 21 horas, Kosiuko hará su cierre en el Estadio Obras con música en vivo a cargo de importantes artistas de la escena local

Viernes 10 de marzo

Quién podría negar que el Estadio Obras Sanitarias fue, y aún lo es, una meca de la música. Sin embargo, ahora también será un ámbito ideal para la moda cuando la colección de Kosiuko desembarque desde las 21. Ubicado en la Avenida del Libertador 7395, ganó el mote de “templo del rock” a poco de ser inaugurado, en junio de 1978. Entre las leyendas de la música nacional que brindaron su arte en estas instalaciones se cuentan: el “Flaco” Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Los Redonditos de Ricota, Sumo, Virus, Los Abuelos de la Nada, Fito Páez, Los Piojos, Los Fabulosos Cadillacs, Riff, León Gieco, Raúl Porchetto, Litto Nebbia, Pedro y Pablo, ZAS, Divididos, Las Pelotas, Ratones Paranoicos, La Renga, Ataque 77, Gustavo Cerati, Charly García, Hermética, Dos Minutos y Los Violadores, y muchos más.

Pero también fue el escenario ideal para bandas internacionales, algunas de las más recordadas son: The Police, The Ramones, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Motörhead, Iggy Pop, B.B. King, Duran Duran, Megadeth, Sex Pistols, James Brown, Barón Rojo, Beastie Boys y Deep Purple.

Para completar la agenda del BAFWEEK 2023

Aunque sin desplegarse en edificios emblemáticos de la Ciudad de Buenos, el BAFWEEK 2023 también se convertirá en pasarela cuando el martes 7, a las 11 horas, Eter Studio x Simes realice una presentación Virtual; el miércoles 8, a las 19, el Galpón de Ropa muestre su colección de moda circular en Unlock House (Aguirre 1410) y el viernes 10 de marzo, a las 19h, JT haga lo propio en El Pozo (Atrás del shopping Alcorta, cerca de Saldia).

