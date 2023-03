Los efectos no deseados de los antiácidos

El doctor López Rosetti alerta sobre algunos efectos no deseados que pueden provocar los antiácidos de venta libre.

La acidez gástrica es una patología frecuente. Seguramente, más de una vez usted sufrió de un malestar estomacal de este tipo. Es muy frecuente y puede ser provocada por gastritis, gastritis erosiva, úlcera gastroduodenal. Y en esos casos, también es muy habitual el reflujo gastroesofágico.

¿Qué medicamentos se usan para aliviar la acidez gástrica? Se utilizan muchos medicamentos de venta libre, los conocidos antiácidos. Voy a referirme a estos fármacos que uno puede comprar en la farmacia sin receta médica.

¿Se puede usar un medicamento de venta libre? La respuesta es sí, la respuesta es sí, pero cuidado, que no es conveniente por mucho tiempo. Venta libre no quiere decir consumo libre y eso se aplica, por ejemplo, a los antiácidos.

Cuando una persona padece acidez gástrica siente un ardor en la boca del estómago, incluso a veces dolor, siente hasta el reflujo que sube por el esófago y lo siente como un fuego, padece un gran malestar. Incluso puede tener náuseas, vómitos, salivación y, claramente, los antiácidos son muy eficaces.

Si el estómago tiene aumento de acidez, las paredes del estómago lastimadas por la acidez, se inflaman, se rozan y se tocan entre sí, y eso produce más dolor y acentúa la acidez (Gettyimages)

Existen dos tipos de estos medicamentos. Algunos que apenas unos minutos después de tomarlos, casi como si fuera magia, neutralizan el ácido gástrico. ¿Cuáles son? Las sales de fruta, los comprimidos masticables, son sustancias, generalmente sales, que son de calcio, de aluminio, de magnesio.

Es muy probable que si usted padece de acidez, tome ese medicamento y en el momento se neutralice el ardor. Después, usted sigue fabricando ácido. Por otra parte, existen otro fármacos que impiden que usted genere ácido, son los medicamentos que los médicos recetamos en dosis bajas y que se venden en forma libre.

Los más conocidos son la cimetidina, la ranitidina, que tienen un mecanismo de acción. Otros, que tienen un mecanismo de acción diferente, tienen hasta un nombre raro.

Mire que raro será que dice inhibidor de la bomba de protones. Entre esos, figuran el omeprazol, el esomeprazol y otros parecidos, el lansoprazol. Generalmente vienen en dosis de 40 miligramos, pero el de venta libre es de 20, entonces la gente los empieza a tomar. ¿Son eficaces? Sí, la respuesta es sí, pero no hay que tomarlo durante periodos prolongados. Tiene que consultar al médico. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo toma por largo tiempo pueden pasar dos cosas: A y B.

¿Por qué se produce la acidez? Porque en el interior del estómago está la mucosa gástrica que participa en la digestión de alimentos y genera ácido clorídrico

Estoy hablando de efectos adversos, Si usted lo consume por cinco, siete días, y no se soluciona el problema, vea al médico. Y acá existe dos caminos: opción A, puede estar ocultando una enfermedad cuyo diagnóstico es necesario. Es decir, usted puede medicarse sintomáticamente y dice, “ah, se me fue la acidez”, pero no se trató por la enfermedad que la provoca. Entonces, el diagnóstico es necesario.

En la segunda opción (B), puede ocurrir que ese antiácido le produzca alteraciones, es decir, lo que se llaman efectos adversos. Los más habituales son distensión abdominal, mareos, dolor de cabeza, dolores musculares, a veces malestar general, dificultad en la digestión o efectos sobre las bacterias intestinales, conocidas como microbiota.

En conclusión, si usted tiene acidez gástrica puede tomar un antiácido, pero si usted observa que a los dos o tres días no solucionó el problema, deja de tomar y sigue con acidez, consulte al médico.

*El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

