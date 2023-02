¿Existe la cocina antiestrés?: Narda Lepes y un experto en psicología lo debaten

Para Narda Lepes, el vínculo entre la comida y los humanos es casi primitivo y esto explica, en parte, por qué cocinar nos produce entusiasmo (Getty)

Hay momentos del día que son ideales para relajarse por fuera de la rutina y de las obligaciones. Si bien cada persona tiene sus predilecciones a la hora de distraerse, cocinar es una de las actividades más elegidas para hacerlo. Sin dudas, uno de los motivos es que esta acción nos permite enfocar la atención en algo diferente a lo que nos convoca habitualmente.

Hacer nuestro plato favorito, preparar una receta para alguien especial o simplemente planificar el almuerzo diario son instancias que, según coinciden destacados chefs consultados por Infobae, nos ayudan a sobrellevar el estrés propio de la cotidianidad. Así lo postulan, también, desde el rubro de la psicología, que toma a la cocina como una forma de lidiar con la ansiedad.

Narda Lepes es una referencia de la gastronomía no solo por su aporte en los sabores argentinos, sino también por promover el lado más sensible de su profesión: la simbiosis histórica entre los humanos y la comida. “La cocina te conecta con algo muy primigenio, que es nuestro vínculo con el alimento, con el fuego, con los elementos y con las texturas. Cuanto más fluida es esa relación, hay un canal que se abre. Lo ves, por ejemplo, cuando alguien empieza a cocinar y se entusiasma, le sale por primera vez un pan o logró hacer un plato que hacían en su casa, ahí aparece lo emocional”, describe la chef.

Cocinar es una manera de relajarse y de llegar a un objetivo, que es el plato que pensamos o deseamos hacer (Getty)

¿Por qué se da esta dinámica tan especial? “Porque tenés que prestar atención y estar conectado para poder cocinar, y no necesariamente con la parte de la razón. A veces, sí, hay que cuidarse de no quemarse, por caso. Pero en general, entrás en un momento que te puede sacar de las obligaciones y ayudar a despejar la mente”, dice Lepes. Y ejemplifica: “A veces te preocupás por el tomate, si va para la salsa o lo guardás para la ensalada: son pequeñas cosas que uno resuelve y está bueno ocuparse de eso también”.

Según recuerda la chef, durante la pandemia del COVID, la cocina fue un refugio de calma y bienestar. “En ese momento cociné bastante. Me sirven mucho las comidas de cocción larga , como por ejemplo las conservas, legumbres, algún guiso que lleve mucho tiempo, con la idea de ir regulándolo y que quede con la textura que yo quiero. Me meto en eso y es una manera de relajar y de llegar a ese objetivo. También hay gente a quien cocinar para su familia le hace muy bien”.

Para llegar a ese momento de desconexión, Lepes se inspira “de distintos lugares”. ¿De qué forma? “Cuando entro en lo que mencionaba anteriormente de hacer una cocción larga, es como un recorrido orgánico porque llego a algo que no es una receta, sino que logré hacer eso, ese día y de esa manera con lo que tenía a mano. Es decir, hice lo mejor posible con lo que tenía. Se trata de entrenar un músculo más que de lograr un resultado, es el ejercicio de hacerlo y de aprender una técnica en esos procesos”, precisa.

Algunas personas disfrutan de cocinar para su familia o sus seres queridos (Getty)

Víctor García es un aclamado chef experto en recetas veganas. Con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram (@elgordococina), para él la gastronomía es sinónimo de desconexión. “Cocinar me relaja y es un gran momento para mí mismo. Me encanta poner música y concentrarme en mis cosas, o por el contrario, hay momentos en los que me pongo a cocinar para no pensar en nada y enfocarme únicamente en ese momento”, aporta el cocinero.

Y suma: “Siento que tengo que estar bien para cocinar: trato de llegar a la cocina con una buena actitud y con ganas, ya que eso es importante. La gastronomía produce eso porque, por ejemplo, te tenés que concentrar para tratar de no cortarte, no quemarte o no equivocarte con la comida. Eso evita que pienses en otra clase de problemas. Pasa algo similar cuando te duchás: dejás el ruido atrás y te llegan muchas ideas”.

Las recetas que García logra en los momentos de dispersión son, según su relato, “más bien asiáticas”. En ese contexto, una de sus creaciones memorables es el arroz frito al estilo chino, que lleva miel, aceite de sésamo, pollo, cebollas de verdeo y brotes de soja, entre otros ingredientes. “Disfruto mucho los sabores de Asia. Parte de este ejercicio es cocinar e ir probando, voy mezclando cosas, tengo condimentos y pienso si quedará rico o no. Es un espacio para mí mismo”, concluye el chef.

Para el psicólogo Alexis Alderete, cocinar es "un tipo de meditación que te permite conectar tus sentidos" (Getty)

La terapia de cocinar

Tal como mencionan Lepes y García, cocinar es un acto de relajación que nos permite evadir por un momento los menesteres cotidianos. A este punto se refiere el psicólogo Alexis Alderete (MP 85367) en diálogo con Infobae: “Cocinar como actividad puede tener beneficios para combatir el estrés y la ansiedad luego de un día agobiante. Distrae a las personas de sus problemas cotidianos y permite que podamos alcanzar una meta a corto plazo, provocando una gran satisfacción de hacer algo que vamos a disfrutar y saborear, con el agregado de saber que fue hecho completamente por nosotros”.

“Cocinar pone a prueba nuestra paciencia: cada plato tiene su propio tiempo de preparación y cocción, por más prisa que tengamos por comerlo o servirlo. Demanda mucha concentración, por lo tanto, es una manera de cambiar el foco de atención de los pensamientos negativos recurrentes que pueden aparecernos durante el día”, añade Alderete.

Para el especialista, preparar una receta “nos enseña a desarrollar nuestra tolerancia a la frustración, ya que que muchas veces no contamos con todos los ingredientes necesarios y debemos generar la creatividad para lograr el plato deseado. Es una práctica de atención plena, un tipo de meditación que te permite conectar tus sentidos y que se considera un arte. No sólo el olfato y el gusto están implicados, sino también la vista, el tacto e incluso el oído cuando escuchamos cómo se cocinan los alimentos”.

En síntesis, de acuerdo con Alderete, cocinar “es una acción placentera que podemos realizar solos, en pareja o con nuestros hijos, se convierte en un momento de disfrute y alegría. Podemos hacer de esa actividad nuestro cable a tierra cada día o como un momento especial en la semana”.

