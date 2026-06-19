Argentina tuvo una destacada actuación en el concurso de vinos más importante del mundo

En la 23.ª edición de los Decanter World Wine Awards, el concurso de vinos más importante del mundo y en un año récord para las codiciadas medallas Platino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras transcurre la Copa Mundial de la FIFA 2026; la vigésima tercera edición del torneo, pero primera en contar con 48 equipos y tres países anfitriones; se dieron a conocer los ganadores en el concurso de vinos más grande del mundo, con un alcance global sin igual. Se podría decir que es el “mundial del vino”, aunque con una gran diferencia. En esta primera etapa los vinos de cada país compiten entre sí, y recién en una segunda, los ganadores más destacados de cada país/región compiten por trofeos internacionales.

Obtener 97 puntos, equivalentes a una medalla de platino, no solo llama la atención del entusiasta del vino, sino que el mensaje es fácil de comprender por cualquier consumidor global. Y esa es la noticia más importante.

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Entre los ganadores del premio Platino de los Decanter World Wine Awards 2026; los más importantes del certamen; hay un “vino brillante” para cada paladar, ya que hubo premios tanto para vinos clásicos como para joyas bebibles poco conocidas que demuestran que el talento enológico está alcanzando un gran nivel en todo el mundo.

La ilustración de acuarela muestra a dos personas en una mesa de madera sirviendo vino tinto en copas, mientras tres velas encendidas proporcionan luz en la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casualmente también fue la 23.ª edición de esta reconocida competencia de vino en la que, a diferencia de la Copa Mundial de la FIFA, los vinos no compiten en la previa por “clasificar” sino que las bodegas inscriben las muestras participantes.

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Dichos vinos son degustados a ciegas en un riguroso proceso de evaluación por expertos internacionales que avalan el prestigio de los resultados y benefician la promoción de los premios. Un dato clave para entender bien los resultados, es que los vinos se degustan por rangos de precio, siendo el objetivo poder destacar en cada categoría a los mejores.

Esto explica que un vino económico, elaborado con uvas 100% Criolla Chica provenientes de antiguos viñedos del Valle de Tulum, en San Juan, y que se caracteriza por su perfil ligero y fresco, haya obtenido 95 puntos. Y si bien eso no es suficiente para obtener la “medalla de platino”, implica haber estado muy cerca de los 97 puntos, significando que ese vino y por ese precio, es de gran calidad.

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Una etiqueta de Rutini repitió el máximo reconocimiento y reforzó la constancia de una zona mendocina que hoy combina origen, saber técnico y una identidad muy valorada por los jurados (viñedos Rutini)

Y, en definitiva, para eso están los concursos, para promover el consumo de los buenos vinos. Y en ese camino de guiar al consumidor, la información de la relación calidad-precio es muy valorada.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien participan muchos vinos del mundo, son pocas las etiquetas que aceptan “rifar” su prestigio ganado a manos de vinos menos conocidos.

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Por el contrario, para vinos que son nuevos o que están escribiendo su propia historia, suponen subir un escalón más para alcanzar la gloria.

En los Decanter World Wine Awards 2026 participaron vinos de 24 países y se otorgaron 196 medallas Platino, que representan apenas el 1,18 % de todos los vinos catados (más de 16.000).

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Sin embargo, la proporción de ganadores de este tipo de medalla nunca había sido tan alta, lo que refleja la extraordinaria calidad de los vinos actuales. Para alcanzar el Platino, todos los vinos ganadores de medallas de Oro deben ser recatados y analizados por expertos sénior, incluidos los copresidentes y presidentes regionales de los DWWA, durante una intensa segunda fase de evaluación. Además de la alta calidad, los resultados mostraron una diversidad excepcional.

Francia lideró el ranking con 42 Platinos, nueve más que el año pasado, por delante de Italia con 29, España con 27 y Australia con 19.

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El único vino argentino entre los 50 mejores del mundo

MAriano Di Paola y Juan Pablo Murgia, de Bodegas Rutini (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las “Tendencias Clave” de la competencia, el jurado destacó “la magia del terruño de Mendoza”, otorgando nueve medallas de platino a vinos con carácter de terruño. Y si bien estas preseas representaron el 4,5% de los destacados, un Malbec Single Vineyard ganó el premio al Mejor Vino del Concurso.

Se trata del Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023, distinguido con el máximo galardón Best in Show (97 puntos), y convirtiéndose en el único vino argentino seleccionado entre los 50 mejores vinos del mundo. La historia vuelve a repetirse, porque este vino ya había ganado el mismo premio en una edición anterior (en el año 2025 con la cosecha 2021) demostrando que dicho reconocimiento no es el resultado de una sola cosecha, sino de una trayectoria construida con consistencia, convicción y una búsqueda permanente de excelencia.

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“Que un Malbec de Gualtallary vuelva a ubicarse entre los mejores vinos del mundo confirma el gran presente de este terroir y el legado que Rutini Wines sigue proyectando hacia el futuro”, expresó Juan Pablo Murgia, enólogo de Rutini Wines.

Jurados DWWA en la degustación de vinos

Y también, como siempre el Malbec sobresale con su ímpetu frutado diferente, pero ahora lo hace con calidad extrema. Y eso es lo que más llama la atención de los degustadores en una cata a ciegas, sobre todo a los que no están tan familiarizados con el vino emblema de la Argentina. No por casualidad al Malbec se lo considera el “Messi del vino argentino”.

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Y una vez más, el potencial extraordinario de Gualtallary vuelve a expresarse en un Malbec de alta precisión, que representa la combinación entre origen, conocimiento y experiencia acumulada durante generaciones. De allí también es otro de los Malbec que obtuvo 97 puntos, Alta-Yarí Gran Malbec 2024 que elaboran Hervé Joyaux Fabre y Juan Bruzzone. Otro de los Malbec destacados también se elabora con uvas del Valle de Uco; el Gran Callejón Del Crimen Ánfora Malbec 2025 del enólogo Pablo Navarrete.

Alejandro Vigil - Gran Enemigo viñedo

Pero, además, la Primera Zona mendocina tuvo un reconocimiento que va mucho más de la medalla de platino, porque el Luigi Bosca De Sangre Malbec 2024 se elabora con uvas de Luján de Cuyo, cuna de la Denominación de Origen más antigua de Sudamérica y de vides centenarias de la variedad.

La lista además de incluye una trilogía de Cabernet Franc de viñedo único producido por Gran Enemigo, elaborados por Alejandro Vigil, “fabulosamente concentrados, con taninos elegantes, una acidez penetrante y un toque sabroso”, comentaron los jueces.

Además, el Trapiche Terroir Series Laborde Cabernet Sauvignon 2024 también fue destacado con 97 puntos, confirmando el potencial de este cepaje en el Valle de Uco. Y por último un blend, el Gran Corte 2020 de A Corazón Abierto, el proyecto que comanda el joven enólogo Leandro Azin en Los Chacayes (Valle de Uco).

Enólogo Leonardo Azin

“Mi pasión es que mis vinos trasciendan generaciones y acompañen los momentos en que la gente baja el acelerador de la vida.”

Por otra parte, la sommelier Paz Levinson, presidenta regional de los Decanter World Wine Awards para Argentina y el resto de América del Sur (excluyendo Chile), sostuvo que “los vinos de Argentina se desempeñaron maravillosamente bien. La calidad del Malbec de entrada de gama del Valle de Uco me impresionó muchísimo. ¡La pasión por la elaboración del vino es trascendental!”.

Desempeño histórico de Argentina: 367 medallas

Esta performance de la Argentina fue la mejor en la historia de este concurso, con un total de 367 medallas, que incluyeron 1 Best in Show, 8 Platinum, 52 Gold, 179 Silver y 127 Bronze.

Las caras de los vinos argentinos: Pablo Cúneo enólogo de Luigi Bosca y Hervé Joyaux Fabre, de Alta Yarí (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero no solo estos nueve vinos fueron noticia para la Argentina, porque entre los 61 vinos premiados que obtuvieron más de 95 puntos está el Callia Criolla, un vino cotidiano que pone en valor una de las variedades más representativas de la historia vitivinícola argentina.

Esta distinción reconoce la calidad del vino elaborado por la bodega sanjuanina y, al mismo tiempo, reafirma el potencial de la Criolla como una cepa capaz de expresar identidad, origen y una mirada contemporánea sobre el vino argentino.

Sergio Casé, Trapiche, Enólogo

“Este vino es un tributo a nuestras raíces enológicas. Queremos mostrar la versatilidad y el potencial de esta cepa, una variedad con una conexión profunda con nuestra tierra y nuestra historia”, expresó Gustavo Daroni, enólogo de Bodegas Callia.

Elaborado con uvas 100% Criolla Chica provenientes de antiguos viñedos del Valle de Tulum, se caracteriza por su perfil ligero y fresco, con aromas a frutillas y cerezas, una acidez equilibrada y una gran versatilidad gastronómica, atributos que hoy también reciben el aval de uno de los concursos de vinos más importantes del mundo.

Pablo Navarrete - Vinos de la luz, enólogo

Estos fueron los nueve vinos argentinos destacados con 97 puntos en los DWWA 2026:

● Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2023 | Best in Show, 97 puntos

● A Corazón Abierto Gran Corte 2020 | Platinum, 97 puntos

● Alta-Yarí Gran Malbec 2024 | Platinum, 97 puntos

● Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc, Gualtallary 2022 | Platinum, 97 puntos

● Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc El Cepillo 2022 | Platinum, 97 puntos

● Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc Los Chacayes 2022 | Platinum, 97 puntos

● Gran Callejón Del Crimen Ánfora Malbec 2025 | Platinum, 97 puntos

● Luigi Bosca De Sangre Malbec 2024 | Platinum, 97 puntos

● Trapiche Terroir Series Laborde Cabernet Sauvignon 2024 | Platinum, 97 puntos