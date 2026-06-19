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La ciencia encontró el momento del día en que el cerebro tomaría mejores decisiones

No es intuición ni consejo motivacional: la cronobiología y la fatiga cognitiva identificaron variables concretas que determinan cuándo la mente opera con menos errores

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un material de capacitación judicial basado en un estudio de 2011 mostró más decisiones favorables a primera hora o después de una pausa para comer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar decisiones importantes por la mañana no es un consejo motivacional: la literatura sobre ritmos circadianos y fatiga de decisión describe que, a medida que avanza el día y se acumula carga mental, suelen deteriorarse la atención sostenida, el autocontrol y la capacidad de evaluar alternativas con calma. Por eso, para muchas personas, el punto óptimo aparece en las primeras horas activas o después de una pausa que permita recuperar recursos cognitivos.

En la práctica, la ciencia no propone un “horario universal” válido para todos. El mejor momento del día depende del cronotipo (si una persona rinde mejor temprano o tarde), del sueño de la noche anterior, del nivel de estrés y del volumen de decisiones acumuladas. Aun así, el patrón general es consistente: decidir cuando la mente está más fresca tiende a reducir sesgos, atajos mentales y errores asociados al cansancio.

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En un análisis de evidencia sobre el tema, la revisión disponible en PubMed Central sobre fatiga de decisión y autocontrol señala que el rendimiento puede caer cuando se prolonga el esfuerzo de control y se encadenan elecciones durante horas, un escenario típico de tardes cargadas de reuniones o trámites. En ese marco, la recomendación práctica es concreta: si la decisión no es urgente, conviene ubicarla en un tramo de mayor claridad mental y menor saturación cognitiva.

Qué dice la evidencia sobre la fatiga de decisión y el “momento del día”

Foto horizontal de una persona frente a una computadora con agenda abierta y una taza de café, rodeada de post-its en un escritorio con luz cálida.
Una revisión publicada en PubMed Central describió que la fatiga de decisión empeora la calidad de las elecciones tras horas de esfuerzo mental y autocontrol - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “fatiga de decisión” describe el descenso en la calidad de las elecciones cuando una persona ya tomó muchas decisiones o sostuvo esfuerzo de autocontrol durante horas. Una revisión conceptual publicada en una revista científica de acceso abierto en PubMed Central repasó estudios donde las decisiones morales y de autocontrol empeoraron conforme avanzó el día, en línea con la hipótesis de desgaste cognitivo.

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La idea también aparece documentada en entornos institucionales de alto impacto, como diversos materiales de capacitación judicial, siendo que estudios científicos advierten que en los tribunales la proporción de decisiones favorables es mayor a primera hora o después de una pausa para comer, y menor hacia el final de los bloques de trabajo. Ese patrón se interpreta como señal de cansancio decisional y recuperación parcial tras descansos.

En términos prácticos, la conclusión operativa es simple: si la decisión no es urgente, conviene programarla para el tramo del día en el que se cuenta con más energía mental disponible y menos interferencia por multitarea.

Cronotipo y ritmos biológicos: por qué no existe un “horario único” para todos

Primer plano de manos escribiendo con un bolígrafo en un cuaderno abierto sobre una mesa de madera. La luz del sol ilumina la página y las manos.
Una revisión publicada en PubMed Central describió que la fatiga de decisión empeora la calidad de las elecciones tras horas de esfuerzo mental y autocontrol - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre cronobiología describe un “efecto de sincronía”: las personas de tipo matutino suelen rendir mejor en tareas cognitivas por la mañana, mientras que las de tipo vespertino tienden a hacerlo más tarde. El trabajo publicado en PubMed Central examinó diferencias de toma de decisiones según cronotipo y hora del día y reportó variaciones conductuales vinculadas a ese encaje entre reloj biológico y momento de la tarea.

Ese hallazgo se alinea con evidencia más amplia sobre cómo el cronotipo se asocia a parámetros cognitivos y de fisiología cerebral: un estudio en Nature Communications reportó vínculos entre cronotipo y medidas de funciones cognitivas, y remarcó que entender la interacción entre preferencia circadiana y “hora óptima” tiene implicancias para desempeño, bienestar y organización de rutinas.

Además, hay evidencia de oscilaciones de rendimiento dentro del mismo día. Estudios sobre ritmos ultradianos (ciclos más cortos que 24 horas) observaron fluctuaciones de desempeño y alerta en ventanas aproximadas, lo que respalda la recomendación de alternar bloques de concentración con descansos para evitar caídas sostenidas en calidad cognitiva.

Con ese marco, la recomendación basada en evidencia no es “decidir siempre a las 9”: es elegir un momento donde confluyan alerta alta, baja saturación de decisiones previas y, cuando sea posible, una pausa reciente. Para muchas personas eso ocurre por la mañana; para otras por la tarde o la noche, siempre depende de su franja de mayor rendimiento, según el cronotipo.

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