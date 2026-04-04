Robert Downey Jr. cumple años: sus looks más recordados en alfombras rojas

Robert Downey Jr. impone tendencia en cada alfombra roja con apuestas originales y detalles únicos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Robert Downey Jr., quien celebra este sábado sus 61 años, dejó una marca particular en cada alfombra roja a través de su estilo, eligiendo combinaciones que desafían lo clásico y apuestan por la originalidad. Sus elecciones de vestuario, siempre atentas al detalle, construyeron una identidad visual reconocible y comentada en la industria.

A continuación, un repaso por sus looks más emblemáticos, donde cada prenda, color y accesorio han jugado un papel central.

Traje verde oscuro en evento de gala

Traje verde oscuro de solapas satinadas con camisa negra y broche metálico en una gala (REUTERS/Mike Blake)

En los Oscar 2026, se inclinó por un traje de color verde oscuro con solapas negras satinadas, una elección poco habitual que resaltó entre los asistentes. El conjunto se completó con una camisa negra y gafas de armazón grueso, elementos que aportaron un aire contemporáneo. El actor llevó el saco abotonado y añadió un broche metálico en la solapa izquierda. El pantalón, de corte amplio, descendía hasta cubrir parcialmente unos zapatos negros de cuero, cerrando un look elegante y audaz al mismo tiempo.

Smoking negro en ceremonia de premiación

Smoking negro de solapas anchas, camisa oscura y gafas de marco oscuro en ceremonia de premiación (REUTERS/Carlos Barria)

Durante la ceremonia de premiación, eligió un smoking negro con solapas anchas de satén, camisa oscura y pantalón de caída holgada. La selección de tejidos con brillo sutil aportó una dimensión sofisticada al look. Las gafas de marco oscuro y la ausencia de corbata subrayaron una apuesta por la comodidad sin perder formalidad.

Traje azul en alfombra roja de los Emmy

Traje azul de corte clásico, camisa azul claro y broche plateado en la alfombra roja de los Emmy (REUTERS/Mike Blake)

En la alfombra roja de los premios Emmy, el actor optó por un traje azul de corte tradicional con saco cruzado y pantalón acampanado. Combinó el conjunto con una camisa azul claro y un broche plateado en la solapa. Esta elección de colores generó un contraste armonioso, mientras que el corte clásico del traje permitió que el azul resplandeciera.

Smoking negro clásico con estatuilla

Traje verde oscuro de solapas satinadas con camisa negra y broche metálico en una gala (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Tras recibir un premio Oscar, el actor posó con un smoking negro clásico, camisa negra cerrada y gafas de montura dorada. La combinación de negro absoluto y el destello del oro en los accesorios dio como resultado una imagen icónica, en la que cada elemento del atuendo parecía calculado para el momento.

Traje negro con estampado y camiseta oscura en Paseo de la Fama

Smoking negro de solapas anchas, camisa oscura y gafas de marco oscuro en ceremonia de premiación (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el Paseo de la Fama de Hollywood, optó por un traje negro decorado con un estampado de siluetas arquitectónicas en gris. La prenda se combinó con una camiseta negra de cuello redondo y gafas de sol con cristales ámbar. El pantalón de corte recto y los zapatos marrón oscuro completaron un look que mezcló formalidad y elementos gráficos.

Traje gris claro y camisa marrón translúcida en presentación de “The Sympathizer”

Traje de corte clásico (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la presentación de “The Sympathizer”, se decantó por un traje gris claro de líneas sencillas, con saco de doble botonadura y pantalón ajustado. Eligió una camisa marrón translúcida y cinturón negro, reafirmando su gusto por las combinaciones poco convencionales. Las gafas de sol ámbar y los zapatos negros mantuvieron la coherencia cromática.

Traje gris azulado y camisa beige en premios SAG

Traje gris azulado de corte recto y camisa beige abotonada en la entrega de los premios SAG (REUTERS/Mike Blake)

En la entrega de los premios SAG, apareció con un traje gris azulado de corte recto y camisa beige abotonada hasta el cuello. Combinó el look con gafas de sol de montura translúcida y zapatos marrones de piel. La elección de colores neutros y cortes limpios mantuvo un equilibrio entre lo contemporáneo y lo tradicional.

Traje de cuadros con zapatillas deportivas en alfombra roja

Traje de cuadros beige y gris, camiseta marrón y zapatillas deportivas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Downey Jr. apostó por un traje de cuadros de doble botonadura en tonos beige y gris, acompañado por una camiseta lisa marrón. El pantalón, con franja lateral marrón y amarilla, se combinó con zapatillas deportivas en amarillo y marrón, estableciendo un contraste marcado con el resto del atuendo. Las gafas de armazón grueso y cristales amarillos reforzaron la modernidad de la propuesta.

Suéter gris y pantalón amplio en evento de la AFI

Suéter gris Givenchy, camisa blanca, corbata negra y pantalón gris ancho en la gala del American Film Institute (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la gala del American Film Institute, Downey Jr. vistió un suéter gris claro con el logo de Givenchy sobre camisa blanca y corbata negra. El pantalón gris ancho y los zapatos negros completaron un look relajado, en el que la mezcla de prendas clásicas y deportivas definió el tono.

Traje celeste y zapatillas bicolor en premiere

Traje celeste claro, camiseta azul pastel y zapatillas blancas con detalles verdes y azules en una premiere (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Durante la premiere de “Oppenheimer”, el actor eligió un traje celeste claro, saco de botonadura simple y pantalón recto, que combinó con una camiseta azul pastel. Sumó zapatillas deportivas blancas con detalles en verde y azul, y gafas translúcidas de gran tamaño. El resultado fue una imagen juvenil y fresca, alejada de la formalidad tradicional.

Traje azul oscuro con corbata texturizada

Traje azul oscuro de corte clásico, camisa negra y corbata azul texturizada en la presentación de “Oppenheimer”(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Para la presentación de “Oppenheimer”, Downey Jr. recurrió a un traje azul oscuro de corte clásico, camisa negra y corbata azul de textura granulada. Las gafas negras de gran tamaño acompañaron el conjunto, que equilibró sobriedad y un sutil juego de texturas.

Traje azul brillante y camiseta oscura en festival

Traje azul brillante con patrón de cuadros, camiseta azul oscuro y zapatillas deportivas negras en el AFI Fest (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el AFI Fest, el actor optó por un traje azul brillante con patrón de cuadros, camiseta azul oscuro y zapatillas deportivas negras con detalles grises y blancos. Las gafas redondas de gran tamaño y la cabeza rapada aportaron un aire distintivo, demostrando una vez más su inclinación por la mezcla de elementos clásicos y contemporáneos.