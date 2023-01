Tres claves para empezar o volver a correr y no abandonar

Santiago García brinda consejos para aquellos que quieren empezar a correr en este año que empieza

Muchas personas hacen una lista de resoluciones para el año que empieza. Una de ellas suele ser realizar actividad física y específicamente empezar a correr. En algunos casos, la resolución es volver a correr luego de haberlo abandonado.

Tres claves para no lesionarse al entrenar en el gimnasio Cada nueva rutina de ejercicios conlleva un nuevo riesgo de lesión. Con las precauciones adecuadas, se puede maximizar los beneficios de la actividad física VER NOTA

Pensarlo o escribirlo en un papel parece sencillo y algunos suelen burlarse de las resoluciones de año nuevo. Sin embargo, es el primer paso para comenzar. Absolutamente todos conocemos la frase que dice que hasta el camino más largo empieza con un paso. No por ser un cliché es mentira. En lo que a correr respecta, todo empieza con un paso.

1 - Romper la inercia

Cada año que comienza en una nueva oportunidad para empezar o volver a correr (Getty)

El primer enemigo es la inercia. Pero la buena noticia es que luego pasará a ser nuestro máximo aliado. Abandonar el estado inicial de estar quietos y realizar la primera salida es una tarea pequeña que esconde una decisión que no todos pueden tomar. Después de haber decidido que saldríamos a correr en el nuevo año, seguro encontraremos una excusa perfecta para no hacerlo.

Cuáles son los mejores ejercicios para aumentar la fuerza física y ​​mental a partir de los 50 años Ciertas rutinas físicas estimulan la función cognitiva además de activar la masa muscular. Incorporarlos en la rutina diaria promueve la longevidad plena y aleja el envejecimiento VER NOTA

Cuando en su mente escuchen esa voz que le dice “hoy no, mañana” la tienen que callar y reemplazar por otra que diga: “Hoy salgo, mañana veo”. Hay mil motivos para no salir, pero hay muchos más para estar feliz de haberlo hecho. Sin excusas es el primer consejo.

2 - Metas realistas

No sobreexigirse en las primeras prácticas, los primeros entrenamientos sirven para incorporar el hábito (pexels)

Segundo consejo, tanto para los que empiezan como para los que retoman: no sean tan duros con ustedes mismos. No, no están para correr el maratón de Nueva York. No son los mejores corredores del barrio. El comienzo los encontrará fuera de estado. Pero al final de la primera semana habrán mejorado mucho, de una manera que tal vez no noten, pero lo han hecho.

Actividad física sólo en el fin de semana: ¿es tan saludable como el ejercicio regular espaciado? Un estudio analizó datos de más de 350.000 adultos en EEUU. Los investigadores concluyeron que ejercitar 150 minutos semanales reduce la mortalidad, sin importar el intervalo del entrenamiento. Los detalles VER NOTA

No sean tan estrictos ni se juzguen, al contrario, sientan el orgullo de arrancar, de dar el primer paso. Están en el lugar opuesto al que muchos creen cuando arrancan. Por haber dado el primer paso ya han logrado una enorme victoria.

No poner excusas por la falta de indumentaria o zapatillas específicas para running, al principio lo importante es salir a entrenar (Getty)

Sean realistas, porque perder la noción de realidad los llevará a la frustración. Las metas pueden ir evolucionando, pero al comienzo serán en apariencia pequeñas. Ni uno solo de los corredores de maratón de la elite mundial salió el primer día a correr 42 Km. Todos los corredores se pusieron metas iniciales acordes al momento en el cual estaban.

El primer día serán unos metros, tal vez un kilómetro o incluso dos. Luego se mejorará, se evolucionará, se crecerá paso a paso. El primer objetivo es salir. El segundo objetivo es volver a salir. Luego repetirlo en la segunda semana y así hasta que sin darnos cuenta ya somos runners. Pretender algo no realista nos puede hacer creer que estamos fracasando cuando en realidad estamos avanzando como corresponde. Metas realistas y objetivos bien definidos.

3 - Menos dudas y menos excusas

No hay que descuidar la hidratación, tener siempre a mano agua para beber y para mojarse la cabeza (Getty)

Menos dudas, más decisión. El primer día será ridículamente breve en comparación con los que vendrán. Así que mientras analizamos que vamos a hacer se pasa la jornada y se va otra oportunidad. Si el parque queda a una distancia un poco lejana, entonces el primer día serán unas cuadras por el barrio o el lugar donde estemos. Ponerse las zapatillas y salir.

¿Qué no son el modelo nuevo de zapatillas para correr que usan los keniatas? Zapatillas alcanza, no será tanta la distancia como para que se note la diferencia. El cuerpo nos pedirá un cambio de calzado pronto si no tenemos el adecuado. No hay que preocuparse por eso.

Abandonar el estado inicial de estar quietos y realizar la primera salida es una tarea pequeña que esconde una decisión que no todos pueden tomar (Getty)

¿La remera no tiene la tela que recomendaron en la última edición de la revista especializada? Bueno, lo tendrá la próxima. En unos meses ya tendremos las remeras que nos den en las carreras, así que ya veremos cuando llegue el momento.

Al final de la primera salida anoten, en su mente o en su teléfono o en un papel, lo que hicieron. Hagan una marca, tachen un cuadrado, pongan un emoji, dejen registro de ese logro. Luego con la segunda salida y así hasta que vean todo lo que han avanzado. De todas las resoluciones para el nuevo año, ya habrán logrado una. Motivo de sobra para empezar a festejar.

No hay nada como empezar con algo nuevo luego de habérselo propuesto. Felicitaciones.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

Seguir leyendo: