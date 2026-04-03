“La jugada más insólita del campeonato”: el llamativo despeje de cabeza de Leandro Brey en la victoria de Boca frente a Talleres

El arquero xeneize rechazó el balón con la cabeza

El arquero Leandro Brey realizó una inusual intervención de cabeza para despejar una pelota peligrosa durante el encuentro entre Boca Juniors y Talleres, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

A los 43 minutos del primer tiempo, un despeje de Milton Delgado originó una secuencia confusa, que incluyó un pase comprometido de Ander Herrera a Nicolás Figal y una devolución del español hacia el área propia. Ante la posibilidad de una interpretación como pase atrás, Brey, arquero del equipo azul y oro, despejó el balón con la cabeza en las inmediaciones del punto penal.

De todos modos, a pesar de ser una jugada pocas veces vista en los arqueros, el despeje resultó efectivo, ya que el peligro hacia el área de Boca se esfumó.

El momento en el que Brey realizó el despeje (Captura de video)

Lo llamativo de la acción del guardameta quedó en evidencia cuando el relator de ESPN, Sebastián Vignolo, expresó de inmediato: “Te digo, fue la jugada más insólita del campeonato, la terminó sacando Brey de cabeza”. Rápidamente las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los usuarios comentaron acerca de lo poco ortodoxa que fue la resolución del guardián del arco xeneize.

Desde su llegada al club en 2021 y tras su debut en la Primera de Boca Juniors el 12 de abril de 2022 en un triunfo por 2 a 0 ante Always Ready, Brey, surgido de Los Andes, ha jugado 30 partidos oficiales. El arquero categoría 2002 acumuló experiencia en divisiones inferiores y selecciones juveniles, consolidándose como alternativa en el plantel profesional.

Su trayectoria en el primer equipo se intensificó en 2024 por causa de las lesiones de Sergio Romero y Javier García, lo que le permitió ser titular en seis encuentros consecutivos: cuatro por Copa de la Liga, uno por Copa Argentina y otro en el debut de Copa Sudamericana. Gracias a su rendimiento, Brey quedó instalado como primer suplente en la consideración del cuerpo técnico, desplazando a García al tercer lugar entre los arqueros.

En cuanto al desarrollo del partido, el equipo dirigido por Claudio Úbeda ascendió al tercer puesto de la Zona A con 20 puntos, impulsado por el gol convertido por Adam Bareiro a los 70 minutos tras una asistencia de Miguel Merentiel e imponerse por 1-0 frente a la T.

La acción decisiva de Bareiro permite a Boca Juniors llegar en buen momento a su debut en la Copa Libertadores, programado para el próximo martes a las 21:30 (hora argentina) ante la Universidad Católica en Chile, en el marco del Grupo D. La zona también incluye a Barcelona de Ecuador y Cruzeiro.

Durante el primer tiempo, Tomás Aranda destacó con el único remate al arco de su equipo y fue protagonista en la jugada que derivó en el gol de Bareiro.

En el cierre del encuentro, Leandro Paredes recibió la tarjeta amarilla que lo deja fuera del partido ante Independiente, aunque estará habilitado para el Superclásico frente a River Plate. Por su parte, Talleres enfrentará a Defensa y Justicia el lunes 13 de abril desde las 16:30 en Florencio Varela.