Qué función cumple “Rise”, el peluche que acompaña a los astronautas de Artemis II en el viaje a la Luna

En la cabina de la cápsula Orion, junto a avanzados sistemas tecnológicos, flota un pequeño peluche denominado “Rise” (NASA)

En la cabina de la cápsula Orion, junto a los sistemas más complejos de la tecnología espacial y una tripulación de élite, flota una pequeña luna sonriente. Se trata de “Rise”, un peluche que se ha transformado en la mascota oficial de la misión Artemis II de la NASA y que encarna la conexión entre la ciencia, la emoción y la participación global en la nueva era de los viajes lunares.

El diseño de este muñeco fue seleccionado entre más de 2.600 propuestas de estudiantes de más de 50 países, resultado de un concurso internacional impulsado por la NASA. El elegido fue Lucas Ye, alumno de segundo grado de California, quien imaginó una luna sonriente con gorra azul, adornada con la Tierra, dos cohetes y estrellas.

La elección de una figura lunar con una expresión amigable y detalles coloridos responde al deseo de transmitir cercanía y optimismo, así como de “humanizar” el ambiente tecnológico de la nave. Además, su tamaño compacto y sus materiales cumplen con los requisitos técnicos de seguridad y funcionalidad establecidos por la agencia espacial.

La inspiración proviene de la legendaria fotografía “Earthrise”, capturada durante la misión Apolo 8 en 1968, que muestra el amanecer terrestre visto desde la órbita lunar. “El tema de la misión es la foto del amanecer de la Tierra tomada en el Apolo 8, que es una fuente de inspiración para todos nosotros”, explicó Christina Koch, especialista de misión.

Un peluche con función científica: cómo ayuda “Rise” a la tripulación

“Rise” se transformó en la mascota oficial de la misión Artemis II de la NASA REUTERS/Joe Skipper

La presencia de “Rise” en la nave Orion tiene un propósito claro. “En una nave espacial llena de equipos y herramientas complejas, el indicador es una forma amigable y útil de resaltar el elemento humano que es tan crítico para nuestra exploración del universo”, explicó Reid Wiseman, comandante de la tripulación, que está acompañado por Christina Koch (especialista de misión), Victor Glover (piloto) y Jeremy Hansen (especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense).

La función de esta mascota lunar es la de indicador de gravedad cero: cuando la nave entra en microgravedad, el peluche comienza a flotar, señal visual inmediata de que la tripulación alcanzó el entorno espacial.

La tradición de incluir un objeto flotante dentro de la cabina se remonta a 1961, cuando Yuri Gagarin llevó un muñeco en el primer vuelo espacial tripulado. La NASA hizo propia esta costumbre en 1990 con la figura de Snoopy y la mantiene vigente en las misiones Artemis.

Millones de nombres viajan en la microSD dentro de “Rise”

El muñeco fue seleccionado mediante un concurso internacional que reunió más de 2.600 propuestas de estudiantes de más de 50 países (NASA)

El simbolismo de la misión se extiende más allá de la tripulación. Dentro de “Rise” viaja una tarjeta MicroSD que contiene los nombres de 5,6 millones de personas de todo el mundo, quienes se sumaron a la campaña “Enviá tu nombre con Artemis”.

La propia NASA explicó que los nombres registrados para Artemis II serían incorporados a una tarjeta que viajaría dentro de Orion, y en los últimos días se confirmó que esa memoria quedó guardada dentro del peluche. Se trata de un gesto de inclusión que conecta a la humanidad con el regreso a la Luna.

Este miércoles, la misión Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, rumbo a la órbita lunar. Este lanzamiento marca el regreso de astronautas estadounidenses a las cercanías de la Luna después de más de 50 años.

La nave partió rumbo a una órbita terrestre que alcanzó casi 70.400 kilómetros de altura, una cifra nunca registrada por vuelos anteriores, y se prepara para la maniobra que la enviaría hacia la Luna. La misión no solo busca rodear el satélite, sino también registrar imágenes directas de su cara oculta, un territorio que permanece en gran parte inexplorado por ojos humanos.