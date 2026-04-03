El secreto de los “botines especiales” de Adam Bareiro en el gol que le dio el triunfo a Boca Juniors ante Talleres en Córdoba

*El gol de Bareiro

Adam Bareiro marcó el único gol del partido entre Boca Juniors y Talleres en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes. El delantero paraguayo destrabó un encuentro complicado para el elenco dirigido por Claudio Úbeda.

Fue a los 71 minutos cuando Tomás Aranda recibió en la mitad de la cancha y abrió hacia la derecha con Miguel Merentiel, quien lo vio justo a Bareiro. Su centro rasante fue conectado por el delantero paraguayo, que firmó el 1-0.

Fue un buen gol el del guaraní, que llegó a 4 goles en 7 partidos con la casaca del Xeneize, donde además suma una asistencia desde su debut ante Gimnasia de Chivilcoy el pasado 24 de febrero por la Copa Argentina. Ese día arrancó con un doblete en la red.

*El testimonio de Bareiro post partido

El tanto de Bareiro fue una de sus últimas intervenciones, ya que fue reemplazado a los 77 minutos por Milton Giménez. El punta guaraní le dio tranquilidad al equipo de la Ribera, que pudo abrochar su quinta victoria en el campeonato y su ficha se completa con cinco empates y dos derrotas.

“Era un partido clave y arrancamos con el pie derecho esta seguidilla que tenemos. Nos propusimos eso y ahora a pensar en la tan anhelada Libertadores”, contó Bareiro en diálogo con ESPN. “Ya al ponernos esta camiseta y salir a la cancha, no hace falta que lo diga, pero Boca es un equipo muy grande y nosotros queremos dar la vida para conseguir los resultados”, agregó.

Luego reveló un detalle especial por el cambio de botines durante el partido: “Con estos botines en el inicio de temporada marqué un par de goles. En el primer tiempo no me sentí tan cómodo y en el arranque del segundo tampoco, porque no pude dar mi mejor fútbol y me equivoqué mucho. Por suerte pude asociarme con mis compañeros; tanto Tomi como Miguel hicieron una jugada espectacular y pude encontrar el gol”. Ante la pregunta de si no va a cambiar más los botines respondió que “los jugadores de Boca tienen una jerarquía tremenda. Tenemos un chico de 18 años (Aranda) que es impresionante cómo juega. Está teniendo sus primeros partidos en Primera División y lo hace como ninguno. Trato de aprovechar la jerarquía de Miguel (Merentiel) y la de esta joya (Aranda)”.

Fue un trámite trabado el del duelo desarrollado en La Docta y la sensación era que el que hiciera el gol se iba a quedar con los tres puntos. Así fue, gracias a la buena jugada de la ofensiva de Boca Juniors que pudo superar al conducido por Carlos Tevez, quien hace casi 25 años debutó en este mismo recinto en la Primera del equipo xeneize, bajo las órdenes de Carlos Bianchi.

Boca Juniors trepó al tercer puesto de la Zona A con 20 puntos, pero tiene un partido más que Vélez (22) y Estudiantes de La Plata (21). Mientras que Talleres se mantiene en zona de clasificación para los octavos de final, pues quedó sexto con 18 unidades, aunque deberá esperar el resto de los resultados de la jornada.

En la próxima fecha Boca Juniors recibirá a Independiente, el viernes 10 desde las 19.30. El domingo 19, a partir de las 17, visitará a River Plate en una nueva edición del Superclásico. Talleres, por su parte, visitará a Defensa y Justicia el lunes 13, desde las 16.30.