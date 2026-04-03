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Los argentinos siguen pisando fuerte en el Challenger Tour: cinco clasificados a cuartos y una agenda cargada de ilusión

Juan Pablo Ficovich, Facundo Díaz Acosta y Juan Manuel La Serna avanzaron en México y Brasil. Este viernes buscarán las semifinales junto a otros compatriotas

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Facundo Díaz Acosta, campeón del Argentina Open 2024, intenta recuperar terreno en el ranking mundial (Fuente: Reuters)
Facundo Díaz Acosta, campeón del Argentina Open 2024, intenta recuperar terreno en el ranking mundial (Fuente: Reuters)

Días después de alcanzar la cifra de 450 títulos en el historial del ATP Challenger Tour, el tenis argentino extiende la cosecha de resultados favorables en el segundo escalón del circuito profesional. Este jueves, tres representantes nacionales avanzaron a los cuartos de final en torneos disputados en México y Brasil.

En ATP 75 San Luis Potosí, Juan Pablo Ficovich (198° del ranking mundial) firmó una actuación convincente al derrotar al español Iván Marrero Curbelo (540°) por 6-1 y 6-4.

El bonaerense, que busca recuperar terreno en el ranking, dominó el encuentro desde el inicio y se instaló entre los ocho mejores del certamen mexicano. A su vez, extendió su racha positiva en aquel país: venía de hacer un gran torneo en el Challenger de Morelia, sobre cemento, donde consiguió triunfos resonantes ante rivales mejores ubicados en el ranking, como el japonés Shintaro Mochizuki (129°) y el australiano Tristan Schoolkate (119°), antes de caer en la final frente al croata Borna Gojo (139°).

Por su parte, en el ATP 75 Challenger de San Leopoldo, Brasil, Facundo Díaz Acosta (223°) continúa afianzando su buen presente, mientras busca reencontrarse con el nivel que lo llevó a ganar el Argentina Open en 2024.

El zurdo superó al peruano Juan Pablo Varillas (271°), ex Top 60 del mundo, por 6-3 y 7-6 (4) y sigue sumando buenos resultados: este año ya se coronó en el Challenger de Tigre II, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

También en suelo brasileño, Juan Manuel La Serna (355°) dio un paso adelante. El zurdo catamarqueño, de 22 años, avanzó a cuartos de final al vencer al local Felipe Meligeni Alves (324°) por 2-6, 6-3 y 2-0, tras el retiro de su rival por inconvenientes físicos. Más allá de la forma en que se resolvió el encuentro, La Serna mostró carácter para revertir un inicio adverso y aprovechar su momento.

La actividad para los argentinos continuará este viernes con una nutrida agenda en ambos torneos. En San Luis Potosí, certamen que se juega sobre polvo de ladrillo y reparte USD 107 mil en premios, Facundo Mena (305°) buscará un lugar en las semifinales cuando enfrente a Schoolkate, segundo preclasificado del torneo.

Juan Pablo Ficovich
Juan Pablo Ficovich sigue de racha en México

Los albicelestes extenderán su protagonismo en el Sao Leo Open, que también se disputa sobre arcilla y reparte una bolsa de USD 107 mil, Díaz Acosta irá por las semifinales frente al peruano Conner Huertas del Pino (743°), en un duelo en el que parte como amplio favorito por ranking y actualidad.

Además, Lautaro Midón (217°), otro de los jugadores con proyección en el tenis argentino, tendrá un compromiso de riesgo ante el boliviano Hugo Dellien (160°), uno de los jugadores más experimentados del circuito Challenger. El correntino, ganador de la Beca Galperin al Mérito el año pasado, busca su primer título en la categoría. En la presente temporada fue finalista en Tigre I, donde cayó frente a Guido Justo en la definición.

Por último, La Serna intentará seguir dando sorpresas cuando se mida con el brasileño Gustavo Heide (285°), en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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