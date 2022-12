Un Plan Fácil Para Pasar Una Navidad Sin Estrés - Bienestar

Qué ocurre si uno quiere organizar la fiesta de Navidad para recibir en su casa a la familia o a los amigos, pero no es un anfitrión especialmente hábil o simplemente no desea complicarse y aumentar el estrés ya propio de estas fechas con comidas complejas y ambientaciones de excelencia, pero tampoco es cuestión de quedar mal.

Por qué los gatos adoran los árboles de Navidad y cómo evitar los daños Los árboles y los adornos llamativos, incluida las luces, son elementos que pueden significar un riesgo para los felinos y eventualmente para las personas que estén cerca. Cómo actuar VER NOTA

La idea es sencilla: un menú simple, más algo para picar comprado en el supermercado. Un delicioso cóctel de fácil preparación al alcance de cada comensal para que se sirva por sí mismo, decoraciones con velas perfumadas y música que nos guste a todos para generar un clima acorde a la fecha.

Estos 5 consejos pueden ayudar a evitar nervios y ansiedades y disfrutar de una fiesta en paz.

1- Menú sencillo

El consejo más destacado de este ítem es...busque en internet. Hay muchísimas recetas fáciles e incluso económicas que pueden hacernos quedar bien sin mucho esfuerzo. Esto más una picada que puede o no comprarse preparada serán la solución. Algunas de las comidas pueden ser para servir sin vajilla, lo que ahorrará trabajo luego de la fiesta.

Hay gran cantidad de menús fáciles y ricos. La lengua a la vinagreta es solo uno de ellos

Como ejemplo de algo rico y fácil acá va la receta de la lengua a la vinagreta, empanaditas con queso brie y tomates confitados y carne curada.

Cuáles son los tres árboles de Navidad más grandes del mundo y en qué se diferencian Italia, Alemania y Argentina. Uno se recuesta sobre la ladera de una montaña, el otro es una conjunción de árboles unidos y el tercero es completamente artificial. Dónde se encuentran y cuáles son sus características VER NOTA

1-Lengua a la vinagreta

Ingredientes

Conoce los problemas que más afectan a los compradores peruanos durante las fiestas de fin de año El Indecopi informó que los rubros más reportados por los ciudadanos son las tiendas por departamento, supermercados, telecomunicaciones y plataforma virtual. VER NOTA

1 lengua. Suelen pesar entre 1,5 y 2 kilos como máximo

Caldo de verduras:

1 zanahoria

1 cebolla

3 ramas de apio

1 puerro

Hierbas a gusto (laurel, ramita de romero)

1 diente de ajo

Pimienta negra en grano

1 chorrito de vinagre

Sal

La vinagreta

1 taza de vinagre (cualquiera)

2 tazas de aceite neutro o de oliva

1 morrón verde y otro rojo en cubitos

Cebolla picada

Perejil picado

Ajo picado

Ralladura de 1 limón

Qué ocurre si uno quiere organizar la fiesta de Navidad para recibir en su casa a la familia o a los amigos, pero no es un anfitrión especialmente hábil

Preparación

En una olla grande con abundante agua colocar las verduras para el caldo. Una vez que haya roto el hervor, sumar la lengua ya limpia de grasa a la cocción. Cuando vuelva a romper hervor, bajar el fuego al mínimo y dejar que se cocine durante unas dos horas y media o tres horas hasta que, al pincharla, está tierna y no despida líquido rojo. Dejar entibiar la lengua en el caldo. Al retirarla se pasa por agua fría, se limpia lo que reste de grasa y el cuero que la recubre. Cortar en rodajas y reservar.

Para la vinagreta, mezclar todos los ingredientes. Para servir ir intercalando la vinagreta con las fetas de lengua. Se le agrega perejil picado y, a algunas personas, les gusta agregar huevo duro en trozos.

2-Pequeñas empanadas de queso brie y tomates confitados

Ingredientes (todo según las cantidades necesarias):

Tapas para empanadas de hojaldre

Tomates confitados

Queso brie

Preparación:

Armar las empanaditas con un pedacito de queso y uno de tomate. Se pueden cortar las tapas en cuatro, por ejemplo y agregar un trozo de cada ingrediente. Sino, por supuesto, hacer con la tapa entera. Luego de cerrar cada una se pinta con huevo batido mezclado en leche y al horno.

La idea es sencilla: un menú simple, más algo para picar comprado en el supermercado. Un delicioso cóctel de fácil preparación al alcance de cada comensal para que se sirva por sí mismo, decoraciones con velas perfumadas y música que nos guste a todos para generar un clima acorde a la fecha

3-Carne curada

Ingredientes:

600 gramos de carne de vaca

1kg. de sal gruesa

1/2 kg. de azúcar

Condimentos a elección

Preparación:

Mezclar la sal, el azúcar y los condimentos.

En una fuente profunda, poner 1/3 de la mezcla y colocar encima la carne. Cubrir completamente con la mezcla y tapar con papel film. Refrigerar 24 horas. Repetir la operación cambiando la mezcla de sal, azúcar y condimentos. Volver a refrigerar otras 24 horas. Ahora ya se podrá sacar, pero el tiempo que demande la curación dependerá el grueso del trozo de carne. La operación se debe repetir hasta que la carne esté bien oscura por fuera y dura. Al sacarla de la mezcla por última vez se lava para quitarle el exceso de sal y ya se puede servir cortada bien finita.

El cóctel mimosa es sencillo, rico y refrescante (Pexels/ Sabel Blanco)

2- Cócteles fáciles y ricos

Por supuesto que una opción sencilla a la h ora de pensar en las bebidas es comprar lo habitual: vinos, cerveza, gaseosas, espumante para el brindis. Pero si la idea es darle un toque personal a nuestra fiesta, siempre es posible preparar un cóctel sin complicarse demasiado y para que cada uno se sirva por sus propios medios. Para esto último los vasos o copas deberán estar cerca junto al hielo y unas servilletas.

Se puede preparar la tradicional sangría para lo que existen un montón de variantes, pero hay otras ricas, refrescantes, espirituosas y, sobre todo, fáciles, que podemos tener a mano. Esta es una idea.

Cóctel mimosa:

Ingredientes:

Espumante o champagne

Jugo de naranja (si es exprimido, mejor)

Preparación

Exprimir las naranjas para hacer el jugo. La cantidad de naranjas dependerá de cuánta bebida se vaya a preparar. Se sirve en copas flauta, también conocidas como de champagne, mitad de jugo —bien frío— y mitad de espumante. Por supuesto estas medidas pueden variar a gusto, la idea es conseguir un trago suave y refrescante. Y eso es todo.

Las velas generan un clima cálido. Algunas también perfuman el ambiente

3- Música y velas influyen en el estado de ánimo

Para crear una atmósfera se pueden apagar las luces más intensas y encender velas, las hay también aromáticas. La luz del los pequeños fuegos dan un brillo cálido que se suma al aroma acogedor.

La música no debe faltar. Puede ser navideña, aunque muchos prefieren evitar esta temática. Más alegre o más calma, lo importante es no aburrir con un loop que repita todo el tiempo los mismos temas.

4- Limpiar el aire

La pandemia de COVID-19 aún no terminó, lo dicen los especialistas, y en este mes de diciembre, una vez más están creciendo los casos, no solo en Argentina sino en muchos países del mundo. No es necesario ponerse en riesgo de contagios, así que, siguiendo las recomendaciones de los expertos hacer circular el aire de forma cruzada hará que anfitriones e invitados se sientan más tranquilos.

Por eso, aunque haga calor, en algún momento de la noche, es bueno apagar el aire acondicionado y abrir puertas y ventanas dentro de lo posible.

Armar una playlist es buena idea, hará parte del clima de fiesta

5- Fin de fiesta

Cuando pase el brindis de medianoche y cuando los anfitriones consideren que es oportuno, por qué no sugerir que la fiesta finalizó. No hace falta ser descortés, por supuesto. Con sutileza se puede bajar la música, apagar las velas y encender alguna luz.

Si los invitados están tan entusiasmados que no entienden la pista, un plan B puede ser comenzar a ordenar y limpiar. También aporta una sugerencia en el mismo sentido a hacer paquetes con la comida sobrante para que los invitados se lleven a sus casas. Tal vez si tiene suerte alguien lo ayude con la limpieza.

Seguir leyendo