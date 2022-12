Dónde comprar los mejores regalos de Navidad en Once y Avellaneda

El mes de diciembre es el momento indicado para agasajar a nuestros seres queridos con regalos / (Getty Images)

Se acercan las fiestas de fin de año y, especialmente por la Navidad, muchas personas ya están pensando en regalos para familiares, amigos o parejas. Como en algunos casos hay que elegir más de un obsequio, resulta esencial buscar alternativas económicas y accesibles que, al mismo tiempo, sean de calidad. En ese marco, la zona de Once, cerca del barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires, es ideal no sólo por los precios sino también por la variedad de productos que se pueden encontrar. Con las mismas ventajas se presenta el histórico barrio de Flores, especialmente en su paso por la avenida Avellaneda.

Así las cosas, para aquellos que están indecisos sobre cómo agasajar a sus seres queridos, es menester hacer un repaso por cada rincón de Once y de Avellaneda para saber cuáles son las mejores tiendas y que la elección no sea un inconveniente.

Los diferentes rubros de Once

Está claro que Once es una región que no puede recorrerse tan rápidamente: cada calle tiene locales que ofrecen diferentes categorías de artículos, que no solo se centran en la avenida Corrientes, sino también en las zonas aledañas. Por lo tanto, hay que conocer con la mayor exactitud posible la ubicación de los rubros que deseamos explorar.

Para quienes opten por entrar en el grandioso mundo de los adornos de Navidad, en pos de decorar el esperado arbolito, la influencer @carolacuenta recomienda visitar Sf Panda, una especie de centro comercial dedicado a las luces y a los adornos más luminosos y divertidos. Este lugar cuenta con tres sedes en la zona de Once: Azcuénaga 320, Perón 2461 y Sarmiento 2357. Días y horarios: lunes a viernes de 9:00 a 17:30 y sábados de 9:00 a 14:00.

Desde telas, pasando por juguetes, ropa y marroquinería, hasta decoración, las compras de Navidad son, en algunos casos, una "misión imposible" (Pexels)

Además, la influencer, que realiza recorridos por diversos barrios y zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires, sugirió, también en Once, destacados lugares de juguetería. Uno de ellos es Gigante Mayorista, un inmenso local que ofrece monopatines, disfraces, utensilios divertidos para la pileta e incluso artículos para la cocina del hogar. ¿La ubicación? Azcuénaga 368. Este comercio abre de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Otro de los grandes secretos está en la calle Lavalle, que es la sede de casi todos los negocios de ropa de la zona. Allí, podemos encontrar, por caso, a la Galería La Paz, en Bartolomé Mitre 2653. La youtuber ReEmprender, quien se dedica a recomendar los mejores lugares para comprar “bueno, bonito y barato”, alistó a los siguientes espacios de esta galería: Prinan, que vende exclusivos jeans, camperas y remeras; Secretos Jeans, que ofrece prendas para mujer; y Liyorel, especializado en ropa para bebés. Días y horarios de la galería: lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y sábados de 9:00 a 15:00.

En lo que concierne a telas, desde este mismo espacio destacaron a New Ayres, en Lavalle 2691. Días y horarios: lunes a viernes de 9:00 a 16:30.

Otra categoría que despierta gran interés en esta época del año es la decoración del hogar, que no son un detalle menor a la hora de darle color a los rincones. Para estos casos, lo mejor, según ReEmprender, es dar un paseo por la calle Pasteur. Entre estas coordenadas se ubica Complot MG, que funciona de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y los sábados de 9:00 a 13:00. Este puede ser un comercio ideal para todos aquellos interesados en el rubro. El lugar ofrece artículos de diseño y cuadros, entre otras posibilidades. Dirección: Pasteur 354.

Las jugueterías suelen estar muy concurridas en esta época del año para cumplirles gustos y deseos a los más chicos

Los rincones de Flores

La avenida Avellaneda, en sus transitadas esquinas del barrio de Flores, es otro punto de la Ciudad de Buenos Aires que atrae interés a la hora de elegir regalos. Los precios accesibles y la diversidad de productos son los principales motivos.

Si lo que buscamos son carteras o mochilas, la reconocida instagramer Jen Szuster recomienda pasar por Revel, que tiene entre sus pasillos exclusivas riñoneras, billeteras, portacelulares y otros artículos de marroquinería. La dirección es Avellaneda 3829, y los horarios de atención van de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábados de 8:00 a 13:00.

Para los amantes de la ropa de hombre, la influencer sugiere visitar Valker Store, en Avellaneda 2731. ¿Por qué? Porque allí podemos encontrar jeans, buzos, camperas y riñoneras para dotar de estilo a los looks de este verano. Días y horarios: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:00 a 14:00.

El barrio de Flores, especialmente en la avenida Avellaneda, es un punto neurálgico para encontrar la mejor ropa de regalo (Pexels)

La ropa de mujer tiene varios puntos de referencia en esta zona. Según Szuster, uno de los lugares indicados es NY/LON, que ofrece remeras, remerones, jeans y sweaters con un concepto urbano que cada vez se observa más en las calles de la capital. Días y horarios: lunes a viernes de 8:00 a 17:00.

Para regalarle a los más chicos de la familia, desde ReEmprender destacan a ESIGUAL, una fábrica de pijamas y de trajes de baño que funciona con venta minorista y mayorista. La dirección es Bogotá 2972. Días y horarios: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 y sábados de 10:00 a 14:00.

Los vestidos, una de las prendas más buscadas por las mujeres en esta época del año, pueden encontrarse en Design Plus, de acuerdo a @carolacuenta. Este lugar está ubicado en Avellaneda 3360 y atiende de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y sábados de 9:00 a 13:00. Con una variada paleta cromática de colores y con las características de la frescura y la ligereza, la temporada de verano 2023 puede palpitarse en esta tienda.

