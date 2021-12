Buenos Aires, la ciudad de las compras: outlets, shoppings y diseño

Barrio de Retiro

Con un tipo de cambio que atrae al turismo internacional, Buenos Aires resulta ideal como destino de compras. Aunque sus shoppings no tienen la monumentalidad de otras capitales de América, los hay para todos los gustos, desde aquellos donde encontrar marcas internacionales, pasando por otros de escala media y hasta uno al aire libre al estilo de los outlets de los Estados Unidos.

Las calles de Buenos Aires conservan intacto su encanto, con tiendas de indumentaria para hombre y mujer, jóvenes y niños.

Y hay barrios y zonas que concentran el mejor diseño de autor, ya sea en prendas de vestir como en objetos para el hogar y hasta pequeños muebles y luminarias.

Avenida Alvear

Sus siete cuadras, desde Cerrito (en Retiro) hasta Libertador (en la Recoleta) son el emblema de la aristocracia porteña. Además de embajadas, hoteles cinco estrellas y petits hotels de principios del siglo XX, agrupa locales insignia de las marcas internacionales de lujo y algunas joyerías.

La imponente esquina del Palacio Ortiz Basualdo en Alvear y Cerrito (Nicolás Stulberg)

Según un estudio de la cadena de noticias estadounidense NBC, es uno de los destinos elegidos para hacer shopping de alta calidad y a buen precio. Ese ranking la ubica detrás de la Quinta Avenida de Nueva York; Les Champs Elysées, de París y Oxford St, en Londres.

Patio Bullrich y Galerías Pacífico

Estos dos shoppings son los preferidos por los turistas dada su cercanía con los hoteles cinco estrellas.

Inaugurado en 1988, Patio Bullrich fue el primero en su tipo en Buenos Aires y sorprende por su arquitectura de antiguo local de subasta de hacienda. Con accesos sobre Av. del Libertador y la coqueta calle Posadas, concentra marcas internacionales (muchas de ellas no se encuentran en otros shoppings) y nacionales y su gran ventaja es que suele ser menos concurrido. Recientemente incorporó un mercado gourmet.

Calle Florida y Avenida Córdoba.

Galerías Pacífico, sobre Av. Córdoba a la altura de la peatonal Florida, ofrece descuentos y promociones para visitantes extranjeros y la posibilidad de ahorrar hasta el 14% con el Shop Tax Free (solo para marcas nacionales adheridas). Monumento Histórico Nacional, el edificio alberga murales de Antonio Berni y se puede recorrer en visitas guiadas gratuitas de 15 minutos.

Avenida del Libertador 750





Avenida Santa Fe y Distrito Arenales

Nace en la Avenida 9 de Julio y sigue unas 30 cuadras, hasta Scalabrini Ortiz. Probablemente sea la zona comercial más grande de Buenos Aires. Allí se encuentran ropa, básicos, zapatos y accesorios para todos los gustos, estilos y presupuestos. Su zona más exclusiva está entre Plaza San Martín y la calle Montevideo y en las inmediaciones de Av. Callao están las más grandes y pintorescas librerías de la ciudad.

Distrito Arenales: Arenales 1400

Paralela a Av. Santa Fe, hacia el norte, corre la calle Arenales, también conocida como “Distrito Arenales”, uno de los centros de diseño más antiguos de la ciudad donde se encuentran antigüedades, bazares, alfombras, luminarias y muebles.

Alto Palermo y Paseo Alcorta

Sobre las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, Alto Palermo es un shopping de escala media que seduce por su oferta variada (están las principales marcas nacionales y extranjeras) y sus buenos accesos. Su entorno es una zona comercial en sí misma, donde hay locales con precios más accesibles.

Jerónimo Salguero 3172

En Palermo Chico, a pocas cuadras del museo Malba, Paseo Alcorta (en Av. Figueroa Alcorta y Salguero) tiene cuatro plantas y un gran supermercado. Es un punto de referencia para las últimas tendencias de la moda argentina y alberga también salas de cine.

Palermo Viejo

Elegido por diseñadores argentinos de vanguardia, el barrio de Palermo, especialmente en las inmediaciones de Plaza Serrano, es un paseo en sí mismo. Creadores ya reconocidos y también emergentes tienen sus tiendas sobre las calles El Salvador, Honduras, Gurruchaga y Armenia.

Jorge Luis Borges y Honduras

Hay indumentaria, zapatos, joyería de autor, bazares y objetos. Todo condimentado por barcitos y restaurantes de moda. Los fines de semana abren las ferias artesanales que ofrecen ropa, bijouterie y accesorios para hombres, mujeres y niños.

Los outlets: Av. Córdoba y Aguirre

Una de las zonas más populares de outlets de la ciudad se encuentra en Av. Córdoba entre el 4300 y el 5000. En ella se ubican las mismas marcas de los shoppings, pero con prendas de temporadas anteriores y segunda selección. Hay grandes locales de venta de zapatillas y artículos deportivos.

Outlets de Villa Crespo

En las calles Aguirre, Gurruchaga y aledañas, en el lindero barrio de Villa Crespo, se concentra una oferta similar, aunque con artículos de cuero, jeans y algunas marcas más exclusivas. Muchos locales aceptan moneda extranjera y hacen descuento por pago en efectivo.

Distrito Arcos

Hacia Palermo, Distrito Arcos, es un pintoresco shopping a cielo abierto y bajo los arcos del ferrocarril. Ubicado en Paraguay 4979, ofrece productos discontinuos y de otras temporadas de marcas nacionales, en un modelo similar a los Premium Outlets de Estados Unidos. El sector edificado se caracteriza por la presencia de las estructuras ladrilleras del viaducto del ferrocarril y hay grandes canteros con plantas y flores. En el mismo circuito hay bares, heladerías y foodtrucks para almorzar y hasta cenar al aire libre (abre todos los días de 10 a 22).

Paraguay 4979

Avenida Avellaneda y aledaños

En el barrio de Flores, es la zona de la ciudad (junto con Once) donde se encuentran los precios más bajos en indumentaria. Los locales son de venta mayorista, por eso es ideal para ir en grupo, ya que algunos exigen comprar varias prendas. Un punto en contra es que la ropa no se puede probar y, en muchos casos, no tiene cambio.

(Adrián Escandar)

Avenida Avellaneda es muy concurrida, por lo que se sugiere circular también por las calles aledañas, Aranguren, Cuenca, Concordia y Campana.

Así, Buenos Aires ofrece múltiples paseos de compras para recorrer mientras se disfruta de la geografía de una ciudad llena de vida.