Catena Zapata, otra vez distinguida como una de las mejores bodegas del mundo

A veces los premios (medallas, puntajes o reconocimientos) son casuales, no por falta de mérito de los vinos o de las bodegas sino porque, así como llegan, pasan, y rápidamente quedan en el recuerdo. Y si bien todo suma, el vino es un negocio de largo plazo y una forma de vida para sus hacedores, que siempre deben tomar las decisiones pensando en las próximas generaciones. Esta es la razón por la cual, en algunos casos, cuando empiezan a llegar los reconocimientos, ya no se detienen.

Hay muchas palabras claves en vitivinicultura: visión, familia, tradición, etc. Pero hay una que resume y explica muy bien el presente exitoso de una bodega, consistencia.

Catena Zapata es, desde hace varios años, la bodega más prestigiosa de la Argentina, tanto para el consumidor local como en los mercados externos. Esto tiene que ver con sus vinos, y sus vinos tienen que ver con sus hacedores. Pero también con sus estrategias de comunicación y las diversas inversiones que llevan a cabo en distintos mercados para seguir fortaleciendo su imagen de marca.

Esta noche, se llevará a cabo en San Francisco, EEUU, la gala para celebrar la anunciada nueva lista de los Top 100 de la revista Wine & Spirits, una de las más importantes de ese país, que es el cuarto productor mundial y principal consumidor de vinos importados del mundo.

Por 14ª vez, la bodega de la familia Catena está en la prestigiosa lista, con la particularidad que este año es la única representante argentina . Laura Catena; directora General de Catena Zapata y fundadora del Catena Institute of Wine (CIW); asistió a la gala y aprovechó la oportunidad para recordarle al mundo que en la Argentina también hay “terroir”, ese concepto que vincula la naturaleza que rodea a la viña, los vinos con características únicas y tradición vitivinícola.

Cuando los nombres de una familia pasan a las etiquetas, como Nicolás Catena, transmiten confianza al consumidor

“Estamos muy felices por este nuevo reconocimiento, pero más porque hemos podido demostrar científicamente (en referencia a un estudio del CIW recientemente publicado en la revista Scientific Reports) que los Malbec no son todos iguales, y que al igual que los vinos del Viejo Mundo, ostentan un carácter de lugar”, afirmó Catena.

“La capacidad que tiene el Malbec de transmitir el ‘terroir’ lo pone a la par de las variedades más famosas del mundo y demuestra además que el ‘terroir’ existe tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Mundo”, comentó. Los asistentes a la gala de hoy disfrutarán en sus copas del Malbec Argentino 2019 (94 puntos) y del Nicolás Catena Zapata 2016 (vino con máximo puntaje; 95 Puntos).

Pero la inclusión de la bodega Catena Zapata en la prestigiosa lista de Wine & Spirits no ha sido el único anuncio importante y de alcance global a lo largo de este año en torno de ese establecimiento. La bodega acaba de terminar una obra en la famosa zona conocida como “pirámide de Agrelo” . Se trata de una bodega dentro de la misma bodega, dedicada a los vinos de parcela, que estará conectada con un restaurante de alta cocina que pronto abrirá sus puertas.

Esto permite inferir que si este año la bodega obtuvo el 7° puesto en el top 50 The World’s Best Vineyards Academy seguirá escalando en el ranking. Ese listado reúne a los mejores 50 establecimientos vitivinícolas donde los jurados realizan una selección entre más de 1.500 establecimientos a lo largo del año , evaluando todos los detalles que hacen que la visita a una viña sea gratificante (vinos, gastronomía, recorrido, accesibilidad, ambiente, atención del personal, paisaje, reputación de la bodega, etc.);

A esto se suma el hallazgo del Catena Institute of Wine, publicado a principios de este año. Se trató del estudio de terruño más extenso jamás realizado para cualquier variedad de vino, y que puso a los Malbec de parcelas a la altura de los Grand Cru franceses. Justamente fueron estos vinos de parcela; elaborados por el enólogo Alejandro Vigil; los primeros de la Argentina en obtener 100 puntos. Hoy, esos Malbec y Chardonnay que nacen en Adrianna Vineyards, en Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza, a 1.500 msnm, representan la vanguardia de los tintos y blancos nacionales.

Incluso, una nota reciente de Wine Spectator; la revista más importante del mundo del vino; destaca a Alejandro Vigil, director de Enología de Catena Zapata, como la persona que llevó a la Argentina al mundo de vino. Allí, el enólogo habla sobre sus primeros años en Mendoza y cómo una botella de Borgoña cambió su visión del vino. Porque para ser referente de vinos no sólo hace falta hacerlos, sino también representarlos, vivirlos y disfrutarlos.

Nuevo reconocimiento internacional

Para Laura Catena, ser la única bodega este año en los Top 100 de la revista Wine & Spirits no es un reconocimiento más, sino la confirmación del gran momento que vive la bodega y su familia.

Fue ella quién fundó, hace más de 25 años, el Catena Institute of Wine para encontrar las respuestas a todas las preguntas que surgían cosecha tras cosecha. Y fue así que, junto a su gran equipo, logró demostrar que el efecto del terroir puede ser explicado químicamente, a través de diferentes cosechas, desde pequeñas parcelas hasta grandes regiones, y con un 100% de efectividad en las predicciones. Esto no implica que sus vinos sean los mejores del mundo, pero sí los coloca a la altura de los mejores exponentes, porque es el terroir y su interpretación por parte de los hacedores, lo que hace único a un vino. Y si eso se puede embotellar, entonces se puede hablar del principio de una historia.

Los dos vinos elegidos para servir en la gala de Wine & Spirits son fiel reflejo de toda esa historia. El Malbec Argentino, que desde 2004, cuando se realizó la primera cosecha bajo la elaboración de Alejandro Vigil, demuestra ser un gran representante del cepaje, pero también del terruño mendocino y, sobre todo, ofrecer un gran potencial de guarda. Porque se sabe que la consagración de una etiqueta se da cuando el vino puede trascender el tiempo.

Otro de los aspectos que explican la actualidad de la bodega, es que hay una familia detrás. Y ese dato no es menor porque al vino lo hacen personas, y cuando esos nombres pasan a las etiquetas, como Nicolás Catena, Adrianna Vineyards, Angélica Zapata, D.V. Catena etc., transmiten confianza al consumidor que, sumado a la calidad, estilo y diversidad, terminan conformando la opinión pública . Y el Nicolás Catena Zapata (elaborado por primera vez en 2001 por Alejandro Vigil) busca ser la máxima expresión de un blend argentino moderno y “world class”, elaborado en base a Cabernet Sauvignon y a Malbec.

Queda claro que este nuevo reconocimiento no es casual sino causal, y consecuencia de un trabajo que se viene haciendo desde hace años, a partir de estudiar el origen de los vinos, la composición de sus suelos, la influencia del microambiente, el clima, el riego, etc. Todos estudios para poder llegar con la mejor calidad de uva que refleje un lugar especial, respetando cada añada en particular . Para luego en bodega poder vinificar con la menor intervención posible, a fin de proteger ese carácter logrado en el viñedo, y dar con vinos que se puedan disfrutar hoy, pero también que ostenten un gran potencial de guarda.

