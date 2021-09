Para los expertos, la mejor bodega del mundo es argentina y está en Mendoza

La bodega Zuccardi, ubicada en el Valle de Uco en Mendoza, lideró por tercer año consecutivo el ranking The World´s Best Vineyards

Si bien la pandemia les puso un freno a los viajeros a través del mundo, el vino siguió avanzando al ritmo de las cosechas. Es por ello que igualmente se llevó a cabo la ceremonia de los top 50 The World’s Best Vineyards Academy. Esta vez, desde Alemania se anunciaron los ganadores a las mejores experiencias en bodegas alrededor del mundo. Para confeccionar el listado de los mejores 50 establecimientos vitivinícolas, los jurados realizan una selección entre más de 1.500 establecimientos, a lo largo del año, evaluando todos los detalles que hacen que una visita a una viña sea gratificante: los vinos, la gastronomía, el recorrido, la accesibilidad, el ambiente, la atención del personal, el paisaje y la reputación de la bodega, son quizás los factores más influyentes.

Por todo eso, el premio no tiene que ver solo con la calidad de los vinos, para la cual hay concursos internacionales y publicaciones especializadas dedicadas a evaluarlos y calificarlos. La intención de este certamen es promover el enoturismo, con la importancia que ello implica en el impacto del consumo. Porque a mejor experiencia en bodega, mejor será la valoración de la marca y del concepto de los vinos, con repercusión directa en las ventas en diversos mercados.

El enoturismo está dominado por muy pocos actores, ya que el 5% de los países productores representa más del 95% del vino que se elabora en el mundo. Esto implica que hay muchos amantes del vino más allá de los países productores. Y por eso este evento adquiere tanta relevancia, porque en medio de la globalización, para todas las bodegas el mercado es el mundo. Con este tipo de listados o rankings los nombres de las bodegas recorren el planeta y, por eso se convierten en una de las mejores herramientas de comunicación para atraer nuevos consumidores.

Se espera para la post pandemia un verdadero repunte del enoturismo a nivel global, ya que fue la subcategoría de viajes con mayor crecimiento antes de la llegada del COVID-19. Y más allá de las fuentes de trabajo y recursos económicos que genera a las bodegas, se han convertido en una importante unidad de negocio para las empresas vitivinícolas, porque además fomentan las ventas de los productos de manera directa, sin intermediarios.

Esto derivó en que la mayoría de las bodegas abriera sus puertas al público con diversas propuestas, más allá de la clásica recorrida por viñedos y bodegas. Hoy existen bodegas con museos y muestras de arte, restaurantes de todo tipo, experiencias entre viñas como cabalgatas, paseos en bici o cuatriciclos, también caminatas, picnic, tardes de relax y hasta clases cocina y yoga. A las clásicas degustaciones se sumaron las catas verticales, es decir el mismo vino de distintas añadas, las catas por regiones, para conocer la influencia del microclima de cada lugar y cómo el terruño imprime un carácter único; y juegos para armar el propio blend a partir de los varietales propuestos por el enólogo.

Además de la gran cantidad de actividades ofrecidas, la mayoría busca descansar y comer bien, por eso las bodegas con hospedaje marcan la diferencia, como así también aquellas con restaurante que ofrecen menús de pasos con distintas opciones de maridaje con vinos. Gran parte de la opinión sobre un vino se adquiere con las experiencias vividas y además de la calidad y el estilo del vino, la compañía, el entorno, la comida y la atención, juegan un papel fundamental en el gusto de los turistas.

Los mejores viñedos/bodegas 2021

Como en la primera y segunda edición de los “Top 50 The World’s Best Vineyards” (propiedad de William Reed Business Media), l a Argentina vuelve a ser la gran protagonista. En el puesto número 1 de la lista se ubicó Zuccardi, ubicada en el Valle de Uco. Otros cinco establecimientos se ubicaron en los mejores puestos: Catena Zapata aparece en el puesto 7, bodega Trapiche en el puesto 18, El Enemigo Wines del winemaker Alejandro Vigil (Catena Zapata) en el puesto 24, la Bodega Colomé de Salta en el puesto 35. Y en el puesto 42 SuperUco , la bodega sustentable comandada por los hermanos Michelini, en donde el chef Germán Martitegui montó su restaurante en formato pop up, que debuta en el ranking.

Pero no solo Argentina brilla en la lista de las mejores viñas para visitar alrededor del mundo, porque Chile también se llevó seis ganadores ; Montes, propietaria de Kaiken en Argentina, en el puesto 5 , Viña Vik (8), Clos Apalta (17), Viña Santa Rita (28) que en Argentina son propietarios de Doña Paula, Viña Casas del Bosque (41), Bodegas RE (43), Viu Manent (45). Cerró la participación sudamericana la Bodega Garzón, del empresario argentino Alejandro Bulgheroni, que descendió del segundo al cuarto puesto. Y esto reafirma la consolidación de la región como la más atractiva por sus vinos y por sus actividades alrededor del enoturismo, detrás de Europa (Viejo Mundo), ni más ni menos.

Con este premio, obtenido por tercer año consecutivo, la bodega Zuccardi Valle de Uco se afianza como referente mundial del enoturismo, demostrando que el vino argentino, su calidad, sus estilos, sus paisajes, su gente y la gastronomía que lo rodea, están al más alto nivel.

Julia Zuccardi, es integrante de la tercera generación de Familia Zuccardi y tiene a cargo el área de Turismo y Hospitalidad. Sobre este premio afirmó: “Es un gran honor haber recibido este premio por tercera vez consecutiva; haremos nuestro mejor esfuerzo para honorarlo. Tenemos un hermoso país, un escenario extraordinario y un gran equipo trabajando con nosotros. Estamos muy comprometidos en lograr que nuestros visitantes vivan la mejor experiencia cuando vienen a Argentina, cuando conocen Mendoza y cuando llegan a Zuccardi Valle de Uco”. Este galardón también habla de los vinos de montaña concebidos por Sebastián Zuccardi y su joven equipo, que hace tiempo vienen sorprendiendo por su carácter de lugar.

El restaurante Piedra Infinita aporta lo suyo porque brinda una experiencia gastronómica inolvidable, maridando platos regionales con productos orgánicos de la zona con los vinos de la casa, y todo eso admirando la montaña. Este reconocimiento es muy merecido, e invita a toda la industria a seguir mejorando, ya que refleja la importancia que puede tener el enoturismo para la imagen de una bodega, pero también de un país.

Las otras cinco bodegas argentinas destacadas en el ranking también vienen trabajando fuertemente durante los últimos años, porque entendieron que la experiencia en la bodega termina siendo una gran estrategia de posicionamiento en la mente del consumidor, al tiempo que se convierte en uno de los puntos de venta más importantes del mercado interno.

Así, Catena Zapata sigue siendo la bodega más buscada por el consumidor, el reconocimiento a sus vinos y a sus hacedores, Alejandro Vigil y Laura Catena, no reconoce límites. Es por ello que la pirámide de Agrelo es uno de los sitios más visitados, y recorrer la cava de barricas circular y degustar en la sala vidriada alguna de las etiquetas de la casa es inolvidable para todo amante del vino.

Trapiche con su bodega El Orgullo, es una de las más tradicionales y atractivas de Mendoza, donde reciben 80.000 turistas al año. Allí, además del wine shop panorámico y las degustaciones, se puede almorzar en Espacio Trapiche, un restaurante de alta cocina a cargo del chef local Lucas Bustos, que propone una experiencia inolvidable a través de un menú de pasos con productos de la huerta, que cambia con cada estación, y está pensado en función a los vinos de la casa. Además, desde esta primavera ofrecen un lugar más descontracturado en los jardines, con un wine bar montado en vagones de tren, la propuesta de 1883 resulta muy atractiva para el público más joven, que prefiere experimentar en vinos por copa disfrutando de algún finger food.

En Casa Vigil, donde está la bodega El Enemigo Wines, se vive una experiencia gastronómica imponente, en un ambiente familiar y relajado, que sele ser coronada con la aparición del afamado winemaker dueño de casa, que no duda en pasar a saludar por las mesas, hablar de sus vinos, sacarse fotos y firmar autógrafos, además de brindar con todos los comensales. El entorno de Colomé, el museo de James Turrell, su gastronomía y su posada significan un marco único para disfrutar de los vinos de la casa. Y por último la propuesta de SuperUco que pone el foco en la naturaleza y el carácter del lugar, bajo el concepto de manejo biodinámico, los hermanos Michelini lograron generar una atmósfera diferente para dar a conocer sus vinos. Por suerte, cada vez son más las bodegas sudamericanas con propuestas originales y de calidad, por lo que es de esperar que en la próxima edición el país vuelva a ser protagonista.

Cómo fue la votación en 2021

The World’s Best Vineyards ha sido diseñado por el equipo de William Reed para elevar el perfil del turismo vitivinícola y alentar a los viajeros a disfrutar de experiencias relacionadas al vino alrededor de todo el mundo. La lista de los Top 50 Mejores Viñedos del Mundo refleja la diversidad del panorama vitivinícola internacional.

Con excepción de los Academy Chairs, los jurados deben mantener en el anonimato su pertenencia a la Academia del World’s Best Vineyard. Y tienen que cumplir varios requisitos: no deben discutir sus votos entre ellos, deben haber visitado los viñedos que han elegido no antes del 1° de enero de 2016, y se les solicita confirmación al momento de emitir su votoy deben enviar una lista de siete nominaciones en orden de preferencia. Además, los electores deben votar en función de la experiencia vivida en su visita a cada viñedo, y no por su winemaker. Solo pueden ser votados viñedos y bodegas abiertas al público (no se incluyen cierres temporarios por restricciones relacionadas con la Pandemia de Covid 19).

Los miembros de la Academia no tienen permitido votar por bodegas con las que mantengan algún tipo de relación laboral o financiera, y deben confirmar al momento de votar que no están alcanzados por esta situación. No está permitido votar por una bodega que esté cerrada al público o que vaya a estarlo dentro de los tres meses posteriores a que la lista de elegidas sea publicada, en septiembre de 2021.

Además, los miembros de la Academia son elegidos cada año, con una rotación mínima anual del 25%. Cualquier votante que no cumpla con el proceso de votación y su reglamento, es removido del panel.

