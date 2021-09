Club de fanáticos de automóviles: quiénes son los guardianes que custodian el espíritu de las marcas

Aníbal Catalano con “La Cata”, su camioneta Chevrolet

Habrá que creerle a Aníbal Catalano cuando dice que “La Cata” es -literal- parte de su vida . La camioneta Chevrolet modelo 49 que atesora desde hace 55 años la compró su padre quien luego se la dejó a él cuando tuvo suficiente edad para poder subirse al volante. “Con la camioneta aprendí a manejar, tuve mis primeras salidas y conocí a la que hoy es mi mujer. Me casé con la camioneta, me fui de luna de miel con la camioneta y bueno, hoy disfruto de salir a pasear con ella”, cuenta Aníbal a Infobae.

Pero ante todo, este hombre confiesa que tiene mucho que agradecer y no solo se trata del hecho en sí de poseer esta reliquia. “Agradezco a mi familia que me banca todos los caprichos. Hay que mantener este bicho”, suelta el socio número 751 del Club Chevrolet Buenos Aires. “Y sí, ¿de quién voy hacer?... de Chevrolet. No hay con qué darle. Es una cosa distinta a las demás”, dirá el fan sin titubear ni un segundo.

Ingresar al mundo de los club de fanáticos de autos es sumergirse en apreciaciones cómo esta última de Aníbal, que reflejan no solo la pasión por la marca, su marca -“la mejor”, claro- sino también en una incondicionalidad que la razón no entiende. A estos autos, muchos de ellos verdaderos clásicos, se los cuida, mantiene y mima como a un hijo, y se los exhibe en el marco de una hermandad rutera en viajes y exposiciones, donde existe tal vez un condimento común que une a todas las macas, y que podría resumirse en un lema de identidad: Acá estamos, estos son nuestros autos, miren qué bien y cómo los cuidamos.

La vida por y para los autos, de eso se trata esta historia. Infobae hizo un recorrida por algunos de los clubs más representativas, los verdaderos guardianes del espíritu de las marcas.

Club Amigos del Chevrolet Buenos Aires

Aproximadamente asisten por reunión entre 90 y 120 autos en Chevrolet

Este club nació en septiembre de 1997. Tiene más de 6000 personas hasta el día de hoy. Aproximadamente asisten por reunión entre 90 y 120 autos.

Se realizan diversas actividades como exposiciones, salidas a distintos puntos del país. Este ultimo fin de semana por ejemplo 2 0 autos y unos 50 socios estuvieron presentes en Encuentros Nacional Chevrolet en Mendoza. Se organizan Caravanas, carreras de regularidad, encuentros a beneficio de instituciones o niños con alguna necesidad de salud.

“En estos 24 años pasamos por diversas situaciones buenas y malas, por suerte son mas las buenas”, dice a Infobae entre risas y jugando al misterio Daniel Roca, socio número 9, responsable del club en el cual esta hace 23 años con su Coupé SS 1972. “Hemos realizado caravanas sorpresa para algún casamiento o cumpleaños, cosas muy divertidas”, agrega Daniel.

La famosa Chevi

“La primera vez que fuimos, hace unos 20 años, a Carlos Casares a visitar el Museo de Mouras en esa ciudad, fuimos sin hablar con nadie del Museo ya que no conocíamos a nadie. Fuimos unos 30 autos todos con familias y la idea era acampar en el Camping de la ciudad”, cuenta Daniel.

“Cuando llegamos había un moto encuentro con miles de motos. No teníamos dónde ir. En eso apareció una señora con un Renault 9 que le había llamado la atención nuestros autos y nos preguntó qué hacíamos ahí”, sigue el hombre.

La cuestión es que Daniel y sus amigos le dijeron que iban a ir al Museo de Mouras. “Ok, ustedes me siguen”, les ordenó la desconocida que iba con un niño chiquito al lado.

Los autos son parte de una tradición que se comparte en familia

“Enfilamos atrás de ella en caravana. Nos sacó del pueblo, nos llevó a la ruta y encaró para el lado de Buenos Aires. Nos hizo señas que sigamos y al hacer un kilómetro más o menos, dobló a la derecha y entramos a una casaquinta que estaba al costado de la ruta. Entramos, bajamos y preguntamos de quién era y nos dijo que aquella esta casaquinta era de Roberto Mouras”, recuerda Daniel.

“Pueden quedarse acá a acampar, usen el quincho los baños, la pileta, el asador, la cancha de futbol”, les dijo la señora que era, nada más y nada menos que Viviana Ruvira la ultima esposa del Toro de Carlos Casares. “Ese pibito era Robertito Mouras. Es al día de hoy que seguimos visitando Carlos Casares y parando en esa casaquinta y siempre acompañados por ellos dos, con quien forjamos una linda amistad”, cuenta Daniel.

Contacto: https://www.chevroletba.com. En Facebook: Club Amigos del Chevrolet Bs. As. Instagram @chevroletba

Club Fiat Clásicos Argentina

Club Fiat es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es preservar la historia y tradición de la marca Fiat

El Club Fiat Clásicos de Argentina constituye una asociación civil sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es preservar la historia y tradición de la marca Fiat, mediante la promoción del conocimiento de vehículos originales de acuerdo a normas establecidas por la Fédération Internationale des Véhicules Ancienes (FIVA), para conservar de este modo una parte importante de nuestro patrimonio histórico.

Su fundación fue el 28 de noviembre de 1998. “ Este año cumplirá sus primeros 23 años realizando una gran variedad de actividades. El Club organiza reuniones sociales, eventos deportivos, exposiciones, conferencias y otras actividades afines”, cuenta uno de sus integrantes.

En la parte social se llevan a cabo 2 cenas mensuales y salidas en caravana a distintos lugares con un recorrido de 100 kilómetros aproximadamente, “donde se disfruta el manejar el auto y un día en familia y amigos”, dicen desde este club que tiene también actividades deportivas.

Se trata de pruebas de regularidad que pueden ser en ruta abierta o en circuitos, en las de ruta se destaca el Rally de los Fantasmas. “Es una prueba nocturna, la que da el puntapié al calendario de actividades del Club, lleva 18 ediciones ininterrumpidas con una gran convocatoria y el Rally Aniversario que se lleva a cabo en noviembre , este último se trata de un evento de dos o tres días según el lugar de destino, alguno de ellos fueron Baradero, San Nicolás, Mar del Plata, Tandil, Balcarce y Concepción del Uruguay (Entre Ríos) entre tantos otros”, cuentan.

Uno de los clásicos de Fiat

Los circuitos que más frecuentan estos fanáticos son El Orejano de Roque Perez y el Autódromo de Baradero y menor ocasión y compartiendo con otros clubes el circuito porteño Oscar y Juan Gálvez.

En lo que a exposiciones se refiere el Club Fiat organiza sus propios encuentros con el fin de mostrar el parque automotor con el que cuenta y en algunos casos abierto a expositores que no pertenezcan al club, con el fin que se acerquen y conozcan en detalle las actividades que proponemos.

“También formamos parte con un stand de la exposición más importante de autos clásicos de Sud América, Autoclásica, organizada por el Club Automóviles Clásicos, que se lleva a cabo todos los años, en el mes de octubre en los jardines del Hipódromo de San Isidro”, dicen.

En la actualidad el club cuenta con 62 socios los cuales participan activamente.

Otro modelo soñado de Fiat

En estos 22 años hubo grandes momentos que quedaran grabados para siempre en la memoria de todos los que conforman el club de Fiat.

“Uno que sobresale fue cuando fuimos convocados por Fiat Auto Argentina, en ese momento, para ser parte del evento de reinauguración de la planta industrial de Ferreyra, Córdoba, allá, por junio del 2008. Para esa ocasión aportamos parte de la historia de la marca con 14 autos en un estado impecable y originales que fueron exhibidos en la zona donde se realizó el cierre del evento, un espacio muy bien ambientado con los autos e imágenes históricas”, relata Esteban Ibarra, otro socio.

Los seguidores del club de fanáticos de Fiat

Contacto: www.clubfiatclasicos.com Facebook: https://www.facebook.com/clubfiatclasicos/ Instagram @clubfiatclasicos y en el canal de YouTube o por mail hacer las consultas que necesites: clubfiatclasicos@gmail.com

Club Citroën Buenos Aires

Citroën hace salidas en caravana a pueblos cercanos

Este club se fundó en el año 2001 y el mes pasado festejaron 20 años en Plaza Mafalda. “Socios somos algo más de 600, pero por encuentro seremos alrededor de 60, 70 autos, ya que hay socios del interior y del exterior también”, detalla a Infobae Miguel Lavalla, secretario del club.

El club de amigos de Citroën no para. “Las actividades que realizamos comienzan en marzo con un encuentro. Al mes siguiente hacemos una salida en caravana a algún pueblo cercano. Al mes siguiente nuevamente un encuentro estático y al mes siguiente nuevamente caravana. Desde hace varios años participamos de Autoclásica, todas estas actividades fueron casi mulas por la pandemia obviamente, pero el mes próximo iremos en caravana a Uribelarrea”, agrega Miguel.

Las caravanas es la marca registrada de las salidas de Citroën

Lavalla dice que “anécdotas hay muchas”, pero tiene una que es particular: “Cuando Citroën cumplió 90 años, en el 2009, dimos unas vueltas en el Autódromo de Buenos Aires, antes de una competencia internacional de camiones. ¡Claramente el público estaba desconcertado y aplaudió mucho los autos!”.

Club de amigos del Falcón

"Nos reunimos el último sábado de cada mes", cuentan desde el Club de amigos del Falcon

Y si uno piensa en Ford, como no pensar en el clásico Falcón, uno de los modelos más representativos que tuvo la marca, muy vendido por cierto en Argentina hace ya varios años.

Este club cuenta con “250 socios activos constantes”, según refiere a Infobae Aldo Urbani. “Quiere decir que si mañana hay un evento puntual, que sea muy interesante, van 250 autos del CAF”, suelta verborrágico Urbani. “Nos reunimos el último sábado de cada mes, desde las 15hs para pasar una tarde entre fierros y disfrutar en familia. Si llueve nos vemos el sábado siguiente”, aclara Aldo.

El Falcón, todo un símbolo argentino

El club nació en el año 1997, en marzo del mismo año, Ford Argentina lanzaba el nuevo Ford Mondeo y en una entrevista del programa Auto al Dia, conducido por Eduardo Smok. Aquella vez se hizo referencia a que la marca se debe su prestigio a dos pilares: el modelo Falcon y la camioneta F- 100. Concluida esa nota se converso de hacerle un homenaje al Falcon y, de ser posible contar su historia de 30 años.

La respuesta fue inmediata y se juntaron 50 autos y se reunieron por primera vez el día 27 de mayo de ese mismo año, en los Bosques de Ezeiza, y en la tercera reunión la gente decidió formar un club, que ya cuenta con aproximadamente 200 socios, cada uno con su respectivo Ford Falcon.

El Club no cobra ningún tipo de cuota, ni ingreso, es totalmente gratuito . El único requisito es tener un Ford Falcon en buen estado de conservación, lo más original posible “y con muchas ganas de conservarlo y mejorarlo”, aclara el fanático.

“Alrededor de las 17.30 se realiza una reunión para informar las actividades del Club en los meses siguientes. También hay sorteos de cosas donadas por los socios. Realizamos eventos solidarios, caravanas familiares, exposiciones multimarcas, visitas a la Fábrica Ford, participaciones en el TC. Cerca de fin de año, ponemos nuestros fierros a prueba en la fiesta de fin de año, donde además de un buen almuerzo realizamos pruebas de destreza con los Falcon de donde sale el campeón anual”, cuenta Aldo.

Un expo reciente de Falcón

La historia de Aldo con su Falcón es similar a la de Aníbal con su Chevrolet. “Tengo 50 años, la misma edad que cumplió uno de mis Falcon, el más mimado, con lo cual nací en él”, se ufana Aldo quien -dice- la pasión se la transmitió su Nonno que vino de Italia en 1947, cuando empezó a trabajar en una fábrica de quesos en Corrientes y Vera. “Allí conducía un camioncito Ford 46 V8 para el reparto que era en el oeste donde posteriormente compró el terreno. Luego de mudarse a Haedo comenzó a trabajar en la cantábrica, a mi papa y mi Nonna les puso una verdulería en la casa y cantábrica le dio el crédito para su primera camioneta un F100 64 ROJA”, dice Aldo.

“Vos tenías que escucharlo a mi abuelo hablar de la compra de esta camioneta, era para ponerse a llorar. Las F100 se cambiaban cada 3 o 4 años, el negocio andaba bien”, rememora Aldo emocionado.

1971 es un año bisagra para él, porque se cambió la camioneta pero se agregó el auto a la familia. “Ese auto es el Falcon Futura 221xp, tope de gama para esa época”, recuerda Aldo.

Club de amigos del Torino

Torino, otro símbolo de estas tierras

Y si se habla de Falcón como un clásico argentino, es imposible no mencionar al Torino. El Club dio sus comienzos en el año 1994 y fue el primer Club de automóviles clásicos nacionales que surgió en el país. A través de los años fue perfeccionando su funcionamiento y actividades. “Los objetivos del Club Amigos del Torino son la preservación de la marca y sus características, la recopilación de la historia tanto deportiva como comercial, la comunicación permanente con las personas que vivieron y fueron los verdaderos protagonistas de la historia, la búsqueda y publicación de documentación de época y la realización de eventos en donde se fomente la unión de los “Torinistas” de todo el país”, cuenta Fernando Iannone, socio de este club.

Los Torinistas son aproximadamente 100 socios activos y más de 10.000 en redes sociales.

Las actividades que realizan son variadas: participación en exposiciones, eventos deportivos dedicados a automóviles clásicos dentro de autódromos, actividades sociales vinculadas a acciones de beneficencia, charlas presenciales la Sede Social o de forma virtual, llevadas a cabo con nuestros invitados que son distintas personalidades vinculadas al Torino y el mundo motor.

En el club de Torino, hay participación en exposiciones, eventos deportivos dedicados a automóviles clásicos dentro de autódromos, y actividades sociales vinculadas a acciones de beneficencia

A su vez el Club es consultado habitualmente y se le requiere la colaboración para distintas cuestiones donde pueden asesorar, orientar y brindar material, como por ejemplo en los distintas películas y documentales relacionados al auto como por ejemplo: “El Toro de las Pampas”, Film “Torino” y “La Misión”.

“Estos son algunos por mencionar, como también ayuda a los distintos autores de bibliografía como los Libros “Torino, un Mito Argentino” ; “La Ultima Hazaña de Fangio” o “Cuando los tres Torino volvieron a Alta Gracia”, libro sobre el evento que se llevó a cabo en conmemoración sobre el 50 aniversario de la epopeya de Nürburgring y donde nuestro Club participo activamente de la organización del evento”, dice Fernando.

Torinos de competición

Hay también varias anécdotas en este club. “Una fue en el año 1997 cuando fuimos a Ezeiza a recibir llegado desde Estados Unidos a quien fue el Padre del Torino, el señor James Mc Cloud, el ideólogo y responsable de producir al automóvil en nuestro país y Presidente de Industrias Kaiser Argentina en aquel entonces, donde luego de recibirlo, él se puso muy contento y agradecido por nuestro gesto y entusiasmo sobre la marca”, cuenta el fan de Torino.

Los fans de Torino salen también a realizar caravanas por todo el país

“El otro hecho destacable es la relación que nos dispensa Oreste Berta desde hace ya varios años, es sabido su bajo perfil y poca exposición social que el manifiesta, pero así y todo, él tuvo la gentileza de programar su regreso del exterior, arribando también a Ezeiza (y no el aeropuerto de Córdoba que era el habitual) solo con la intención de venir a pasar una tarde en nuestro Club con nuestros socios, de forma tal de acompañarnos y luego emprender su regreso. ¡¡Esa fue la única reunión que se dio un día de semana al mediodía!! Todos los asistentes pudieron reprogramar sus actividades en razón que esta visita era algo único e irrepetible, tal es así que fue a salón lleno y quedaron muchas personas sin reservas, dado la gran convocatoria que tiene Oreste por su dilatada trayectoria con el Torino” , agrega entusiasmado Aldo

Contacto: www.clubamigosdeltorino.com.ar, https://www-youtube.com/c/clubamigosdeltorino, https://facebook.com/groups/clubamigosdeltorino o a info@clubamigosdeltorino.com.ar

Club Peugeot Clásicos de Argentina

Los fans de Peugeot realizan exposiciones en varios eventos como Auto argentino, Salón Internacional del Automóvil, muestra del patrimonio histórico junto a Peugeot Argentina en presentaciones de 0km y también algunos eventos a beneficio de instituciones con necesidades varias

El club Peugeot nació allá por 1990, con un grupo de entusiastas de la marca reuniéndose en un bar de Boedo los días sábados a la tarde con sus autos. “A partir de allí, fuimos creciendo a tal punto que estuvimos presentes en todas la ediciones de Autoclásica, la muestra de autos clásicos mas grande sud américa, contando con aproximadamente 150 socios, incluyendo algunos del exterior” , cuenta uno de los socios de Peugeot

Las actividades que realizan son: participación ininterrumpida en Autoclásica desde 1998, carreras de endurance en circuitos, salidas sociales, almuerzos, cenas, días de campo y caravanas a diferentes lugares como por ejemplo a Capilla del señor, Navarro, entre otros.

También realizan exposiciones en varios eventos como Auto argentino, Salón Internacional del Automóvil, muestra del patrimonio histórico junto a Peugeot Argentina en presentaciones de 0km y también algunos eventos a beneficio de instituciones con necesidades varias.

"Lo que más nos gusta es todo lo relacionado, a la historia de la marca y en eso sin duda los pilotos que participaron en competencias con la marca son los protagonistas", dicen desde Peugeot

Al momento de las anécdotas, la muletilla “son varias” no alcanza en este club. “¡Hay infinitas!”, suelta entre risas Eduardo Lavore, socio de club. “Lo que más nos gusta es todo lo relacionado, a la historia de la marca y en eso sin duda los pilotos que participaron en competencias con la marca son los protagonistas, como Osvaldo Cocho López, José “Pepe” Migliore, Juan María Traverso o Carlos “Pájaro” Garro. Hay mucho que podemos recordar con gran emoción, pero sin duda lo más memorable fue juntar en el Autódromo de Buenos Aires a tres de los más grandes en un mismo evento y tenerlos en la pista participando junto a nosotros”, rememora Eduardo.

Contacto: clubpeugclas@hotmail.com En Instagram @clubpeugeotclasicosarg Facebook: Club Peugeot Clásicos de Argentina

Club Alfa Romeo Argentina

El Club Alfa Romeo nació en 1981

La historia del Club Alfa Romeo comienza en 1981 cuando Mario Ponisio, por entonces Presidente del Touring Club Argentino, decidió reunir a un grupo de alfistas en la casa de Joaquín Campana.

A esa reunión, considerada la fundacional del Club, asistieron Mario Ponisio, Luis Magenta, Guillermo Savino, Enrique Escobar, Alberto Borghi, Guillermo Tesi y por supuesto el dueño de casa. Allí se decidió crear el Club, para nuclear a todos los fanáticos de la marca.

Uno de los principios fundamentales era el de rescatar y restaurar los viejos Alfas, aquellos que habían dado tantas páginas de gloria a la fábrica, y de hacer conocer la historia y los lauros de Alfa Romeo. A fines de 1981 y principios de 1982 el Club se puso efectivamente en marcha, se eligió a Enrique Escobar como primer presidente y se alquiló la primitiva sede de la calle Arias, en San Fernando puesta en condiciones para brindar las mínimas comodidades y comenzaron las primeras reuniones de los sábados donde los socios también podían guardar sus autos.

Uno de los principios fundamentales era el de rescatar y restaurar los viejos Alfas, aquellos que habían dado tantas páginas de gloria a la fábrica, y de hacer conocer la historia y los lauros de Alfa Romeo (Club Alfa Romeo)

Las primeras comidas del Club se realizaron en el “Pampa”, vieja parrilla de San Fernando, donde tintillo mediante se charlaba y discutía sobre Alfa Romeo hasta altas horas de la noche.

Hoy el club tiene 60 socios activos. Entre las actividades, se destacan las largadas de las regularidades nocturnas, los rallyes a Tandil y Balcarce. Se destacan entre otras, las personalidades de primer nivel mundial que amenizaron nuestros almuerzos y cenas como Juan Manuel Fangio, Andrea Vianini, Helmut Marko, Cocho López o Valentino Balboni” , cuenta uno de sus socios

Varios de los socios del Club de amigo de Alfa Romeo en una reciente juntada (Club Alfa Romeo)

Datos de contacto: info@clubalfaromeo.com.ar

Rameros

Los Rameros hacen salidas para hacer travesías o para recorrer las playas de la costa en grupos

El Instagram de Rameros nació de empezar a publicar fotos primero de los dueños que mandaban por los grupos de WhatsApp de la marca RAM y empezó a crecer orgánicamente. “Hoy mandan directamente por el Instagram y es así como voy subiendo fotos y manteniendo la página activa. Aparte de esto soy dueño de una 2500 vieja de la cual suelo publicar y hacer historias de travesías o días de barro con amigos”, dice uno de los socios de esta marca que tiene 17 mil seguidores.

La dinámica de los Rameros se da básicamente por Whatsapp. Es allí donde se conversan los temas relacionados con este auto. Hay, claro, varias juntadas. “Por lo general el único requisito es ser dueño”, explican.

Particularmente en el grupo de RAM, se suelen juntar a comer haciendo al menos 1 cena anual grande dónde se reúnen más personas que la normal. “Después hay salidas para hacer travesías o para recorrer las playas de la costa en grupos”, detallan.

Todos sus integrantes son gente totalmente desinteresados y apolíticos, “por lo general con mucha gente dispuesta a dar una mano en lo que se necesite”, dicen desde este Club. “Es decir que si alguien necesita algo por un problema o una duda lo van a ayudar a cambio de nada. Esto por lo general se suele dar bastante en los grupos técnicos dónde todos están para aportar lo que saben y o sumar experiencia”, agrega un Ramero.

Contacto: Instagram @rameros_arg

Renault Classic Buenos Aires

RCBA nació en 2017 bajo la premisa de reunir en un mismo espacio vehículos de las marcas IKA, IKA-RENAULT y RENAULT

RCBA nace en 2017 bajo la premisa de reunir en un mismo espacio vehículos de las marcas IKA, IKA-RENAULT y RENAULT conservados o restaurados respetando sus características de origen.

El objetivo siempre es celebrar un evento de carácter anual donde se puedan reunir los mejores vehículos de las marcas anteriormente nombradas integrando a clubes de la marca y a usuarios particulares.

Este club, que tiene 650 socios en la actualidad, realiza reuniones, viajes, carreras de Regularidad (en pista y en ruta), charlas técnicas. a su vez participan en producciones audiovisuales y le dan mucha importancia a la divulgación de la historia de la marca.

Este club, que tiene 650 socios en la actualidad, realiza reuniones, viajes, carreras de regularidad

Quienes llevan adelante este club, destacan que detrás de cada vehículo hay una persona que viene a compartir sus más profundos sentimientos, generalmente los modelos que nos acompañan son unidades que fueron (o emulan serlo) de los padres, tíos, abuelos.

Fangio un emblema de la marca

“Muchos de los socios traen los mejores recuerdos de la niñez al presente, es esa carga emocional la encargada de hacer mágico cada una de nuestros encuentros”, detalla Daniel Monzón, uno de sus socios.

@jeep_argentinos

Jeep, una belleza por donde se lo mire

Así, con un arroba, se lleva el nombre uno de los principales clubs de Jeep en Argentina. Es que la tendencia de crear club no pertenece solo a aquellos que acusan algunas canas y experiencia. Gaspar Sosa tiene 19 años y al club lo creó el 7 de abril del 2018.

Tenía solo 15 años cuando este joven se compró un Jeep con sus ahorros. “Ese mismo año, en 2018, fui a un encuentro de Jeep en Olavarría y empecé a sacar fotos, videos y no sabía dónde compartirlo para que las personas que disfrutaron el evento puedan apreciar las fotos. Así que inicie la página de Instagram para subir contenido exclusivamente de Jeep”, cuenta orgulloso Gaspar.

Al joven comenzaron a llegarle mensajes de Jeeperos de toda la Argentina, quienes querían que él les subiera la foto de los Jeep. El día de hoy, este club virtual cuenta con más de 10.250 personas. “ ¡Nunca imaginé que íbamos a hacer más de 10k en Instagram! Al pasar de los años conocí un montón de Jeeperos de toda la Argentina, fuimos uniendo el grupo y ayudándonos unos con otros”, dice Gaspar.

“¡Nunca imaginé que íbamos a hacer más de 10k en Instagram! Al pasar de los años conocí un montón de Jeeperos de toda la Argentina, fuimos uniendo el grupo y ayudándonos unos con otros”, dice Gaspar, quien maneja la cuenta del club de Jeep en Argentina

Entre las actividades que realizan, se destacan subirle a las personas su Jeep a la página, vender los repuestos, vender sus Jeep e ir a cubrir encuentro de localidades, sacando fotos, videos y haciendo entrevistas.

“Ahora vamos a tratar de hacer un encuentro nacional. No pude hacerlo antes por la pandemia”, se emociona Gaspar. “Si aman a los clásicos y tienen la posibilidad de comprar uno Jeep, ¡anímense! No escuchen tanto al otro, te van a decir cosas negativas “¿ese catango te vas a comprar?”, “no lo armás más”, “vas a perder mucho tiempo y plata”... Hagan lo que les gusta y no lo que le dicen que tienen que hacer”, suelta este fanático de los Jeep.

Y agrega: “Lo que sí, antes de meterse con un clásico, hay que tener en cuenta que son autos viejos, que ya tienen sus años y siempre hay que andar haciéndole algo. Algunas veces la cosas no pueden salir del todo bien, pero al fin y a cabo, mirás tu clásico y decís: ´Esto lo hice yo´, con sacrificio, amor, en mi caso, con apoyo de mis viejos”.

Gaspar y su Jeep

Gaspar cierra con una frase que quizás represente a los fanáticos de todas las marcas, una declaración de principios que sabe más de emociones y no tanto de argumentaciones pensadas sobre el amor por los autos: “Cuando te subís, das arranque y agarrás el volante... ¡esa sonrisa no te la saca nadie!”.

Contacto: Instagram: @jeep_argentinos

