Nintendo ha anunciado el estreno de ‘Super Mario Bros Animated Film’ para diciembre de 2022

El anuncio fue emitido a través del Nintendo Direct en el que Illumination Studios y la casa Nintendo, dieron a conocer el lanzamiento de una nueva película de ‘Super Mario Bros’ que llegará a las salas de cine a finales de 2022.

Los actores que prestaran sus voces para los personajes animados ya fueron seleccionados, entre los que se encuentran Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day será Luigi, Jack Black estará en la voz de Bowser y Keegan-Michael Key será el encargado de darle vida a Toad.

Tomado de Twitter @NintendoAmerica

Luego de media hora de actualizaciones y estrenos para la Nintendo Switch, el diseñador y productor de videojuegos japonés ha acaparado las pantallas para dar los últimos anuncios sobre la película del hombrecito de gorro rojo que siempre salvará a su amada princesa y esta oportunidad, los amantes del tradicional juego podrán verlo tomar vida para unirse a sus aventuras en la gran pantalla.

Pese a que la película ya está en marcha, lo que sorprendió a los seguidores del Nintendo Direct fue el anuncio hecho en un evento en el que muchos esperan grandes anuncios en las actualizaciones como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Leyendas Pokemón: Arceus, entre otros.

Tomado de Twitter @NintendoAmerica

Cabe destacar que al reparto de la esperada película animada, se unen Seth Rogen que prestará su voz para Donkey Kong, Fred Armisten como Cranky Kong, Kevin Michael Richarson como Kamek, Sebastián Maniscalco será Spike y una sorpresa muy especial con un cameo de Charles Martinet.

Entre las noticias que se dieron durante la transmisión del evento geek, se conoció que Universal Pictures se encargará de hacer el lanzamiento de la película el 21 de diciembre de 2022, así lo dio a conocer Shuntaro Furukawa, director y presidente de la compañía de videojuegos Nintendo.

El fundador y director ejecutivo de Illumination y director externo de Nintendo, Chris Meledandri, dijo:

“Mario y Luigi son dos de los héroes más queridos de toda la cultura popular, y nos sentimos honrados de tener la oportunidad única de trabajar tan estrechamente con Shigeru Miyamoto y el equipo ampliamente imaginativo de Nintendo para dar vida a estos personajes en una película animada, a diferencia de cualquier película que Illumination haya hecho hasta la fecha”.

La entrega será producida por Chris Meledandri y el creador del personaje, Shigeru Miyamoto, quien dijo que la película permitirá a toda la audiencia disfrutarla, conozcan o no el videojuego. Aludió a que la producción es constructiva y va muy bien, pidiendo de paso a los fans paciencia para su estreno en la pantalla grande.

La dirección correrá a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes previamente han colaborado en la serie animada de Teen Titans Go! El guionista encargado de la historia será Matthew Fogel, quien hizo la segunda parte de The LEGO Movie y que escribirá el próximo filme de Los Minions “El Surgimiento de Gru”.

El personaje de Mario apareció por primera vez en 1981 dentro del videojuego Donkey Kong y desde entonces la franquicia ha vendido más de 500 millones de copias de sus juegos, con las que se ha convertido en la marca más exitosa de la historia de los videojuegos. Entre los productos de la saga del fontanero, se han incluido títulos como “Mario Kart” y “Mario Party”, diferentes comics, novelas y un día conmemorativo el 10 de marzo.

