Las 16 mejores hamburgueserías de Buenos Aires para hacer take away

Con un medallón de queso, la hamburguesa de Burgertify

El origen de la celebración es incierto, ya que existen distintas versiones al respecto: hay registros que indican que la designación de la fecha refiere al momento en que se comenzaron a elaborar los característicos panes redondos de esta obra de arte gastronómica, en Hamburgo, Alemania. Por otro lado, hay quienes dicen que fue precisamente el 28 de mayo de 1900 que Louis Lassen, un inmigrante alemán residente en Estados Unidos, sirvió la primera hamburguesa en su restaurante como una suerte de azar, entre otras teorías.

Según una encuesta que realizaron desde la aplicación Rappi, a la hora de elegir el tipo de hamburguesa, 7 de cada 10 argentinos elige la completa mientras que un 21% prefiere simple con queso. Le sigue un 7% que prefiere la opción vegetariana y un 2% que opta por hamburguesas sin tacc. Sobre esto, la mayoría de los encuestados (76%) coincide en que la oferta de hamburguesas vegetarianas evolucionó en el último tiempo, lo que acompaña la tendencia de crecimiento en los pedidos de este tipo que aumentaron un 156%, comparando 2020 con lo que va del 2021.

Infobae propone un recorrido hamburguesero para este día especial para hacer take away o pedir delivery de las mejores casas de hamburguesas y probar los mejores sabores que tienen para ofrecer.

Dean & Dennys

Con la modalidad de take away y delivery a través de aplicaciones, la tradicional hamburguesería artesanal Dean & Dennys no quiso quedarse con las puertas cerradas durante la pandemia y, en el Día de la Hamburguesa, una de las más elegidas por los Argentinos propone en su podio las siguientes:

En el top 3 de esta hamburguesería están: “Dean Bacon Doble”, hamburguesa doble medallón de carne, queso cheddar doble, panceta crocante, barbacoa, cebolla morada y salsa Dennys; “Dean Burger Doble”, hamburguesa de carne doble, queso cheddar doble, lechuga tomate y salsa dennys; “Super Dean”, hamburguesa doble XL con doble cheddar, pepinillos, cebolla, lechuga y salsa dennys; y la “Mush Burger”, hamburguesa de portobellos y champignones, rellenos de queso con lechuga, tomate y salsa dennys.

¿Dónde? Monroe 5211, Villa Urquiza (Dean and Dennys express).

Bonbour

La “Harlem Burger” , una de las más pedidas

Las hamburguesas de bourbon se caracterizan por un blend de carnes muy cuidado, tapa de asado y roast beef con un porcentaje graso justo para realizar una hamburguesa de 180 grs jugosa y de gran sabor, el pan de increíble suavidad y esponjosidad es otro de los puntos altos. Bourbon abrió sus puertas en el año 2016 en el barrio de Villa Ballester, y desde entonces se hizo un clásico de la zona. Actualmente tienen take away de 12 a 18 y delivery hasta las 23 hs.

Su top tres está compuesto por: “Bacon Burger”, con mostaza a la miel, cebolla morada, pepinos agridulces, panceta, cheddar y huevo frito; la “Harlem Burger”, con mayonesa de romero, tomates confitados, queso emmental y cebolla caramelizada; y la “Veggie Burger”, con quinoa blanca, sofrito de verduras, quinoa roja crocante, mayonesa de cilantro, rúcula, tomate confitado, cebolla morada.

¿Dónde? Buenos Aires 4999, Villa Ballester.

Lowell’s

Ubicados en San Isidro Tigre y Belgrano tienen opciones con sus panes de papa gratinados

Esta hamburguesería y cervecería está en Tigre, San Isidro y Belgrano (dentro del Mercado Belgrano) durante estos días están tomando pedido a través de sus teléfonos de WhatsApp o también por las aplicaciones de Pedidos Ya y Rappi.

En el podio de las hamburguesas están: “BBQ” con doble medallón de carne de 140 g con queso cheddar, panceta ahumada, aro de cebolla frito, alioli y salsa barbacoa en pan de hamburguesa con queso gratinado; “Lowells” con doble medallón de carne de 140 g con queso azul, cebolla caramelizada y rúcula en pan de hamburguesa con queso gratinado; “Oklahoma Onion Cheeseburger”, medallón de carne de 185 g con queso cheddar, cebolla asada en cocción con la carne al estilo “oklahoma”, cebolla crispy frita en pan de papa; y “Veggie”, medallón de fainá con champignones y verdeo salteados a la plancha, morrón asado, rúcula y alioli en pan de hamburguesa con queso gratinado.

¿Dónde? Primera Junta 1091, San Isidro.

La Birra Bar

Una de las favoritas de los argentinos

Una de las más famosas por sus hamburguesas acompañadas por buenas cervezas, pese a las restricciones, en sus sucursales cuentan con la modalidad del take away y delivery en las apps.

Dentro de su top tres están: “Milwaukee” con doble medallón de carne con queso, cebolla en cocción prolongada con vino blanco, jugo de carne y manteca pomada que se va derritiendo mientras la comés; “Tasty” con doble medallón queso, cebolla, pepinos, panceta, cebolla crocante y salsa secreta; “Criolla” con medallón carne, cebollas, morrón y tomate en cocción con una provoleta con orégano arriba. Todas las hamburguesas se pueden hacer con medallón vegetariano a base de arroz, lentejas y vegetales al vapor.

¿Dónde? Carlos Calvo 4317, Boedo.

Growlers

Tres carnes, tres quesos, una de las más pedidas

Growlers es el famoso bar de cervezas artesanales con un espíritu callejero y artístico que cuenta con cuatro sucursales, en Belgrano, Palermo, Recoleta y Caballito. Se pueden hacer pedidos por teléfono al WhatsApp (de cada sucursal) si son de los barrios mencionados anteriormente, o toman pedidos por la plataforma de Rappi para otros barrios.

El top 3 de Growlers está formado por: “La Doble Smashed Burger Cheddar” con dos medallones de carne vacuna (blend especial de la casa) cocidos bajo la técnica “smashed”, bacon crocante, cebolla crispy y cheddar fundido; “La Doble Smashed Queso Azul” dos medallones de carne vacuna cocidos bajo la técnica “smashed”, cebollas asadas bourbon, pesto de rúcula, maní tostado y pepinitos agridulces y “La Burger Vegeta”, un medallón de lentejas, puerros y zanahoria con queso mozzarella grillado, una salsa de berenjenas ahumadas y rúcula fresca.

¿Dónde? Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

Burgertify

Con aros de cebolla, una de las pedidas por los clientes

En esta hamburguesería de Palermo con estilo 8-bit tienen hamburguesas para todos los gustos. Se puede hacer tanto take away como pedir mediante las aplicaciones de delivery para comerlas en tu casa.

En el top 3 de Burgertify están: “Donkey Donut”, los panes son dos donas glaseadas, doble carne, doble queso cheddar y doble panceta; “BFG-9000”, doble carne, doble cheddar, panceta, cuadrado de mozzarella frito y salsa marinara y la tercera, “Trifuerza”, triple carne, triple panceta, triple cheddar, cebolla crispy o grillada, huevo frito, salsa BBQ Jack Daniel`s y pan hecho en casa.

¿Dónde? Costa Rica 5827, Palermo.

Kevin Bacon

Kevin Bacon, ahora también está en el mercado soho

Con sus hamburgueserías funcionando con modalidad de take away en Palermo y Don Torcuato para los vecinos que vivan por la zona y las aplicaciones de delivery de comidas adheridas a su restaurante, Kevin Bacon presenta su top tres incluida su versión vegetariana.

Entre sus destacadas en la hamburguesería están: “Kevin Bacon” con doble medallón de carne de 110 g, lechuga capuchina la crujiente estilo mac, pepinillos, queso cheddar y la salsa secreta de la casa que tiene características de la salsa “stacker”; “Kevin vegeta 3.0 di caprio love”, 100 % vegana con mayonesa vegana, cebolla crispy , tomates, pepinillos, pesto fresco de perejil y toques de albahaca; “Big Kevin”, doble medallón de carne con salsa big mac o Thousand Islands, lechuga capuchina la crujiente estilo mac , pepinillos y queso cheddar. Ahora también tienen exclusivas del Mercado Soho como por ejemplo: la “Kevin Mercado”, de 220 g de carne, queso cheddar, queso provolone, salsa criolla y alioli o también la “Fried Onion”, con doble smash burger, cebolla a la plancha y queso cheddar.

¿Dónde? Armenia 1744, Mercado Soho, Palermo.

Vegan Fox

Todos sus medallones son veganos de "notco"

El nuevo fast good vegano 100% plant based, ofrece diversas opciones para celebrar y degustar en el Día Internacional de la Hamburguesa. Con una amplia variedad de cocciones y procesos que elevan sus platos para así lograr que la gente lo elija por sobre las alternativas tradicionales; sobresalen las hamburguesas: Vegmac (doble smash not burger, doble cheddar, pepinillos, lechuga y salsa mil islas), Fox and sweet (doble smash not burger, pinceladas con tabasco Chipotle, doble cheddar, ananá, cebolla caramelizada, rúcula y alioli), Foxin Foxout (doble smash not burger en cocción con mostaza americana, doble cheddar, cebolla, tomate, lechuga y salsa spread), Crispy (doble smash not burger, doble cheddar, salsa BBQ Jack Daniels y cebolla crispy), Classic Fox (doble smash not burger, ketchup, not mayo, lechuga, cebolla morada, tomate y pepinillos), Fried not Onion (doble smash not burger con cebolla a la plancha y triple cheddar) y Foxinesa (not burger empanizada y frita, lechuga, tomate, cebolla morada y alioli). Las burgers pueden estar acompañadas por papas fritas.

Todos estos productos son creados con energías limpias en sus cocinas y son envasados bajo un estricto y minucioso proceso en un packaging 100% sustentable que preserva el medio ambiente, otorgándole un plus de eficiencia y empatía hacia la conservación del planeta. Los pedidos pueden realizarse a través del servicio de take away o delivery con la plataforma Rappi.

¿Dónde? Gorriti 5213, Palermo.

Deniro Hamburguesería

Deniro tiene sus hamburguesas con medallones de entraña

Fueron innovadores al realizar las primeras hamburguesas con entraña. Usan ingredientes desde queso fontina hasta burrata. En tiempos de pandemia, sus locales permanecen cerrados, pero cuentan con delivery propio y están en Rappi. Para los vecinos que estén cerca de la hamburguesería pueden hacer su pedido vía WhatsApp (consultando el teléfono en las redes sociales) y haciendo take away por el local más cercano.

En Día de la Hamburguesa, en el top 3 de Deniro están: “Caprichosa”, con doble hamburguesa, doble cheddar, doble panceta, cebolla caramelizada y ketchup deniro; “Costanera”, con queso dambo, huevo a la plancha, jamón cocido, cebolla a la plancha y mayonesa de oliva; y la “Parrillera” con queso provoleta con chimichurri, morcilla, morrón a la plancha, cebolla roja y ketchup ahumado.

¿Dónde? 11 de Septiembre 2488, Belgrano.

Club de la Birra

El pan con queso gratinado por arriba, un destacado de El Club de la Birra

Club de la Birra es mucho más que una cervecería. Con su primer local ubicado en el barrio de Caballito utilizan insumos de primera calidad y no venden nada congelado. Se destaca pan casero, las papas naturales y un blend de carne único. Abren todos los días y el local con todas sus mesas comunales invita a ir de a varios amigos. Ahora tienen la opción de delivery y take away.

Su top 3 arranca con la Big Club, con doble carne, doble cheddar, doble panceta, cebolla crispy y bastones de mozzarella! Además el pan de esta burger tiene parmesano. La segunda es la Americana con cheddar, panceta, pepinillos y salsa barbacoa casera. Simple pero con un sabor único. El podio lo completan las burgers edición limitada como el homenaje a la Oklahoma, una burger famosa en USA usando la técnica smash y fundiendo cebolla encima de la carne.

¿Dónde? Av Pedro Goyena 60, Caballito.

Carne Hamburguesería

La hambruguesa completa de Carne, el restaurante fast food de Mauro Colagreco

Carne es del chef argentino Mauro Colagreco. “Debe hacerse a partir de los mejores ingredientes de origen local, cocinados con maestría”, dijo el ganador de tres estrellas Michelin con su restaurante Mirazur en Francia.

El top 3 de las hamburguesas: “Hamburguesa completa” con pan, carne, lechuga, tomate, cebolla morada, panceta, queso, huevo y pepinillos; “Hamburguesa con hongos”, con pan, carne, hongos portobello, cebolla asada, tomate y queso cuartirolo; y la versión vegetariana, de portobello a la plancha, tapenade de tomates, lechuga morada, queso halloumi grillado y pan de cúrcuma.

¿Dónde? Av. del Libertador 2417, Olivos.

Hierbabuena Vegan

En el barrio de San Telmo también hay opciones veganas

En la avenida Caseros, en el pintoresco barrio de San Telmo, desde hace unos meses los fanáticos de la movida 100% plant-based tienen un nuevo espacio para festejar a la reina del “fast good orgánico”. Se trata de Hierbabuena Vegan, la primera hamburguesería vegana de Buenos Aires. Su carta está comandada por 10 variedades de burgers, elaboradas de forma artesanal, con vegetales orgánicos certificados, libres de agrotóxicos y pesticidas.

Entre panes de estilo brioche proponen: la Porto Burger (hamburguesa de hongos, queso de cajú, mayonesa de trufa, pickles de cebolla morada y espinada orgánica); Crispy Plant Burger (hamburguesa de garbanzo crispy, cebolla caramelizada, queso cheddar, hierbabuena dressing y panceta); Tokyo Burger (hamburguesa de porotos aduki y cereales, coleslaw, manteca de maní, muzzarella vegan, hierbabuena dressing y salsa de soja); Curry Up! Burger (hamburguesa de coliflor y curry, queso cheddar, berenjena frita, mayonesa de berenjena ahumada y kale orgánico); y la Le Frenchy Burger (hamburguesa de soja orgánica y remolacha, muzzarella vegan, cebolla crispy, mostaza tipo dijón, aioli de ajo negro orgánico y lechuga), entre otras opciones.

Se podrán aprovechar de 12 a 23 hs para take away y delivery con pedidos al WhatsApp (011)4096-8968.

¿Dónde? Av. Caseros 466, San Telmo.

Tierra de Nadie

Una de las burgas de TDN

Un restaurante en Caballito de hamburguesas con carne seleccionada con aderezos caseros, TDN usa para todas sus cocciones grill a quebracho colorado. Tienen delivery gratis propio en un radio de 1 km y quienes quieran pero vivan más lejos, se cobra un excedente. Toman pedidos por WhatsApp al 11 31803629 para hacer take away para quienes vivan por la zona.

Dentro del top 3 de las hamburguesas de TDN están: “Bourbon Cheeseburger”, doble carne de 100 g en pan de campo con queso danbo a la plancha, queso cheddar, cebolla crispy y aderezo a base de barbacoa casera y reducción de whisky americano; “DCDQ” (doble carne, doble queso), doble carne de 100 g en pan de hamburguesa casero, triple cheddar, panceta y pepinos agridulces; “Queso Dape” triple carne de 100 g con queso lincoln, mozzarella ahumada y provoleta al orégano. Y la opción vegetariana, doble hamburguesa de quinoa, vegetales salteados, queso brie, lechuga y mayonesa de morrones asados. Todas las hamburguesas se sirven acompañadas con papas fritas naturales.

¿Dónde? Avellaneda 588, Caballito.

Big Pons

Doble medallón y doble cheddar, un clásico

La hamburguesería Big Pons empezó en Chasqui, en un club en Pacheco donde solo la gente podía ir con reserva. Empezó a crecer y se expandió. Los expertos de la casa cuentan con 7 canillas con diferentes estilos de cerveza artesanal de Holy Cow y cada hamburguesa con su maridaje recomendado. Se puede hacer take away por todas sus sucursales de 12 a 23 o pedir mediante la aplicación de pedidos ya.

En el top 3 de Pons está la “HDP” con doble medallón de 160gr, doble cheddar y manteca secreta; la “Big Pons” con doble medallón, doble cheddar, bacon, cebolla crispy y aderezo big pons; y la “Sweet Onion” con medallón de 160gr, doble cheddar, bacon y cebolla caramelizada. Todavía en Pons no tienen en su menú opción vegetariana.

¿Dónde? Boulevard del Mirador 430, Nordelta.

Lado V

Todas sus hamburguesas son a base de plantas

Lado V, el primer local de Street Food 100% Plant Based que desembarcó en el corazón de Palermo a solo media cuadra de la Plaza Cortázar, invita a disfrutar tentadoras preparaciones de origen vegetal en un espacio de ambientación moderna, llamativa y cargado de música.

Su carta sugiere variedad de preparaciones distintivas del street food y, para festejar a lo grande el Día de la Hamburguesa, Lado V cuenta con el suculento sabor de las “Not-Burgers” con medallones 100% Plant Based en 5 variedades y listas para probar, como la #2 que combina guacamole, tomate, plátano frito, pickles de cebolla morada, kimchi mayo y cilantro; la #3 con purple asianslow, pickles de pepino, bbq coreana, sésamo y kimchi mayo; la #4 tiene un medallón, hongos a la plancha, kétchup de hongos, cebolla crispy, rúcula y not mayo; o la #5 se compone de un medallón, queso vegano, vegetales a la plancha, salsa romesco, rúcula y alioli.

¿Dónde? Honduras 4969, Palermo, Caba.

Aloha

Una de las destacadas de Aloha

En Aloha tienen como finalidad apuntar a que sus hamburguesas sean “monstruosas” y no a las simples con ingredientes sencillos. Actualmente tienen take away y delivery propio.

Dentro de sus destacadas están “La Bestia” con doble carnes, cebolla crispy, barbacoa, cheddar y vacío desmenuzado y su tercera opción; y la “Onion butter doble” con queso cheddar, queso tybo, manteca y cebolla salteada.

¿Dónde? Av. Chiclana 3299, Parque Patricios.

Bonus track, especial veggie

NotCo, surge a partir de un grupo de personas que se juntó para realizarse esta pregunta: ¿por qué no podemos hacer los productos que tanto disfrutamos pero de una manera más sustentable y amigable con el planeta?

De esta manera nació la NotBurger. Hecha 100% a base de plantas y con menor impacto ambiental (en la producción de cada una se ahorra 1.690 litros de agua!) En este día para celebrar la hamburguesa, NotCo nos propone probar una de sus variedades, en alguno de los restaurantes que están presentes. Podes encontrar esta y muchas NotBurgers más en notburger.notco.com.ar. Hay promociones de hasta 30 % off hasta el viernes en las distintas hamburgueserías aliadas.

- NotKevin (Kevin Bacon): doble NotBurger, muzarella vegana, tomate, pepinillos, cebolla morada y alioli vegano.

- NotClub (club de la birra): doble NotBurger, lechuga, tomate, muzarella vegana, cebolla crispy, alioli de morrones y pan vegano.

- NotCheeseburger (Lowells): doble not burger, queso a base de almendras, lechuga, Notmayo y pan apto para veganos

- NotWilli (Williamsburg): pan negro, NotBurger, pepino, Not Mayo, lechuga capuchina, tomate, un toque de cebolla crispy y queso vegano.

- NotYoshi (Burgetify): 2 NotBurgers, mayonesa de verdeo, cebolla crispy, guacamole y pico de gallo

- Notb54 cheese: pan de papa, lechuga, tomate, cebolla, salsa cheddar vegano, NotMayo.

- Vegan fox

- Sorry Not Sorry Burger (Growlers):: doble NotBurger, provoleta vegan, cebollas asadas, NotMayo de Chipotle Ahumada.

- Lado V.

- Cervelar: pan vegano, coleslaw con NotMayo, tomate, medallón con nuestra NotBurger, queso vegano

SEGUIR LEYENDO: