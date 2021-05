Inspirada en los sueños y el pensamiento del cambio: lo nuevo de la diseñadora Maureene Dinar

La producción de la nueva colección de Maureene Dinar

El año pasado, la diseñadora Maureene Dinar no pudo presentar su colección de invierno y, en una charla pasada con Infobae, contó lo que le pasó: “ Tenía todo programado para hacer el 22 de marzo, estaba lista para hacer la campaña, el fotógrafo, la agencia de modelos, el desfile programado para abril. Pero me di cuenta de que el coronavirus estaba avanzando y tomé la iniciativa de hacer un parate el 9 de ese mes, y poco después llegó también la cuarentena”.

Dinar contó que a esa colección la había diseñado con mucha energía, pero supo que no la iba a poder presentar y, mucho menos, realizar un desfile, dado que “todos los eventos se apagaron”.

Sin embargo, esos sentimientos de incertidumbre acabaron cuando pudo hacer su colección de verano “Back to Life”. Allí, fusionó todas sus líneas (alta costura, couture, prêt couture y urbano) y, se reinició con esperanza y creatividad, buscando luz en las prendas para una armar una colección dinámica cómoda, fresca y cuidada. Esa fue una colección de verano glamorosa, práctica, joven, simple, pero sin perder el espíritu del arte de cada prenda.

Saco esmoquin y pantalón chupin en negro, un conjunto que no puede faltar

Ahora, tocó el turno del invierno 2021, a la que llamó Dreams 2021, como parte de los cambios que se atravesaron a lo largo de los dos últimos años: anhelos postergados, cumpleaños, bodas y eventos sin celebrar, viajes sin realizar y sueños sin poder cumplir . “Todo eso me llenó de nostalgia y así nació Dreams, una colección que hace que siga haciendo soñar y que no perdamos la fe ni los sueños”.

Cuenta la diseñadora, que ya lleva más de 40 años en la industria generando prendas creativas, que esta esta nueva temporada expone los nuevos conceptos de la moda, dando soltura al diseño pero, también, a la comodidad, proponiendo una silueta de diseño, que va de la cabeza hasta los pies. También es una propuesta que muestra el maridaje de looks glamourosos junto con un calzado más urbano, tal como pueden ser los borcegos, sin dejar que pierdan el glam.

Camperas, bombers, shorts y pantalones con pata de elefante, estilos para todos los gustos

Movediza e imparable, Dinar presenta siempre diferentes propuestas para sumar. Dreams tiene toda la inspiración de una diseñadora que, durante años, llevó innovación al mundo de la moda.

“Sueños es para soñar. Dreams donde todo está permitido. Sueños para jugar. Sueños para volar. Dreams para vivir y disfrutar de la vida en toda su expresión. Sueños para proyectar. Dreams para ser solo uno mismo”, comenta orgullosa de sobre el significado.

Los mini vestidos son protagonistas de esta nueva colección

Para este nuevo invierno, se avecinan cambios y propuestas innovadoras. Mucho color negro en la cápsula de presentación, con paillettes, camperas bordadas y pintadas a mano, así como detalles de plumas. El color rojo no pierde protagonismo, el maíz, el verde militar, el bordó, el rosa viejo, el crudo y el blanco son otros clásicos que tampoco pasan de moda. “Todos son colores variados; la única regla es mantener la calidad”.

Dinar dice que hoy la inspiración le genera otro tipo de adrenalina: “Buscar los géneros, sentir que cada prenda tenga utilidad, que pueda ser, además, práctica y ponible, y seguir soñando junto a la colección para sentir que uno está vivo. Me encanta crear y mi trabajo”.

Los borcegos fusionan lo glamoroso y lo casual

Pero eso no es todo. Desde el año pasado, la creativa, además de hacer desfiles, presenta fashion films para mostrar de otra manera sus colecciones. “Lo tomo como desafío para ponerme a prueba. Siempre se puede más y me encantó, de alguna manera, ya que te sentís cineasta de tu propia película o clip comunicando algo; desde chica siempre me gustó; cuando empecé a diseñar, crear y ser la directora de mi propio clip junto al camarógrafo y fotógrafo”.

