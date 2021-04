Día Internacional del Malbec: 20 recomendaciones para brindar en su honor

Este año se celebra la undécima edición del Malbec World Day (Shutterstock)

Desde 2011 se festeja el 17 de abril como el Día Internacional del Malbec. Esta iniciativa de marketing se ha convertido, con el paso de los años, en la acción anual más importante de promoción global del vino argentino, de la mano del Malbec, el varietal más exportado de Argentina (128.828.560 litros en 2020). Con su amplia gama de estilos, el mejor vino nacional afianza su posicionamiento mundial, con presencia en 119 países.

Son muchas las claves del éxito de la variedad argentina más elegida en el mundo, empezando por su historia, que no nació de una planificación, sino que pasó en el lugar, alimentada por generaciones y generaciones de viticultores que la replantaron, la mejoraron y la expandieron. Ese Malbec antiguo, seleccionado y mejorado por gente que no miraba al mercado, porque el vino cumplía otro rol social, demuestra una adaptación maravillosa a los diferentes terruños argentinos, desde el norte hasta Patagonia. Así se convirtió naturalmente en una cepa fuertemente vinculada al lugar, y el vino es diversidad por definición, que nace en un lugar gracias a su gente cada año.

Sin dudas, el Malbec es el mejor vehículo para expresar paisajes porque gracias a su transparencia es capaz de tomar distintas formas (estilos) dependiendo del lugar del cual provienen las uvas. Por eso cada vez es más claro cuando se habla de terruños (zonas, pueblos, viñedos, parcelas) a través del Malbec, tal como sucede con el Pinot Noir en la Borgoña, con el Nebbiolo en el Piamonte o con el Sangiovese en la Toscana. Por suerte, el boom actual del Malbec no altera el orden en el que sucedieron los acontecimientos, y su evolución está respaldada por la historia.

Para lograr ampliar su posicionamiento hay que seguir desarrollando una mayor gama de estilos, desde los rosados del año y tintos jóvenes, hasta los exponentes complejos pensados para larga guarda. “Este año, desde Wines of Argentina renovamos nuestro compromiso con el Malbec Argentino colocando a su amplia gama de estilos en el centro del brindis mundial. Nuestra industria alcanzó tal grado de madurez y confianza que abrió paso a un universo de Malbec argentinos muy diferentes y únicos a la vez, que reflejan lo mejor de cada terroir y mantienen su calidad reconocida mundialmente. Evolucionamos buscando nuestra mejor versión y esto llevó a que el mundo conozca más de nosotros, de nuestras riquezas naturales y de nuestra cultura, a tal punto de lograr asociar al país con el varietal. Esto nos llena de orgullo y es un logro conjunto de toda la industria”, indicó Maximiliano Hernández Toso, presidente de Wines of Argentina.

El Malbec es, por excelencia, el gran vino argentino (Shutterstock)

Con 45.657 hectáreas, el Malbec es la cepa más cultivada del país, su producción marcó un incremento del 52% desde 2010 y, según datos del INV, es la variedad de mayor producción a nivel nacional con 3.721.290 quintales en 2020, representando el 39.96% del total de tintas elaboradas. Mendoza mantiene su liderazgo en la producción nacional de Malbec con 3.195.129 quintales (85,86% del total de tintas elaboradas) y a ella le siguen San Juan con 246.806 quintales (6,63%), Salta con 122.384 quintales (3,29%) y La Rioja con 65.677 quintales (1,76%).

En lo que refiere al mercado externo, el 45,87% del total exportado es sólo Malbec y 119 países recibieron al menos un envío de Malbec durante 2020. El año pasado, se exportaron para todas las categorías 128.828.560 litros, lo que equivale a USD 373.037.216, posicionando al Malbec Argentino como el varietal más exportado del país.

El Malbec World Day se celebró por primera vez el 17 de abril del 2011 por iniciativa de Wines of Argentina, y sus once ediciones hablan del éxito comercial del Malbec Argentino, su permanencia como la variedad argentina preferida en el mundo y el mayor conocimiento de su amplia gama de estilos. “Con la pandemia, los dos cambios más importantes en la vida de las personas fueron sus entornos de trabajo y el tiempo que tienen disponible para interactuar con el contenido de una marca. Teniendo en cuenta esto, nos centramos en comunicar los mensajes del vino argentino más relevantes y en distribuirlos en formatos que puedan ser consumidos de la forma más sencilla posible por nuestras audiencias internacionales”, sostuvo Magdalena Pesce, Gerenta General de Wines of Argentina.

Para continuar creciendo, el Malbec también necesita del consumidor argentino para que lo legitime como su mejor exponente vínico, sirviéndolo y compartiéndolo cada vez más en sus mesas. Sin dudas, es el vino nacional más elaborado y también el más destacado, con etiquetas sobresalientes en todos los segmentos de calidad y precio, y ofreciendo una diversidad de estilos única.

20 Malbec que reflejan su origen para brindar por su día

Dos Cauces Malbec 2019

Finca Bandini, Las Compuertas, Luján de Cuyo ($900)

Este Malbec puro, elaborado en huevo de concreto y sin paso por madera, refleja el espíritu de la casa y del lugar. Con una agradable y evidente fuerza de frutas rojas, trago fresco y con cierto agarre. De paladar franco y vivaz, limpio, con buen cuerpo y una profundidad expresiva. Beber entre 2021 y 2022.

Puntos: 90

El Esteco Blend de Extremos Malbec-Malbec 2018

Bodega El Esteco, Altos Valles Calchaquíes ($1093)

Combinando uvas de Chañar Punco y Cafayate se logra este Malbec casi goloso, con volumen y frescura integrada. Se sienten los tostados justos de la madera, y domina siempre la fruta con apenas algo de especias frescas. De trago expresivo y amable, bien logrado, directo, pero con una vuelta de rosca. Un vino que expresa muy bien al varietal con carácter de lugar, con fuerza equilibrada. Beber entre 2021 y 2022.

Puntos: 90

Trapiche Perfiles Textura Fina Malbec 2018

Bodega Trapiche, Agrelo, Luján de Cuyo ($1100)

La segunda cosecha de este Malbec confirma su carácter de lugar, ya que los suelos de textura fina de donde provienen las uvas permiten una excelente retención de agua y drenaje, logrando que las raíces de las plantas lleguen a ser mucho más autosuficientes. Eso explica su suavidad general, de aromas bien a Malbec, directo y frutal. Paladar fluido con cierta consistencia, la fruta y la madera se sienten junto con especias frescas. Paso mordiente y algo cálido que remite al lugar. De buen volumen, se mantiene joven. Beber entre 2021 y 2023.

Puntos: 90

Kaiken Ultra Malbec 2018

Bodega Kaiken, Valle de Uco, Mendoza ($1150)

Combinando uvas de Los Chacayes, Altamira y Gualtallary se logra este Malbec que se fue aggiornando con el devenir de las cosechas desde su concepción en 2002. Sin embargo, sigue siendo un Malbec de expresiones equilibradas y que avanza sin mirar las modas. la fruta roja con especias frescas se percibe tanto en nariz como en boca, sus taninos son amables y sobre el final se sienten los tonos ahumados de una crianza adecuada. Es voluptuoso y fresco en su final. Beber entre 2021 y 2023.

Puntos: 90,5

Alfredo Roca Parcelas Originales Malbec 2017

Alfredo Roca, San Rafael, Mendoza ($1210)

Este Malbec nace en una parcela de apenas 2,4 hectáreas, plantadas en 1953. Desde el vamos muestra un buen carácter varietal, para nada evidente. Hay notas de fruta madura con especias secas, aunque algo compacto en sus expresiones. De trago amable y poco profundo, franco y maduro, con leves dejos confitados, y se nota que la madera de la crianza no fue nueva (8 meses en barricas de 2do y 3er uso, 50% americano y 50% francés). Esperar unos minutos que se acomode en la copa. Beber entre 2021 y 2022.

Puntos: 89,5

Fabre Montmayou Gran Reserva Malbec 2017

Fabre Montmayou, Vistalba, Luján de Cuyo ($1360)

Hace algunos años que Juan Bruzzone ya logra transmitir la añada en este Malbec bien argentino, pero con el toque francés propio de la casa. De aromas intensos y equilibrados, con notas de frutos negros con dejos herbales. Hay buena fluidez con agarre y volumen bien equilibrado con el carácter frutal, que se siente por delante, y la crianza que viene por detrás. Con buen potencial para ganar elegancia y complejidad, ya que ahora se lo nota muy joven. Beber entre 2021 y 2024.

Puntos: 91,5

FIN del Mundo Single Vineyard Malbec 2018

Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén ($1500)

Elaborado con uvas de parcelas seleccionadas por el joven enólogo Ricardo Galante, de aromas equilibrados y densos, paladar franco con buen agarre de taninos casi firmes. Voluptuoso, con un carácter de fruta fresca y la madera integrada, se siente algo de frutas negras y hierbas en su consistencia. Con buena tipicidad y carácter de lugar. Beber entre 2021 y 2023.

Puntos: 91

Argento Single Block 1 Paraje Altamira Organic Vineyard Malbec 2018

Bodega Argento, IG Paraje Altamira, Valle de Uco ($1600)

El joven enólogo Juan Pablo Murgia eligió una parcela muy especial para lograr su Malbec top, que por segundo año consecutivo se suma al grupo de los referentes argentinos. De aromas cálidos, con buen volumen y cierta fluidez. Un carácter de frutas rojas bien definido, con los perfumes herbales muy originales que remiten a Paraje Altamira. Aún mantiene cierto agarre que resalta su costado floral y le asegura una gran evolución en botella. Beber entre 2021 y 2025.

Puntos: 92

Luigi Bosca Los Miradores Malbec 2018

Luigi Bosca, Tunuyán, Valle de Uco ($1800)

Malbec de aromas delicados y paladar generoso, amable, con cierta frescura y una fuerza tranquila que habla del Valle de Uco y un viñedo equilibrado. Sus taninos incipientes aportan vivacidad a cada trago, de buen volumen y un carácter de frutas negras, con especias y leves confituras. Sobre el final se sienten sutiles notas de crianza. Beber entre 2021 y 2024.

Puntos: 92

A Lisa Malbec 2020

Bodega Noemia, Alto Valle de Río Negro ($1870)

Para Hans Vinding-Diers este fue su mejor A Lisa, un vino con una personalidad que va más allá del Malbec, con toque de Merlot y Cabernet Franc, 100% biodinámico. Con esta cosecha se recibe de gran vino, dejando de ser el hermano menor del J. Alberto y del Noemia. De aromas intensos a frutas negras frescas, paladar voluptuoso, envolvente y tenso, y trago consistente. Se lo nota joven, pero con equilibrio de vino maduro. A su vez es largo y franco, con texturas vivaces y una frescura integrada. Habla del lugar. Beber entre 2021 y 2025.

Puntos: 92

Terrazas Grand Malbec 2018

Terrazas de los Andes, Mendoza ($2200)

Combinando uvas de tres terruños mendocinos bien diferentes, el enólogo Gonzalo Carrasco logró una vez más un Malbec con personalidad propia. Aromas bien de frutas negras, con buen volumen y especias, también algo de hierbas. Paladar franco y con una potencia bien domada por la frescura. Es un vino generoso y moderno, más classy en nariz, pero bien moderno en boca, con texturas incipientes. Completo y largo. Beber entre 2021 y 2025.

Puntos: 92,5

Flechas de los Andes Gran Malbec 2014

Bodega Flechas de los Andes, Vista Flores, Valle de Uco ($2250)

Para lograr un Gran Malbec como este, además de un buen terruño, de un clima apropiado, de una variedad de alta calidad enológica y de la mano del hacedor, hace falta constancia. Y eso es lo que demuestra Pablo Richardi; enólogo de la bodega desde el inicio; con este Malbec. Porque mantiene un estilo compacto, con cierta concentración y madurez, pero también con frescura y fluidez. Eso resalta su agarre y le otorga un mayor potencial de guarda. Beber entre 2021 y 2024.

Puntos: 91,5

Neelands Rows Selection Malbec 2019

Solocontigo Wines, IG Los Chacayes, Valle de Uco ($2300)

Partida limitada de 1500 botellas de un Malbec muy expresivo. De agradables notas perfumadas y florales. Con buen carácter de frutas de baya, nervio y fuerza. También, leves dejos herbales integrados en su paso amable. De buen cuerpo y muy apoyado en sus texturas de taninos granulosos, llena la boca con cierta profundidad. Paladar franco y buen potencial. Todavía habla de elegancia ni complejidad, pero ya se nota su personalidad, moderna y de lugar. Beber entre 2021 y 2024.

Puntos: 92

Piedra Negra Gran Malbec 2017

François Lurton, Los Chacayes, Valle de Uco ($2450)

Si bien es uno de los referentes del Malbec desde 1999, por su perfil bajo, muchos aún no lo tienen entre sus preferidos. Este 2017 presenta aromas a frutas negras y rojas, paladar franco y envuelto, con la madera muy bien integrada. Es sutil en el final de boca, pero con buen ímpetu, y está pasando por un gran momento. Trago amable, con el agarre justo y cierta complejidad. Beber entre 2020 y 2022.

Puntos: 92,5

Zuccardi Concreto 2018

Zuccardi Valle de Uco, Paraje Altamira ($2450)

De aromas densos y nítidos a frutos negros, con algo vegetal fresco (como de escobajos), con notas de confituras en el paladar, que no significan madurez. De trago amplio pero liviano, muy franco, con notas de dulce de moras y pimienta negra. Trago cálido por la fuerza (14%), directo y muy tomable, con texturas incipientes y apenas secantes que marcan suave su paso, y resaltan su final amargo leve. No es un vino profundo, es más amplio que largo. Se mantiene fiel a su estilo y a su carácter. Beber entre 2020 y 2022.

Puntos: 92,5

D.V. Catena Nicasia Vineyard Malbec 2016

Bodega Catena Zapata, San Carlos, Valle de Uco ($3340)

La personalidad de este vino se reconoce desde sus aromas, integrados y expresivos, fruta roja fresca y dulce con toques herbales, y suaves ahumados. De buen volumen y trago sucroso muy bien equilibrado por la frescura. Carácter de frutas de baya con taninos granulosos finos. De final persistente, con la madera muy amalgamada. Acá habla el lugar, habla la variedad, y también habla el autor. Beber entre 2021 y 2026.

Puntos: 92,5

Laborum de Parcela Finca Alto Río Seco Malbec 2017

El Porvenir de Cafayate, Salta ($2500)

Las uvas provienen de un viñedo que se encuentra al pie de las Sierras de Quilmes, y tiene un suelo con gran cantidad de rocas con aristas y un alto contenido calcáreo. Sus aromas son amables, a frutas más negras que rojas, algo maduras. Paladar bien equilibrado, apenas concentrado, con taninos que marcan su paso. Se lo nota joven y con la madera queriendo integrarse. Es franco y fresco, y con cierta potencia. Hay un mensaje más actual en esta botella, con buen potencial de guarda. Beber entre 2021 y 2023.

Puntos: 90

Alta Vista Single Vineyard Albaneve Malbec 2017

Alta Vista, Campo de los Andes, Valle de Uco ($3300)

No solo es un nuevo Single Vineyard sino el más joven de la línea, y que además muestra una nueva visión de estilo. Porque se trata de un Malbec amplio y fresco, concentrado en sus expresiones, pero no en su cuerpo. Con frutas de baya y dejos herbales, bien rodeados por suaves ahumados de la crianza. Sus taninos finos pero vivaces levantan el final de boca, y le aportan una mayor longevidad en botella. Beber entre 2021 y 2025.

Puntos: 92

Bianchi IV Generación Single Block Malbec 2018

Bodegas Bianchi, Los Chacayes, Valle de Uco ($4500)

Este Malbec irrumpe con personalidad propia y se hace un lugar en la alta gama de la tradicional bodega a fuerza de carácter propio. De aromas intensos a fruta roja fresca con toques herbales. Más moderno que el Particular (San Rafael) y con más cuerpo que el Gran (Valle de Uco). De texturas mordientes finas, buen volumen y cierta vivacidad. Dentro de su estilo actual y energía, su trago es equilibrado y profundo. Beber entre 2021 y 2025.

Puntos: 92,5

Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2016

Pyros Wines, Valle de Pedernal, San Juan ($5000)

Sin dudas, es un Malbec con carácter propio. De aromas expresivos y vivaces, con buena fruta roja y perfumes herbales bien nítidos. De trago fluido y mordiente, con capas de sabores y una textura típica de suelos calcáreos. Para preservar la fuerza y frescura de la fruta, el vino reposa alrededor de un año en barricas roble, pero solo el 20% es nuevo. Y si bien está pasando por un gran momento, demuestra un buen potencial de guarda. Beber entre 2020 y 2024.

Puntos: 93

SEGUIR LEYENDO: