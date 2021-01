La Costa Fashion Experience: en un parque de diversiones de La Lucila del Mar, Jorge Rey presentó su nueva colección

El diseñador Jorge Rey en el cierre del desfile junto a las modelos Alexia Toumikian y Vicky Ramos

En el marco de la tercera edición de la Costa Fashion Experience del Partido de La Costa, el diseñador oriundo de Rufino, el joven y talentoso Jorge Rey, presentó treinta impetuosos diseños. La segunda jornada del evento más esperado de la moda reunió en grandes espacios del partido costero a grandes artistas en una magnánima propuesta. Majestuosos vestidos y trajes trasladaron a los presentes al maravilloso “mundo Rey”.

El volumen y color son marca registrada en los diseños de Rey

“Yo tengo un diseñador en mente, pero la idea se tiene que fusionar directamente con un lugar que también haya pensado, se da naturalmente. Veo el lugar y veo el diseñador, o veo el diseñador y acá encuentro un lugar para él”, explicó Alexia Toumikian, modelo y organizadora, sobre cómo se gestó la original propuesta. El evento invita a recorrer una experiencia multisensorial que abarca todos los sentidos.

Una vez más, los vestidos largos y bordados fueron protagonistas de la colección

Los detalles son todo

Una explosión de detalles se vio forjada en cada prenda. La elegancia del negro, tonos dorados, plateados y la fuerza de colores como el verde y el rojo envistieron en una pasarela situada en un lugar que acompañaba a la perfección la impronta del artista.

“Alexia me dijo ‘voy a buscar un lugar para vos, que vaya con vos y con tu estética, fue este el elegido’. Cuando me contó la idea tuvimos cuatro horas de videollamada y me pareció una propuesta increíble. Tener este espacio para poder mostrar mi arte es alucinante, siempre es un placer venir acá a hacer desfiles. Le agradezco a la Costa Fashion Experience por mostrar lo que hago, por mostrar mi arte que, para mí, es lo más importante”, comentó el diseñador.

Los trajes sastre, un básico en el armario de cualquier mujer moderna

Obsessionality

Para Jorge Rey esta colección representa “un dejá vú constante sobre la perfección, los volúmenes y todo aquello que a cada uno lo obsesiona”.

Cada prenda se llevó a cabo de forma minuciosa al estilo de los atelieres Haute Couture parisinos, un trabajo cien por ciento artesanal en lujosos géneros que devienen de lo detallista, minucioso y exigente del diseñador.

Jorge Rey y Fabián Medina Flores en la previa del desfile

Colores estridentes, cortes ambiciosos y destellos distintivos les dieron pase a los presentes a un mundo de ilusión donde la obstinación por la perfección dejo ver la identidad de Rey.

Mariano Caprarola presente en La Costa Fashion Experience

Una estética de pies a cabeza acompaño a las modelos que lucieron peinados con un codicioso volumen en manos del staff de Glow Peluqueria y junto a Silkey Mundial.

El asesor de moda Fabián Medina Flores junto a Alexia Toumikian

En el cierre del desfile, Alexia Toumikian llevó un vestido bordado por 20 personas que estuvo 480 horas en bastidor. Este trabajo artesanal fue íntegramente hecho en nuestro país.

Alexia Toumikian cerró el desfile con un vestido bordado 480 horas en bastidor

Naomi Preizler también se hizo presente para ponerle vértigo a la jornada. Pablo Ramírez, Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola, inexorables si de moda hablamos, se animaron a esta aventura en el parque de diversiones que, al final del desfile y en todo su esplendor, los invitó a recorrer junto al público cada rincón de sus juegos en una inolvidable y divertida jornada.

Silkey Mundial acompañó con sus productos la presentación de “Obsessionality”

La segunda cita obligada de esta tercera edición que recorre paisajes costeros hipnotizó a los convocados.

Naomi Preizler musicalizó el evento

La próxima jornada de La Costa Fashion Experience será el jueves 28 de enero en una locación que no se revelará hasta último momento.

Vicky Ramos con un traje bordado al estilo Haute Couture

En una pasarela de 70 metros estarán Claudio Cosano, Benito Fernández, Silkey, Rosarito, Pupe Tete, Verónica de la Canal y Marcelo Senra, entre otros.

Fabián Medina Flores estará a cargo de la conducción del evento.

Fabián Medina Flores y el diseñador Pablo Ramirez

La Costa Fashion Experience 2021, una de las convocatorias más esperadas por referentes multiculturales, colocó con su primera fecha el foco en un nuevo dinamismo creativo para el mundo del diseño, de forma audaz. La propuesta combina lo tradicional del Partido de La Costa con lo vanguardista de las figuras que se presentan, convirtiéndose así en una experiencia que acoge escenarios locales imponentes y todo el talento de los convocados. Pablo Ramírez estrenó así una pasarela majestuosa donde presentó “Las Peregrinas”.

En la pasarela de Rey se destacaron los colores metálicos, los detalles bordados y una explosión de volumen en cada prenda

Por Rocío Kalenok

Créditos fotográficos: Aix Peralta @photobyaix y Valentina Marozzi @valumarrozi

SEGUÍ LEYENDO:

La Costa Fashion Experience inauguró su tercera edición con un mega desfile de Pablo Ramírez

Celebridades, modelos, maquillaje y mucha moda: el backstage de Pinamar Moda Look 2021

Lo mejor del Pinamar Moda Look 2021