Vestidos de gala, looks de campo y máscaras: los elegidos de Navidad de las celebridades

Mery del Cerro, Guillermina Valdés y Kylie Jenner, con sus outfits navideños

Los looks de los famosos el día después de la cena de Nochebuena es siempre tema de debate. Si estuvieron acorde, si se excedieron con los brillos, o si se relajaron y les faltó producción a la elección del outfit.

Sin embargo, cada uno con su estilo, celebró esta Navidad atípica marcada por el coronavirus, bajo estrictos protocolos, sin reuniones multitudinarias, sin perder el espíritu navideño. Desde Justin Bieber y Hailey Baldwin, hasta las hermanas Zaira Nara y Wanda que vino con su familia desde París a pasar las Fiestas a Argentina, compartieron sus looks en las redes sociales.

Kylie Jenner, la empresaria e integrante del clan Kardashian-Jenner, estas Fiestas no pasó desapercibida con la elección de su outfit. La pequeña de las hermanas lució un impecable vestido al cuerpo de paillettes en color rojo -haciendo honor a la Navidad- de mangas largas y de largo al tobillo, que completó con stilettos en punta con pulsera de brillantes. Para completar su look, eligió unos pequeños aros y un gran anillo. El maquillaje simple pero resaltando los labios en bordó y el peinado hacia atrás con brushing en las puntas.

Justin y Hailey Bieber son la pareja del momento. Se muestran juntos en las redes sociales las 24 horas del día y pasar Navidad juntos no era la excepción. Para este día, la flamante pareja eligieron outfits muy relajados. La top model optó por mom jeans, una de las tendencias en denim y un sweater de punto. Por su parte, el cantante, eligió un sweater blanco deshilachado y jeans negros, un look muy característico de él. ¿Cómo lo completó? Con una vincha de piel.

La modelo y conductora, Mery del Cerro, compartió su look en su Instagram para sus más de 2.6 millones de seguidores con una pregunta para interactuar con ellos: “¿Cómo se preparan para esta Navidad?”. Mery para este 2020 eligió al color rojo. Una camisola estampada con mini animal print del mismo color, que para cortarlo optó por darle un toque rockero con un cinturón de cuero.

Las hermanas Nicole y Geraldine Neumann luego de 8 meses sin verse pasaron la Nochebuena juntas y compartieron una foto. “Pasando una Nochebuena mágica”, escribió Nicole en su cuenta de Instagram. Los outfits elegidos por las Neumann, fueron muy diferentes. Nicole optó por una camisa de mangas cortas en color celeste con bordado de flores y completó con un pantalón chupín blanco, mientras que Geraldine, siguió la tradición del color rojo y lució un vestido largo de bretel finito con un gran tajo.

La conductora Jésica Cirio para esta Navidad también apostó al rojo pero en un conjunto de dos piezas. Un top y short que combinó con zapatillas deportivas. Un verdadero look sporty chic. A ella, también la acompañó su pequeña hija Chloé, quién deslumbra con sus looks, y también lució el color rojo pero con un vestido y ballerinas como zapatos.

Recién llegada de París, Wanda Nara, celebró las Fiestas junto a su hermana Zaira y ambas impactaron con su look de campo. Wanda eligió una maxi falda de jean con diferentes tonalidades de denim, camisa blanca y un corsé de cuero en color beige y botas cowboy. Por su parte, Zaira, optó por un vestido blanco, con faja color off white y botas de caña alta en color marrón.

Por último y el más llamativo por “esconder su identidad” con una máscara del “grinch”, Guillermina Valdes compartió una foto con un sentido mensaje para esta Navidad: “Así me dicen en casa... y este año me coronaron con esta máscara. No es que no me gustan la navidades, pero entiendo que los deseos de amor y paz, son para todos los días, así que como hoy todos saludan, yo también lo hago y les deseo: que estén más unidos que nunca, que se amen y que todos juntos no dejemos de soñar en un mundo mejor, siento que se puede y depende de nosotros concretar ese deseo. Feliz vida para todo/as”. La empresaria y modelo lució un mini vestido off shoulders de lino en color off white con la máscara del personaje.

