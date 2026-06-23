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Receta de alfajores de chocolate sin manteca, rápida y fácil

Esta alternativa mantiene el gusto tradicional, rinde 12 unidades medianas y ofrece una opción más liviana para compartir en días de calor o en una tarde con chicos

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Cinco alfajores de chocolate con dulce de leche sobre una tabla de madera espolvoreada con azúcar glas; al fondo, un recipiente con dulce de leche y una ventana.
Los alfajores de chocolate sin manteca son una opción para la merienda, para cocinar con chicos o para preparar un detalle casero sin experiencia en pastelería - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién puede resistirse a un alfajor de chocolate recién hecho? El aroma a cacao se mezcla con el dulzor del relleno y ese crujido suave de las tapas: es una de esas pequeñas alegrías cotidianas que nos conecta con meriendas, cumpleaños y tardes de mate compartido.

En cada rincón del país, el alfajor tiene su lugar en la memoria. Es el premio después del colegio, el regalo improvisado en una visita, el mimo en los viajes largos o el salvavidas de las jornadas laborales. Hay quienes tienen marcas favoritas, pero nada iguala el placer de preparar una versión casera y compartirla con quienes queremos.

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La receta de hoy es para quienes buscan una alternativa más liviana o rápida: alfajores de chocolate sin manteca. Muchas veces, las recetas tradicionales llevan manteca, pero acá se propone una variante exprés, sin manteca y con aceite, que respeta el sabor clásico y la textura suave. Es ideal para improvisar una merienda en minutos, cocinar con chicos, o sorprender con un detalle casero, aunque no se tenga experiencia en pastelería.

En Argentina, el alfajor acompaña desde el desayuno hasta la sobremesa. Esta versión sin manteca se disfruta especialmente en épocas de calor, porque la masa resulta menos pesada, y también es una gran opción para quienes quieren reducir grasas saturadas o simplemente no tienen manteca en casa. ¿El resultado? Un alfajor húmedo, chocolatísimo y siempre tentador.

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Receta de alfajores de chocolate sin manteca

Se trata de una masa suave hecha con aceite en vez de manteca, saborizada con cacao amargo y un toque de vainilla. Las tapas se hornean rápido y luego se rellenan con dulce de leche. Podés bañarlos con chocolate cobertura o simplemente espolvorear con azúcar impalpable.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de harina 0000
  • 60 gr de cacao amargo en polvo
  • 120 gr de azúcar
  • 2 huevos
  • 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 200 gr de dulce de leche repostero (para el relleno)
  • 150 gr de chocolate cobertura (opcional, para bañar)
Una pila de alfajores de chocolate con relleno de dulce de leche y azúcar impalpable sobre una tabla de madera, junto a un cartel que dice ALFAJORES SIN MANTECA.
La receta de alfajores de chocolate sin manteca propone una versión rápida con aceite que conserva el sabor clásico y la textura suave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer alfajores de chocolate sin manteca, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y cubrir una placa con papel manteca o apenas aceitarla.
  2. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
  3. Agregar el aceite y la esencia de vainilla, mezclar hasta integrar por completo.
  4. Tamizar la harina, el cacao, el polvo para hornear y la sal. Incorporar a la mezcla líquida, uniendo con espátula hasta formar una masa blanda y homogénea.
  5. Estirar la masa sobre la mesada apenas enharinada, dejándola de 5 mm de espesor. Si la masa está muy pegajosa, llevar 10 minutos a la heladera.
  6. Cortar las tapas con un cortante de unos 5 cm de diámetro y disponerlas en la placa.
  7. Hornear 8 a 10 minutos. No dejar que se sequen demasiado: deben estar apenas firmes.
  8. Dejar enfriar las tapas antes de armar los alfajores.
  9. Rellenar con dulce de leche y, si querés, bañar con chocolate cobertura derretido. Dejar secar sobre papel manteca.

Consejos técnicos:

  • No sobrebatir la masa para que no queden duros.
  • El horno debe estar bien precalentado.
  • Si se bañan con chocolate, esperar que el baño se endurezca a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 alfajores medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 33 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, duran hasta 5 días en heladera. Se pueden freezar (sin baño de chocolate) por 1 mes.

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