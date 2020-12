Todo lo que tenés que saber antes de teñirte por primera vez de rojo

Consejos de estilistas para teñirse por primera vez de colorado (Shutterstock)

En el mundo, solamente 1 de cada 100 personas es pelirroja (menos del 1%), y la gran mayoría radica en los territorios que comprenden Irlanda y Escocia (donde se concentra entre el 11% y el 13% de la población mundial). Además, otros países con una cantidad significativa de pelirrojos son Inglaterra (6,5%) y los Estados Unidos (2%).

Los factores por los cuales una persona nace pelirroja tienen que ver con una mutación que apareció hace unos 50.000 años en el gen MC1R, responsable de este color. Si bien se necesita que ambos padres sean pelirrojos para que el color se manifieste en el hijo, se estima que en los países donde hay mayor presencia, el 40% de las personas son portadoras del gen MC1R.

Pero la tarea de pasar de un color a otro no es fácil para un estilista. “Antes de pasar por un proceso de cambio de color, vendría muy bien la aplicación de una máscara que refuerce la hidratación que es uno de los aspectos que se ve comprometido a la hora de aclararnos en caso de ser necesario para llegar al colorado que queramos”, sugiere Nicolás Volpe, estilista y responsable de educación de Authentic Beauty Concept.

El colorado es uno de los colores más difíciles para quitar (Shutterstock.com)

Una vez aplicada la máscara que recomienda el experto, el cabello va a retener mucho mejor el color y será más duradero. “En caso de tener el cabello muy claro o más castigado por procesos anteriores, es necesario aplicar tratamiento de reparación”, agregó.

Para él no solo lo importante es preparar el pelo para el momento previo a la aplicación de la tintura, sino también el post, y dice: “Con el nuevo look, la tarea es súper simple. Para mantenerlo como el primer día, es fundamental contar con productos eficaces y profesionales. Elegir shampoos libres de sulfatos, para que el color se lave menos, además de no tener parabenos ni siliconas”.

Para teñirse de rojo, es ideal que el cabello sea virgen (Shutterstock.com)

Por su parte, Julieta, estilista de Verdini, dice que lo primero a tener en cuenta es el color de base (color natural) que tiene cada cliente, ya que eso es fundamental para comenzar a hacer las mezclas correspondientes y utilizar un oxidante que permita suavizar la base natural.

“No es un pigmento fácil de quitar del cabello, lo ideal es hacer un buen diagnóstico con tu colorista y saber por cuánto tiempo estás dispuesta a lucirlo”, advierte Julieta.

Y por último, la colorista recomendó que para la mantención, el uso de los baños de crema es muy útil, ya que ayudan a mantener la fibra de pelo hidratada para que no desprendan los pigmentos de color.

Las mezclas para empezar a decolorar (Shutterstock.com)

Cynthia Fuhr, estilista y técnica de Hairssime, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos para que el color sea exitoso:

- Es ideal que el cabello sea virgen

- En el caso de que esté teñido que no sea con tinturas oscuras, menos que menos negro

- Si el cabello tiene coloración sería ideal que esperes a que se lave un poco el color

- Si el cabello tiene decoloración extremo lo más probable es que la durabilidad sea menor ya que se va a lavar más rápido

- Si tenes decoloración naranja o amarilla estás en lo correcto

La experta comenta que los rojos o cobres necesitan bastante cuidado en casa para que siempre tenga brillo y no tengas que retocarlo tan seguido es por eso que al igual que sus colegas, agrega que lo mejor es usar un buen shampoo y acondicionador que sean especialmente para cabellos con color, realizar mascarillas cada 5 lavados que sean antioxidantes, no lavarlo en exceso, no usar agua muy caliente, siempre preferentemente de tibia agria y muy importante cuidar el cabello del sol.

SEGUÍ LEYENDO:

Corte, color y peinados: cómo controlar el pelo en casa

Pérdida de pelo: 1 de cada 6 mujeres sufre de alopecia

Día del Peluquero: los mejores consejos para cuidar el cabello en cuarentena