Pérdida de pelo: 1 de cada 6 mujeres sufre de alopecia

El 40% de las mujeres en el transcurso de su vida ha consultado o padecido una caída de cabello que generó angustia y preocupación. Las estadísticas muestran que 1 de cada 6 mujeres tiene alopecia, pero lo oculta con hábitos u opciones terapéuticas inadecuadas.

“La pandemia hizo que en los últimos 6 meses se incremente la consulta médica por caída de cabello, varios motivos lo facilitaron. El estrés originado por situaciones adversas y no convencionales como la cuarentena conlleva a efluvios (un tipo de caída de cabello frecuente en mujeres) de larga duración. La población estuvo más pendiente de hábitos hogareños, cuidado corporal y capilar, y por último la caída de cabello como signo post infección por COVID-19. Estas son algunas de las razones por las cuales nuestra población sintió la necesidad de consultar para mantener y recuperar lo perdido”, destaca Miguel Marti dermatólogo y tricólogo miembro del Colegio Iberoamericano de dermatología y de la AAD American Academy of Dermatology.

Hoy la mujer está cada día más consciente de que la caída de pelo llamada alopecia androgénica es una patología que debe ser tratada y que también existen otras que pueden llevarla a una pérdida severa e irreversible.

“Lamentablemente, existen muchos tipos de alopecias, y se necesita de una larga experiencia vinculada a la tricología (especialidad dentro de la dermatología que estudia trastornos del cabello y cuero cabelludo) para poder darles solución. Sin dudas el primer paso es consultar, no automedicarse y elegir un profesional especializado” apunta Marti.

Para el especialista “el cabello es un atributo que nos identifica social y sexualmente. Sin embargo, muchos de nosotros en el transcurso de la vida se enfrentan a patologías que afectan la imagen que buscamos”.

La cuarentena puso en evidencia la caída de pelo, que muchas mujeres no enfrentaban o perciben por el ritmo y la rutina diaria. Al detenerse y estar en casa se enfrentan y están más pendientes del pelo que encuentran en el hogar.

Causas y tratamientos

“La pérdida de cabello, alopecia y efluvios son trastornos que sobrepasan el límite de lo estético y conllevan alteraciones de nuestra imagen corporal, vínculo social, inseguridad y esconden enfermedades autoinmunes o de compromiso genético de aquí la importancia de su atención y la clave de la consulta”, señala Marti.

Por un lado, están las mujeres que llegan desesperadas a la consulta porque se les cae el pelo de a mechones, descubren que el cabello tiene menos densidad o volumen y otro grupo que se les cae, tienen pelo fino y se les empieza a visualizar el cuero cabelludo. Esto se trata de efluvios y alopecia.

Alopecia androcronogenética: se caracteriza por tener zonas donde la falta de cabello deja ver el cuero cabelludo. Su causa es la sensibilidad hormonal en ciertas zonas potencialmente andrógenas por una predisposición genética, ocurre en hombres y mujeres. Muchas veces llegan tarde a la consulta y recién lo hacen cuando la línea del cabello se empieza a abrir o se asustan de su imagen frente al espejo. Cuanto más temprano sea el tratamiento más efectivo serán los resultados. En los tratamientos a partir del 5-6 mes se comienzan a ver cambios positivos y cerca del mes 10-12 se ven cambios más importantes, lográndose la repoblación capilar.

Tratamientos de alopecia: va a depender de la edad de la mujer, si es pre menopáusica o post, en ambos casos el tratamiento es farmacológico y dan excelentes resultados. También pueden combinarse sesiones de plasma, láser y mesoterapia que son coadyuvantes. Las mujeres también se pueden hacer implantes capilares especialmente cuando han perdido la primera línea de pelo o se necesita redensificar zonas puntuales del cuero cabelludo. Este problema hoy tiene solución y se puede reponer con su propio pelo, en procedimientos no invasivos y sin necesidad de raparse la cabeza. Las cirugías serán exitosas siempre que tengamos el acompañamiento farmacológico.

Efluvios: son muy frecuentes en distintas etapas de la vida, a los 20, 30, 40 años. Es muy frecuente expresar una pérdida transitoria del cabello, donde se acorta la fase de crecimiento (anágena) o se alarga súbitamente la fase de caída del cabello (telógena), en ambas existe una alteración del ciclo capilar y se cae súbitamente una cantidad de pelo y suele durar de 2 a 6 meses. Generalmente se pierde mucho pelo, pero en este caso no origina ninguna zona sin cabello. Sí se pierde volumen y densidad. También está asociado a los tratamientos de quimioterapia donde se puede observar una zona visible del cuero cabelludo (efluvio en anágeno), o la caída de cabello postparto (efluvio en telógeno) . Pero salvo en el caso de los pacientes con medicación de quimioterapia los efluvios no llegan a una alopecia, son auto resolutivos y muchas veces no necesitan tratamiento o será por pocos meses.

Entre las causas más comunes de los efluvios están los cosméticos (alopecia por cosmética capilar, va en aumento), tinturas, alisados, calor permanente como el uso de secador, son traumatismos que hace caer el pelo, también ciertos medicamentos pueden provocar aumento de caída al igual que estilos de vida como el veganismo o vegetariano.

Tratamientos efluvios: muchas veces son transitorios y se resuelven solos, como por ejemplo en el caso de embarazo, o situaciones de estrés. El uso de aminoácidos o vitaminas no tienen más que un efecto placebo y poco efectivo en el crecimiento del pelo, además puede traer acné, piel oleosa, caspa o alteraciones de laboratorio. Es importante suspender todo lo que es traumático para el cabello, evitar exceso de peinado, evitar calor, y si ya lleva más de 3 o 4 meses se indican estudios microscópicos de la fibra capilar y cuero cabelludo que son necesarios para completar el diagnóstico. Existen tratamientos que pueden regularizar el ciclo del cabello. El medicamento debe estar supervisado por un especialista. Otras opciones terapéuticas puede ser la combinación de la mesoterapia y el uso de plasma rico en plaquetas, que ayuda mucho a mejorar la calidad del cabello y también el láser de baja frecuencia que ayuda a que abran los canales para que estos medicamentos tengan mejor penetración. Todos son tratamientos que se combinan dependiendo de cada caso puntual y debe ser realizado por un tricólogo. La combinación de estas técnicas por el especialista será el mejor resultado. Siempre para las patologías capilares se eligen dos o más opciones terapéuticas

¿Cómo saber si estoy perdiendo más de lo normal?

- PULL TEST: para ver si tengo caída de pelo por efluvio: agarrar un mechón adelante 30/50 fibras tiro fuerte de abajo hacia arriba y si salen pelos más de 3 o 4 en la mano es positivo (este debe de realizarse en 3-5 zonas del cuero cabelludo).

- TUG TEST: un mechón de pelo se tira fuerte varias veces, poniendo una mano en las puntas y otras en la mitad del cabello , la fractura capilar se demuestra cuando la fibra es agredida por cosméticos, calor, pelo deshidratado, desnaturalizado.

