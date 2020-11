“Make Up Squad On The Ride”: así fue el primer evento de maquillaje sobre ruedas

El evento fue conducido por la modelo y conductora Sofía Jujuy junto con Maru Iovanetti, maquilladora y formadora de Lancôme.

Los eventos fueron uno de los segmentos que más se vieron afectados por la pandemia. Sin embargo, con el correr de los meses, las aperturas de varias actividades junto con el establecimiento de los protocolos para evitar los contagios, permitieron que los eventos se reinventen y puedan ofrecer una experiencia disruptiva.

Este fue el caso de Lancôme que llevó adelante una experiencia única para sus clientas el día sábado 24 de noviembre. La marca de productos beauty realizó un evento sobre make up en un autocine, convirtiéndose en la primera marca de belleza en llevar adelante una actividad de este tipo.

“Make Up Squad On The Ride” tuvo masterclass de maquillaje, shows en vivo con reconocidos artistas, espectáculo con luces LED, DJ´s, drones haciendo la cobertura área del evento y muchas sorpresas más fueron los principales condimentos que hicieron que esta noche fuera única. Además, se pudo disfrutar desde cualquier punto del país ya que Lancôme transmitió esta experiencia beauty por streaming a más de 3700 personas.

Durante la tarde, alrededor de 200 autos comenzaron a llegar al Autocine del Hipódromo de Palermo. A medida que los invitados iban llegando recibían un Happy Kit con pochoclos, macarons y marshmallows para disfrutar durante la noche. Además, el kit incluía un aro de luz para los celulares y también una cuponera con looks y beneficios de la marca.

Luli Fernández.

Las influencers y modelos Stephanie Demner, Luli Fernandez y Flor Torrente fueron algunas de las celebrities que dijeron presente en el evento Make up Squad On The Ride

El primer evento de maquillaje on the ride fue conducido por la modelo y conductora Sofía Jujuy junto con Maru Iovanetti, maquilladora y formadora de Lancôme. Juntas recibieron en el escenario al make-up squad de la marca integrado por los maquilladores Luz Rizzo, Fernanda Torres, David Gagliano y Alexis Alburquerque.

Sofía Jujuy Jiménez.

Los profesionales del make-up dieron una masterclass de automaquillaje y realizaron diferentes looks. Por un lado, David Dagliano utilizó el serum para rostro Advanced Génifique para preparar la piel y lograr un maquillaje perfecto, mientras que Alexis Alburquerque creó un smokey eye con la paleta de sombras Hypnose Palette Bleu Hypnotique e intensificó el look con la sombra en barra Ombre Hypnose Stylo. Por su parte, Luz Rizzo y Fer Torres complementaron sus make up looks con los productos de la colección edición limitada de Lancôme en colaboración con Mert & Marcus.

Stephi Demner.

A lo largo de la masterclass, los make up artists fueron enseñando al público como lograr los mejores looks de maquillaje dando tips claves a la hora de elegir una base, cómo y en qué sectores del rostro aplicar un iluminador y cómo utilizar los productos estrella de la marca fueron algunas de los principales puntos del evento.

Anto Bonazzola.

La música no podía faltar, por eso convocaron a las artistas Cande Molfese y Mel Lezcano para que sorprendan a sus invitados con un divertido show musical. Como factor sorpresa, Lancome despidió a los invitados con un increíble espectáculo de luces LED. De esta manera, Lancome sigue posicionándose como una marca visionaria que se reinventa generando experiencias que transmiten felicidad.

El evento se desarrolló en el Hipódromo de Palermo.

Para aquellos que quieran revivir el evento, pueden entrar a la siguiente página.