La mirada de ex modelos y referentes de la industria fashionista sobre el mundo de la moda hoy

Si hay un universo cambiante es el mundo de la moda. Las pasarelas a través de los años fueron evolucionando, cambiando su estilo y la manera de presentar las colecciones que los diseñadores muestran al público a través de sus modelos.

En Argentina, fabricantes de textiles, diseñadores, cortadores, bordadoras, y creativos trabajan incansablemente hace años para plasmar ideas y conceptos en prendas marcadas de sentido e identidad.

Y las modelos son una pieza fundamental de esta maquinaria.

Infobae dialogó con las ex modelos Adriana Costantini, Anama Ferreira, Mora Furtado, Evelyn Scheidl y Susana Milano, quienes dieron su opinión sobre la moda actual con respecto a la que vivieron en sus épocas sobre la pasarela.

Lo primero que destacaron, es que los desfiles siempre fueron ocasiones para vestirse con lo último, pero que años atrás eran realmente eventos glamorosos. “Yo me acuerdo que se usaba en cualquier desfile los guantes, collares y el sombrero. No había ningún equipo que no se terminase con un buen sombrero. Más allá de que las argentinas nunca fueron como las francesas o las inglesas que siempre se ponían este accesorio, esta fue una costumbre que se fue perdiendo. Personalmente me parece que un buen equipo tiene que terminar con un buen sombrero”, opina Mora Furtado, ex modelo, actriz y conductora televisiva, referente de las pasarelas de los años 70 y 80′s.

Evelyn Scheidl, una de las ex modelos íconos de los años 70 y 80

Evelyn Scheidl, conductora de televisión, exmodelo argentina y coronada como Miss Argentina en 1971 e ícono de los 70 y 80′s , también coincide con Mora: “Los desfiles en esa época mostraban glamour con sombreros extravagantes, guantes, bijou y stilettos, todo muy armónico. Era placentero para nosotras y para el público. Los diseñadores armaban cada pasada pensando en cada una de nosotras y presentaban su colección en 3 gamas de colores”.

Por su parte, la ex modelo, conductora de tv, empresaria brasileña, Anamá Ferreira cuenta que en su época la disputa era la de a qué diseñador le tocaba el gran honor de cerrar: “Cuando desfilábamos todas, había una ‘pelea’ de quién cerraba la temporada, si Elsa Serrano o Gino Bogani. Era una pelea de divos de la época. Ellos fueron dos grandes referentes de la época”.

Desde chica, Anamá Ferreira supo que quería ser modelo

La ex modelo brasileña contó que antes se trabajaba muchísimo en Buenos Aires y no existían las semanas de la moda. “Las modelos que hacíamos alta costura y los desfiles de boutique hacíamos de 4 a 5 por día y muchos en el interior del país, y no viajaba una sola, viajábamos ocho. También había muchas campañas de publicidad y se ganaba otro dinero. En mi época, en los 70, 80 y 90, una modelo se podía comprar su auto y hasta juntar dinero y comprar su departamento. La mayoría de las modelos de mi época compraron su departamento y su auto, todo trabajando de modelo”.

Adriana Costantini, hoy empresaria y a la cabeza de una marca que lleva su nombre dijo: “Yo fui muy feliz siendo modelo. Me eligieron como Miss Siete Días en 1973 y descubrí mi vocación; gozaba totalmente cuando trabajaba, cuando me invitaban a los programas de televisión, a almorzar con Mirtha Legrand. Sin embargo, no puede ser nunca una gran mannequin porque me faltó altura. Sí fui una buena modelo de publicidad y de prêt-à-porter, ropa interior y jeans. Disfruté mucho esa época y pasé a hacer cosas en televisión y después dije ‘de eso no me voy a ir’ y empecé con la marca”.

Adriana Costantini elegida como "Miss Siete Días" en 1973

Costantini sobre si había muchas exigencias en su época dijo que no, que solamente había profesionalismo. “En mi época no existían las agencias de modelos. Nosotras teníamos nuestro bolso de maquillaje, el de peinado y los zapatos. Nos peinábamos y nos maquillábamos nosotras. Esa era la exigencia y nos elegían por la personalidad”.

Susana Milano, ex modelo de los años 70 y 80, dice que para ella la moda es un “un constante motor de cambios y de transformaciones sociales que se ven reflejadas en la vestimenta. Con el paso del tiempo la moda se ha ido liberando. Para mi entender tomó más protagonismo en la actualidad”. Sin embargo, agrega que cada época tiene su encanto y sería difícil poder decir que ayer fue mejor porque considero que todo cambio tiene un porqué: “La moda es actitud y siempre marca tendencia”.

Susana Milano posando con un conjunto total denim

“No es lo mismo un desfile en la época del 80 con los que se organizan hoy. Primero por la magnitud de lo que se hacía antes grandes pasarelas, y luego también por que los desfiles de la alta costura que a raíz de la situación fueron mermando”, señala Milano.

La moda argentina y sus talentos

Estas cinco mujeres tienen la palabra autorizada para opinar sobre los diseñadores actuales y la propuesta que hacen temporada tras temporada. A su vez, este 2020 fue un año atípico para el mundo de la moda, cuya industria también se vio golpeada por la pandemia del coronavirus donde muchos tuvieron que cambiar sus planes, y hasta hubo cancelaciones de las semanas de la moda y los desfiles se hicieron vía streaming, con público reducido o algunos sin invitados.

Mora Furtado en la pasarela de Argentina Fashion Week (Verónica Guerman / Teleshow)

“Seguiría fomentando la difusión de la moda argentina, sobre todo a las mujeres de nuestro país presentarles la moda que hacen los argentinos. Sin dar nombres, acá tenemos personas muy importantes. Tenemos muy buenos diseñadores varones y mujeres, que se ocupan de la moda y lo que veo en estos tiempos es que hay mucha gente a la que realmente le interesa", comenta Furtado.

La ex modelo, sin desprestigiar el trabajo de quienes están estudiando moda, dice: “He visto cosas que me preocupan, cuando presentan su desfile por ser original y diferente hacen ropa muy difícil de aceptar que no es práctica, usable ni tampoco favorecedora. Quizás les exigen hacer algo distinto, pero creo yo que lo distinto es caer en lo clásico y lo clásico es lo eterno, y ser clásico es lo que realmente vale”.

Anamá Ferreira en las pasarelas de Mar del Plata Moda Show (Christian Heit)

Para Anamá en el país se hace moda muy linda y el talento sobra. “Lo que me gusta es que hay muchos diseñadores jóvenes que siguen apostando. Me gusta ver originalidad, un buen corte. No me gusta cuando copian moda de afuera. Me gusta cómo resurge la moda. Ahora estamos viendo moda a través de Juana Viale, con Gino Bogani, que todos pensaban que Gino no hacía más nada y empezó a vestirla a ella, y es muy importante eso para la industria, porque hay una generación que no sabía quién era Gino Bogani, y en este momento sabe quién es porque hay una persona que lo está mostrando”.

"Es por eso que Argentina debería darle mucha importancia a la moda, se está mostrando al mundo que es capaz de hacer cosas maravillosas, auténticas y no copiando”.

Evelyn Scheidl en sus años como modelo de alta costura

Por último sobre la llegada de los desfiles vía streaming, sin la presencia de público, las ex modelos opinaron: “Siempre son más lindos los presenciales, sin duda, pero es una manera maravillosa de presentar las colecciones en un momento de crisis tan grande. Antes era impensable para ciertas personas comprar online y nos vamos adaptando a la tecnología”, compartió Evelyn Scheidl.

Susana Milano agrega: “Hoy el alcance de una colección de un desfile llega con una rapidez asombrosa”. “Creo que el streaming va a continuar, pero también los presenciales van a volver porque la moda necesita ese contacto, necesita que la gente esté ahí y disfrute de los desfiles”, aportó Anamá.

Susana Milano protagonista de una campaña gráfica de un perfume

Por último Mora Furtado dice: “A lo que me resisto es hacer del barbijo y la máscara un accesorio imprescindible de la moda. Creo que la máscara, más allá que tiene que ser neutral, no me gusta que haga juego con los voladitos que tiene la falda”.

