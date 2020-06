Cómo hacer sushi en casa, por Iwao Komiyama

Florencia Risso -25 años, diseñadora de moda- creció con miedo a mirarse al espejo, muchas veces rechazada por los chicos “que no querían salir conmigo porque me faltaba un brazo”, sintiendo “que no era linda”. La cuarentena por el coronavirus le dio tiempo para reflexionar pudo cicatrizar heridas, analizar su historia y sentir que con su testimonio puede ayudar a personas que están en la misma situación que ella