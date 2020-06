Recién estaba hablando por teléfono con la Abuela Margarita. Me cantaba y me pedía que le cante como solemos hacer cuando hablamos. Y hablamos de eso, de la situación que hoy nos toca vivir. ‘Este retiro obligatorio me da mucha alegría’, me dijo. Me gustó mucho el término que usó porque para muchos es eso: una introspección de la que no podemos escapar.