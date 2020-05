¿Qué pasa con el consumo de alcohol? El trabajo muestra que, en general, los no fumadores tienden a ser, en mayor proporción, no consumidores de alcohol. Al comparar el comportamiento con el alcohol durante la cuarentena que tienen los fumadores con los no fumadores, la variación es más extrema en los fumadores: el 79% toma alcohol versus el 65% de los no fumadores.