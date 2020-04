En la misma línea se manifestó la médica neumonóloga Ana Putruele (MN 55966), quien destacó que “hay varios estudios que hablan acerca de que los fumadores tienen más riesgo de mortalidad que los no fumadores frente al COVID-19”. “El tabaquismo está relacionado con otras enfermedades respiratorias como la EPOC entre tantas otras, entonces siempre la mortalidad va a ser mayor entre quienes tengan coronavirus asociado a tabaquismo que entre aquellos que no fuman”, analizó la jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas, quien resaltó que “si bien no hay números totales, se ve un porcentaje mayor al 9-10% de mortalidad por coronavirus en los fumadores, superior al 4-5% que se fijó de mortalidad global”.