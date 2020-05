Los libros dicen que no hay una traducción literal, pero que se refiere al ámbito conformado por el paisaje, el clima y la cultura del hombre. Hay terruños de todos los colores. Están los más prestigiosos del mundo, avalados por la historia y justificado con los altos precios que cuestan sus botellas. Están los emergentes que gozan de buenos vinos y un gran potencial, pero carecen de historia, más allá de evolucionar a ritmos impensados. Y después están los que se mantienen por costumbres lugareñas, pero que no han logrado trascender más allá de sus fronteras regionales. En todo caso, el terruño es lo único que no se puede copiar en materia de vinos. El suelo de uno, es de uno y si éste logra traducirlo en un valor diferencial, logrará un vino único. La gran discusión gira en torno de saber quién es el más influyente, si el suelo, el clima o el hombre. Queda claro que el hábitat es importante, y que el clima lo influye directamente. Pero sin el hombre, no hay vino. ¿Entonces? Queda el tema abierto para debatir en la mesa con amigos.