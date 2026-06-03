Cómo identificar el phubbing, una de las mayores amenazas para las parejas

La permanencia del celular en la vida cotidiana de las parejas introduce una distancia emocional que impacta la convivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida diaria de muchas parejas, la presencia constante del celular ha transformado la convivencia: aunque compartan el mismo espacio, el uso excesivo de las pantallas introduce una distancia emocional silenciosa. Este hábito interfiere en los momentos más simples y erosiona, poco a poco, la comunicación y el bienestar de la relación.

Diversos estudios, entre ellos uno difundido por la Universidad Autónoma de Madrid, advierten que el uso continuado del celular deteriora la calidad de vida en pareja. Según estos análisis, los conflictos, la insatisfacción y la pérdida de intimidad se intensifican en hogares de países hispanohablantes, donde la atención dividida altera los vínculos y genera un círculo de desconexión difícil de revertir.

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El celular se ha integrado como elemento central en la rutina diaria. Si bien permite gestionar tareas laborales y mantener la comunicación con el entorno, también invade los momentos de descanso y las actividades compartidas, reduciendo el tiempo dedicado a la pareja.

El problema se agrava cuando el dispositivo pasa de ser una herramienta a convertirse en un filtro permanente de la realidad. Algunos usuarios experimentan ansiedad al separarse del celular incluso por breves períodos y desarrollan una dependencia que modifica la participación activa en la convivencia y en la relación amorosa.

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La idealización de relaciones en redes sociales afecta la autoestima e incrementa expectativas poco realistas en la dinámica de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas conductas interrumpen conversaciones esenciales. Es frecuente que uno de los miembros revise redes sociales o mensajes durante las comidas, mientras el otro intenta dialogar. Mantener una charla con alguien pendiente del celular genera frustración y sensación de ser ignorado. Como resultado, los temas importantes se postergan y la comunicación pierde fluidez.

Cómo el celular afecta la dinámica de pareja

Entre los comportamientos más reportados figura el phubbing, definido como el acto de ignorar a la pareja al priorizar el celular durante los encuentros. Según la Asociación Española de Psicología Clínica, este hábito genera distancia afectiva y alimenta discusiones, ya que quien lo sufre lo interpreta como una señal de desinterés.

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La exposición constante a redes sociales también impacta en la relación. Observar imágenes editadas de relaciones idealizadas puede afectar la autoestima y fomentar expectativas poco realistas, incrementando la insatisfacción con la pareja.

El espacio para la intimidad se ve reducido. Tras jornadas extensas, muchas parejas recurren al celular para desconectarse, lo que limita las oportunidades de conversación y reduce los encuentros afectivos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de España, el 38 % de los adultos admite utilizar el celular en la cama, lo que afecta tanto el sueño como la conexión emocional.

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El uso del celular en la cama reduce la intimidad, impacta el sueño y debilita la conexión emocional entre los miembros de la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

También surgen riesgos de conductas impulsivas: la facilidad para acceder a conversaciones privadas o buscar validación externa mediante aplicaciones puede originar conflictos de confianza. No obstante, especialistas como la doctora Silvia Congost, licenciada en Psicología por la Universitat de Girona, señalan que el trasfondo suele estar vinculado a la necesidad de evadir la rutina o el malestar, más que a la infidelidad.

El distanciamiento se profundiza cuando ambos integrantes de la pareja viven en mundos digitales separados. Cada persona consume contenidos distintos y la convivencia pierde momentos compartidos, volviéndose más funcional y menos cercana.

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El descanso puede verse alterado. El uso del celular antes de dormir afecta la calidad del sueño, favoreciendo la irritabilidad y las discusiones por asuntos menores. El cansancio acumulado reduce la tolerancia e impacta negativamente en la convivencia.

Estrategias para fortalecer la relación en la era digital

Superar estos efectos requiere adoptar rutinas que favorezcan la reconexión. Reflexionar sobre el tiempo dedicado al celular permite dimensionar la magnitud del problema. Establecer espacios libres de pantallas durante las comidas o antes de dormir facilita el encuentro y la conversación, mientras alejar el celular de la cama mejora tanto el sueño como la intimidad.

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Acceder a conversaciones privadas y buscar validación externa en aplicaciones puede desencadenar problemas de confianza y conflictos de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diálogo es fundamental. Abordar el uso del celular desde la empatía y expresar el impacto de determinadas conductas resulta más efectivo que el reproche. Los acuerdos orientados a recuperar actividades compartidas, como cocinar juntos o ver una serie, contribuyen a fortalecer la proximidad diaria.

Reducir notificaciones innecesarias ayuda a centrar la atención en el presente y a consolidar el vínculo. Mantener la privacidad digital es esencial: revisar el celular ajeno incrementa la desconfianza y la tensión en la relación. Reconocer la motivación detrás del uso del celular puede facilitar el cambio. En muchos casos, se utiliza como vía de escape del malestar emocional o la fatiga; identificarlo es necesario para buscar alternativas más saludables en pareja.

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Destinar espacios sin pantallas permite redescubrir la cercanía. Priorizar el tiempo de calidad por encima de la conexión constante con el entorno digital ayuda a las parejas a recuperar autenticidad y calidez en la convivencia diaria, incluso frente al avance sostenido de la tecnología.