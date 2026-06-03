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Kate Middleton sorprendió con un vestido vintage: el guiño a la moda de los años 50

La princesa de Gales eligió un diseño de Rodarte con estampado de lunares para asistir a un acto oficial

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Kate Middleton en el 125.º aniversario de Cancer Research UK en el Palacio de St. James (Reuters)
El vestido vintage de lunares rojos firmado por Rodarte marca un guiño cincuentero con cintura ceñida, mangas abullonadas y falda circular, elegido para una conmemoración solidaria ligada a Cancer Research UK (Reuters)

Kate Middleton, referente de moda en la realeza británica, optó por un vestido vintage de lunares rojos firmado por Rodarte para asistir a la conmemoración por el 125º aniversario de Cancer Research UK en el palacio de St. James.

El evento, cargado de significado personal tras su propio diagnóstico de cáncer en 2024, reunió a figuras como el Rey, la Reina, el duque y la duquesa de Gloucester, además de voluntarios de la mayor organización benéfica contra el cáncer en el Reino Unido.

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La elección del vestido no fue casualidad. El modelo, descrito por Rodarte como “intrigantemente femenino”, destacó por su silueta clásica de shirtdress, que remitió a los bailes de pueblo de la década de 1950. El diseño incluyó hombros ligeramente acolchados que enfatizaron las mangas abullonadas, una cintura ceñida con cinturón de la misma tela y una falda circular con yugo que aportó movimiento con cada paso.

El estampado de lunares en tonos rojos, salpicado con pequeños corazones, añadió un matiz romántico y juguetón y reforzó la estética retro del conjunto.

Los príncipes de Gales en los premios Bafta 2026 (Grosby Group)
Los príncipes de Gales en los premios Bafta 2026 (Grosby Group)

El vestido de Kate Middleton encarnó una declaración de estilo consciente y nostálgico. Al integrar referencias del pasado con la alta costura contemporánea, la princesa logró conectar con la historia de la moda y, al mismo tiempo, proyectó modernidad.

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La silueta “shirtwaist”, según el equipo de Jasper Conran, entró en la moda femenina a principios del siglo XX, justo cuando Cancer Research UK comenzaba su labor. Este tipo de vestido, caracterizado por su botonadura frontal, simbolizó la independencia y la modernidad de la mujer en los años 30, un guiño a los cambios sociales y a la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral.

El look se completó con accesorios cuidadosamente seleccionados: un broche de flor de seda en tonos suaves, zapatos de salón y bolso de mano en rojo brillante, además de joyas de rubí que aportaron sofisticación y un aire festivo.

En eventos de alta visibilidad como este, los detalles marcaron la diferencia. La elección de joyas con rubíes, piedras asociadas a la pasión y la vitalidad, enfatizó el carácter optimista del estilismo y proyectó una imagen de esperanza que trascendió la esfera personal para abrazar una causa colectiva.

Otros looks destacados de Kate Middleton: versatilidad en el vestuario real

Kate Middleton haciendo pasta en Italia (Grosby)
El blazer beige de rayas verticales con blusa neutra y pantalón al tono construye un conjunto sobrio y funcional, rematado con reloj metálico y aros pequeños para un resultado de elegancia práctica (Grosby)

El guardarropa de Kate Middleton refleja una evolución constante, marcada por la versatilidad y el equilibrio entre la tradición y la modernidad. Más allá del vestido vintage de lunares, la princesa ha sorprendido con estilismos que abarcan desde el minimalismo elegante hasta el ceremonial más estricto.

Entre sus elecciones recientes en Italia se encuentra un blazer beige de rayas verticales en tono claro, de corte clásico y solapas marcadas. Combinó la prenda con una blusa neutra y pantalón a tono, sumando un reloj metálico y pendientes pequeños de aro para un resultado sobrio y funcional.

Kate Middleton en Italia, su primer viaje internacional desde su enfermedad (REUTERS)
El traje sastre azul celeste con pantalón recto y blazer de líneas limpias suma una blusa blanca de escote en V, perlas y un collar dorado de doble cadena para un estilismo pulido y luminoso (REUTERS)

También en Italia, apostó por un traje sastre azul celeste, compuesto por un blazer de líneas limpias y pantalón recto, acompañado de una blusa blanca de escote en “V”, pendientes de perla y collar dorado de doble cadena, resaltando el aire pulido del conjunto.

Kate Middleton
El conjunto blanco y negro de inspiración retro combina chaqueta estructurada con doble botonadura oscura y flor en la solapa, más falda larga de gasa con lunares y accesorios clásicos en clave formal (PA Images)

Otro de sus looks memorables, en el Palacio de Buckingham, fue un conjunto blanco y negro de inspiración retro, con chaqueta blanca estructurada, doble botonadura negra y una gran flor decorativa en la solapa. La falda larga de gasa, adornada con pequeños lunares negros, combinó el estilismo junto a un cinturón fino, stilettos nude y clutch rígido. El sombrero blanco de ala ancha con cinta negra y pendientes de perla aportaron el toque final.

Kate Middleton rompe el protocolo en Canterbury (Grosby)
El abrigo largo de cuadros gris y negro con cierre cruzado y solapas anchas refuerza una estética invernal, acompañado por sombrero bicolor, guantes y complementos oscuros de aire elegante (Grosby)

En clima más invernal, en Canterbury eligió un abrigo largo de cuadros en gris y negro, con cierre cruzado y solapas anchas, bajo el que asomaba un vestido midi oscuro.

Catherine, Princesa de Gales, sonriendo, viste un vestido verde, una tiara, pendientes y un fajín azul ceremonial con condecoraciones
La Princesa de Gales Catherine asiste a un evento real luciendo un vestido verde esmeralda, una tiara y condecoraciones (Grosby)

Para una gala real, optó por un vestido largo de gasa verde esmeralda, de manga larga abullonada y cuello alto, acompañado de una tiara de brillantes, pendientes de gota y clutch dorado. Las bandas y medallas protocolarias reforzaron el aire ceremonial.

La comunidad India de Leicester regala un collar de rosas a Kate Middleton (Imago)
El abrigo crema de corte recto sobre un vestido plisado marfil crea una paleta clara y texturada, con gargantilla de perlas y rosas rojas y pendientes dorados para un equilibrio entre sobriedad y detalle (Imago)

En tonos claros, para la comunidad India de Licester, llevó un abrigo largo crema de corte recto sobre un vestido plisado marfil, acompañado de una gargantilla de perlas con rosas rojas, pendientes colgantes dorados y una paleta clara que aportó textura y sofisticación al conjunto.

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