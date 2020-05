-Quiero que sepan que se van a sentir frustrados, deprimidos, y que van a creer que el esfuerzo no vale la pena. Pero recuerden, que están demostrando las razones por las cuales eligieron esta profesión . Hacemos esto porque somos personas que nos preocupamos y va ser duro, pero los médicos estamos felices de poder hacerlo. Hay que trabajar la resiliencia, que no tiene que ver con no ser vulnerable, sino con convertir la desgracia en experiencia. Tienen que utilizar las herramientas disponibles para rehacerse y rearmarse.