Tras las repercusiones y la solidaridad recibida por quienes leyeron lo transcripto, la médica decidió abandonar el edificio de la calle Amenábar esa misma noche sin retirar todas sus pertenencias. Esta mañana, a través de su novio Jonathan, le envió un audio a este medio en el cual relató: "Mi nombre es Florencia. Lamentablemente en el día de ayer, cuando entré a mi departamento cansada del día laboral, me encontré con esta carta a mis pies. Estoy indignada y consternada con lo que me pasó , igual que ustedes. Agradezco mucho al personal de salud que codo a codo trabaja conmigo. Que respetamos los protocolos y las medidas de higiene. Y que no sólo lo hacemos adentro del hospital sino afuera, en la calle, y adentro de nuestras casas”.