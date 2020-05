La Organización Mundial de la Salud (OMS) no está diciendo que las mujeres eviten embarazarse, al igual que no lo hace la Sociedad Europea de Reproducción, o la Americana, o la Internacional. No hay nadie que recomiende no embarazarse en esta época, ya que no hay evidencias de que el COVID-19 infecte al bebé, ni le provoque perjuicios a la madre.