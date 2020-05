“Esto muchas veces es polémico, pero para mí la carne no hay que comerla muy caliente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos tenés el punto que vos querés de la carne, la sacás de la parrilla, o la ponés en algún lugar de la parrilla que no tenga fuego. Y ahí descansa. Nosotros necesitamos que la carne se temple, que descanse no menos de 7, 8 minutos. Si podemos, hasta 14. Si es invierno o hace frío, la dejamos tapada con aluminio, con alguna bandeja, pero bien tapada. Es muy importante que descanse para que los jugos se repartan. Porque cuando vos le das fuego a la carne de un lado, los jugos se asustan y van para el medio. La das vuelta, se vuelven a asustar, y vuelven a ir para el medio. Si vos sacás caliente esa carne, la ponés en la tabla y la cortás, todo ese jugo se va a quedar en la tabla. Toda la bondad de esa carne se va a quedar en esa tabla. Pero si vos la dejás descansar, ese jugo se reparte y cuando la cortás queda en un muy lindo punto, de punta a punta, y todos los jugos quedan adentro. Por eso digo que no hay que comerla muy caliente, recién salida. La clave es que la dejemos descansar”.