En una entrevista con Infobae, Mirta Goldstein, psicoanalista de parejas y familia y Secretaria Científica de APA, reveló las claves que hay que tener en cuenta para que la convivencia fluya y no sea un drama diario. “Estamos atravesando la incertidumbre del virus y una cuarentena, que nos enfrenta a una convivencia diferente . Ambas situaciones se suman y no se llegan a elaborar del todo. La angustia forma parte de esta convivencia. No se trata de prometer el paraíso, ni de esperar el infierno, sino de ir asumiendo en cada uno de nosotros los efectos que se van produciendo. Permitirse estar triste o enojado, dicharachero o silencioso, forman parte de aceptarse y aceptar al otro. Sin embargo, hay que diferenciar entre los afectos pertinentes, a la situación que atravesamos y los síntomas”, expresó la profesional.