¿La pandemia global y las relaciones van de la mano? Considerar si deseamos o no pasar una cantidad indefinida de tiempo con nuestra pareja puede ser una decisión difícil, especialmente si no hemos pasado mucho tiempo juntos antes. “Hay quienes no tienen alternativa, viven en familia, tienen hijos, hermanos y padres que se transforman en compañeros las veinticuatro horas. Incluso quienes ya viven en pareja deben enfrentar esta situación sin mucha posibilidad de elección. Sin embargo, hay personas que sí están en pareja pero no tienen la modalidad de convivencia. Ellos pueden elegir”, sostuvo en diálogo con Infobae Agustina Fernández, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.