Para esclarecer la situación y dejar de lado la paranoia, el organismo “US Food and Drug Administration” publicó un estudio en el que aclara que no hay ninguna investigación ni reporte que sugiera que el Covid-19 pueda ser transmitido a través de la comida o el “packaging”. Sobre esto mismo hizo énfasis la médica infectóloga y coordinadora de Helios Salud, Romina Mauas (MN 100075): “La comida no es una vía de transmisión efectiva para el virus. A pesar de esto, tanto el lugar que prepara la comida como el que lo entrega deben tomar las máximas precauciones posibles en cuanto a la higiene”.