¿De qué hablamos cuando nos referimos a Educación Sexual Integral?

LC: -Nosotros decimos que a la ESI en general la atacan por lo que no es. Y entonces como muchas veces los adultos no tenemos las respuestas a todas las preguntas optamos por la solución más fácil que es no hacernos esas preguntas. Eso es lo primero que como adultos creemos que tenemos que reflexionar para poder trabajar la ESI. No tener todas las respuestas no nos puede inhibir de hacernos todas las preguntas. En este sentido, en la era de las fake news, en la era de los mitos vinculados a la ESI, se la ataca por cosas que la ESI no es.