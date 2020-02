Por otro lado, de la mano de no renunciar a la sexualidad se encuentra el no renunciar a una vida social activa “los seres humanos somos animales sociales, tenemos necesidad de comunicarnos. Cuando se analizan los efectos de una vida social activa en el bienestar emocional, como lo han hecho investigadores de la Universidad de Washington, Missouri, en personas mayores de sesenta años, los beneficios son claros. Concretamente, han estudiado si las personas que contribuyen a la comunidad con algún tipo de trabajo voluntario se sienten mejor que las que no lo hacen. De modo que si quieren mantener una buena salud emocional, y no solo vivir cuantos más años mejor, sino además disfrutarlos, no se aíslen”.